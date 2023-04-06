Песков рассказал, когда состоится встреча Путина с главами новых регионов
Песков: перенесенная встреча Путина с руководителями новых регионов планируется сегодня
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. На фото (слева направо): временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. На фото (слева направо): временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Не состоявшиеся накануне встречи Владимира Путина с главами новых регионов России могут пройти сегодня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Сегодня, кстати, президент планирует еще успеть провести встречи с четырьмя руководителями наших новых регионов — с Пушилиным, Пасечником, Балицким и Сальдо", — сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что в среду график главы государства "затянулся", поэтому запланированное мероприятие перенесли.
Накануне врио глав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо присутствовали на заседании Совета безопасности, которое провел Путин. Участники обсудили обеспечение безопасности новых регионов страны.
Также сегодня в Москве Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства.
Днем ранее прошли отдельные переговоры двух президентов, они обсудили актуальные двусторонние и международные проблемы.