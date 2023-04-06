https://ria.ru/20230406/veyp-1863558055.html

В России запретят продавать вейпы по скидкам

В России запретят продавать вейпы по скидкам - РИА Новости, 06.04.2023

В России запретят продавать вейпы по скидкам

Депутаты Госдумы подготовили поправки об ограничении продажи вейпов в РФ, они предусматривают запрет продажи такой продукции по скидкам и возможности их... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:06

2023-04-06T18:06

2023-04-06T18:32

вейпы

общество

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили поправки об ограничении продажи вейпов в РФ, они предусматривают запрет продажи такой продукции по скидкам и возможности их демонстрации в открытой выкладке в магазинах, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты "в срочном порядке" готовят закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних.Согласно поправкам, будет также запрещена продажа вейпов и их составных частей дистанционным способом, на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, а также с использованием автоматов.При этом будет запрещена продажа вейпов с ароматизаторами и добавками, "усиливающими никотиновую зависимость".Кроме того, депутатами вносятся поправки в отдельные законы. Например, в закон "Об основных гарантиях прав ребенка", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", "О рекламе" и другие отраслевые законы.Как отмечал Володин, Дума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних уже 11 апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вейпы, общество, вячеслав володин, госдума рф, россия