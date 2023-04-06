https://ria.ru/20230406/vetnam-1863451959.html

Россия видит потенциал в росте поставок нефти во Вьетнам, заявили в МЭР

Россия видит потенциал в росте поставок нефти во Вьетнам, заявили в МЭР - РИА Новости, 06.04.2023

Россия видит потенциал в росте поставок нефти во Вьетнам, заявили в МЭР

Россия видит значительный потенциал в наращивании поставок нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них во Вьетнам, заявил заместитель министра... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:16

2023-04-06T13:16

2023-04-06T13:17

россия

вьетнам

экономика

дмитрий чернышенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863382044_0:289:3128:2048_1920x0_80_0_0_7814923342341eec7b747b72890ff463.jpg

ХАНОЙ, 6 апр – РИА Новости. Россия видит значительный потенциал в наращивании поставок нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них во Вьетнам, заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев. "У нас есть существенный потенциал для увеличения поставок из России нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них. Очевидно, что существует заметный потенциал сельскохозяйственных товаров. Это не только пшеница и мясо, это и другие зерновые культуры, кукуруза, соевые бобы", - сказал замминистра, выступая на деловом форуме "Россия-Вьетнам: новые возможности и перспективные направления сотрудничества". "Хотели бы отметить еще одно направление, по которым существует заметный потенциал вьетнамских поставок в Россию. Это в первую очередь электроника. Это не только телефоны, но и все остальные виды", - продолжил Ильичев. Он пригласил вьетнамских производителей занять освободившиеся ниши на российском рынке, в числе которых назвал товары легкой промышленности и продукты питания. "Мы приглашаем наших вьетнамских коллег извлечь максимум возможного из текущего момента и занять освободившиеся высококонкурентные ниши на освободившемся российском рынке. Среди таких перспективных ниш мы можем выделить одежду, спортивные товары, продукты питания, электронику, мебель. Это все те сферы, в которых вьетнамские производители успешны и эффективны", - отметил замминистра. Российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть 10 миллиардов долларов к 2025 году, заявил ранее в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Для достижения задачи Россия и Вьетнам разработали комплексный план действий по основным направлениям совместной работы – это промышленность, сельское хозяйство, энергетика, финансы, транспорт, цифровизация. Чернышенко также заявил о планируемом расширении инструментов для наращивания независимых расчетов между Россией и Вьетнамом.

https://ria.ru/20230404/vetnam-1862822490.html

https://ria.ru/20220906/vetnam-1814720842.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вьетнам, экономика, дмитрий чернышенко