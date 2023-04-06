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Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую официальную встречу - РИА Новости, 06.04.2023
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09:02 06.04.2023 (обновлено: 11:13 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863376973.html
Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую официальную встречу
Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую официальную встречу - РИА Новости, 06.04.2023
Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую официальную встречу
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в четверг провели встречу в Пекине, это... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:02
2023-04-06T11:13
в мире
иран
саудовская аравия
пекин
хосейн амир абдоллахиян
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
али шамхани
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ПЕКИН, 6 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в четверг провели встречу в Пекине, это первая официальная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за более чем семь лет, сообщает Центральное телевидении Китая. Ранее саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на свои источники сообщала о подготовке встречи в Пекине для активизации соглашения о восстановлении дипотношений между двумя странами. Источники пояснили, что выбор Пекина в качестве места встречи двух министров обусловлен его ролью в достижении соглашения между этими странами и облегчением взаимодействия между ними. Отмечается, что перед поездкой в Пекин министры иностранных дел двух стран несколько раз разговаривали по телефону, чтобы обсудить шаги, которые Тегеран и Эр-Рияд намерены предпринять для возобновления дипломатических отношений и инициирования других соглашений. В начале марта Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении прерванных семь лет назад дипломатических отношений и открытии посольств в течение 60 дней. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров в Пекине. Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, вышедшем в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. При этом после начала беспорядков в Иране власти страны обвинили Саудовскую Аравию в причастности к протестам и их поддержке. В середине марта президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян принял главу Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, стороны обсудили двусторонние отношения и пути налаживания сотрудничества.
https://ria.ru/20230327/posolstva-1860858139.html
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иран
саудовская аравия
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в мире, иран, саудовская аравия, пекин, хосейн амир абдоллахиян, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), али шамхани
В мире, Иран, Саудовская Аравия, Пекин, Хосейн Амир Абдоллахиян, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Али Шамхани
Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую официальную встречу

Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую за семь лет официальную встречу

© AP Photo / Iranian Foreign MinistryГлавы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян во время встречи в Пекине
Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Iranian Foreign Ministry
Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в четверг провели встречу в Пекине, это первая официальная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за более чем семь лет, сообщает Центральное телевидении Китая.
Ранее саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на свои источники сообщала о подготовке встречи в Пекине для активизации соглашения о восстановлении дипотношений между двумя странами. Источники пояснили, что выбор Пекина в качестве места встречи двух министров обусловлен его ролью в достижении соглашения между этими странами и облегчением взаимодействия между ними.
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Отмечается, что перед поездкой в Пекин министры иностранных дел двух стран несколько раз разговаривали по телефону, чтобы обсудить шаги, которые Тегеран и Эр-Рияд намерены предпринять для возобновления дипломатических отношений и инициирования других соглашений.
В начале марта Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении прерванных семь лет назад дипломатических отношений и открытии посольств в течение 60 дней. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров в Пекине.
Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, вышедшем в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. При этом после начала беспорядков в Иране власти страны обвинили Саудовскую Аравию в причастности к протестам и их поддержке.
В середине марта президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян принял главу Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, стороны обсудили двусторонние отношения и пути налаживания сотрудничества.
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В миреИранСаудовская АравияПекинХосейн Амир АбдоллахиянМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Али Шамхани
 
 
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