https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863429393.html

Песков рассказал, когда состоится встреча Путина с главами новых регионов

Песков рассказал, когда состоится встреча Путина с главами новых регионов - РИА Новости, 06.04.2023

Песков рассказал, когда состоится встреча Путина с главами новых регионов

Не состоявшиеся накануне встречи Владимира Путина с главами новых регионов России могут пройти сегодня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:14

2023-04-06T12:14

2023-04-06T13:20

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Не состоявшиеся накануне встречи Владимира Путина с главами новых регионов России могут пройти сегодня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он уточнил, что в среду график главы государства "затянулся", поэтому запланированное мероприятие перенесли.Накануне врио глав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо присутствовали на заседании Совета безопасности, которое провел Путин. Участники обсудили обеспечение безопасности новых регионов страны.Также сегодня в Москве Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства.Днем ранее прошли отдельные переговоры двух президентов, они обсудили актуальные двусторонние и международные проблемы.

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владимир путин, россия, политика