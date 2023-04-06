https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863376973.html

Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую официальную встречу

Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую официальную встречу - РИА Новости, 06.04.2023

Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую официальную встречу

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в четверг провели встречу в Пекине, это... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T09:02

2023-04-06T09:02

2023-04-06T11:13

в мире

иран

саудовская аравия

пекин

хосейн амир абдоллахиян

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

али шамхани

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ПЕКИН, 6 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в четверг провели встречу в Пекине, это первая официальная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за более чем семь лет, сообщает Центральное телевидении Китая. Ранее саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на свои источники сообщала о подготовке встречи в Пекине для активизации соглашения о восстановлении дипотношений между двумя странами. Источники пояснили, что выбор Пекина в качестве места встречи двух министров обусловлен его ролью в достижении соглашения между этими странами и облегчением взаимодействия между ними. Отмечается, что перед поездкой в Пекин министры иностранных дел двух стран несколько раз разговаривали по телефону, чтобы обсудить шаги, которые Тегеран и Эр-Рияд намерены предпринять для возобновления дипломатических отношений и инициирования других соглашений. В начале марта Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении прерванных семь лет назад дипломатических отношений и открытии посольств в течение 60 дней. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров в Пекине. Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, вышедшем в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. При этом после начала беспорядков в Иране власти страны обвинили Саудовскую Аравию в причастности к протестам и их поддержке. В середине марта президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян принял главу Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, стороны обсудили двусторонние отношения и пути налаживания сотрудничества.

https://ria.ru/20230327/posolstva-1860858139.html

https://ria.ru/20230406/bolsonaru-1863358984.html

иран

саудовская аравия

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, саудовская аравия, пекин, хосейн амир абдоллахиян, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), али шамхани