Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую официальную встречу
Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую за семь лет официальную встречу
© AP Photo / Iranian Foreign MinistryГлавы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян во время встречи в Пекине
© AP Photo / Iranian Foreign Ministry
Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан и Мохаммад Амир Абдоллахиян во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 6 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в четверг провели встречу в Пекине, это первая официальная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за более чем семь лет, сообщает Центральное телевидении Китая.
Ранее саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на свои источники сообщала о подготовке встречи в Пекине для активизации соглашения о восстановлении дипотношений между двумя странами. Источники пояснили, что выбор Пекина в качестве места встречи двух министров обусловлен его ролью в достижении соглашения между этими странами и облегчением взаимодействия между ними.
В начале марта Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении прерванных семь лет назад дипломатических отношений и открытии посольств в течение 60 дней. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров в Пекине.
Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, вышедшем в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. При этом после начала беспорядков в Иране власти страны обвинили Саудовскую Аравию в причастности к протестам и их поддержке.
В середине марта президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян принял главу Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, стороны обсудили двусторонние отношения и пути налаживания сотрудничества.