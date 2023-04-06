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Песков рассказал, когда состоится встреча Путина с главами новых регионов - РИА Новости, 06.04.2023
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12:14 06.04.2023 (обновлено: 13:20 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863429393.html
Песков рассказал, когда состоится встреча Путина с главами новых регионов
Песков рассказал, когда состоится встреча Путина с главами новых регионов - РИА Новости, 06.04.2023
Песков рассказал, когда состоится встреча Путина с главами новых регионов
Не состоявшиеся накануне встречи Владимира Путина с главами новых регионов России могут пройти сегодня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:14
2023-04-06T13:20
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Не состоявшиеся накануне встречи Владимира Путина с главами новых регионов России могут пройти сегодня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он уточнил, что в среду график главы государства "затянулся", поэтому запланированное мероприятие перенесли.Накануне врио глав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо присутствовали на заседании Совета безопасности, которое провел Путин. Участники обсудили обеспечение безопасности новых регионов страны.Также сегодня в Москве Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства.Днем ранее прошли отдельные переговоры двух президентов, они обсудили актуальные двусторонние и международные проблемы.
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Песков рассказал, когда состоится встреча Путина с главами новых регионов

Песков: перенесенная встреча Путина с руководителями новых регионов планируется сегодня

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. На фото (слева направо): временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. На фото (слева направо): временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. На фото (слева направо): временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Не состоявшиеся накануне встречи Владимира Путина с главами новых регионов России могут пройти сегодня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Сегодня, кстати, президент планирует еще успеть провести встречи с четырьмя руководителями наших новых регионов — с Пушилиным, Пасечником, Балицким и Сальдо", — сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что в среду график главы государства "затянулся", поэтому запланированное мероприятие перенесли.
Накануне врио глав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо присутствовали на заседании Совета безопасности, которое провел Путин. Участники обсудили обеспечение безопасности новых регионов страны.
Также сегодня в Москве Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства.
Днем ранее прошли отдельные переговоры двух президентов, они обсудили актуальные двусторонние и международные проблемы.
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