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Россия видит потенциал в росте поставок нефти во Вьетнам, заявили в МЭР - РИА Новости, 06.04.2023
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13:16 06.04.2023 (обновлено: 13:17 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/vetnam-1863451959.html
Россия видит потенциал в росте поставок нефти во Вьетнам, заявили в МЭР
Россия видит потенциал в росте поставок нефти во Вьетнам, заявили в МЭР - РИА Новости, 06.04.2023
Россия видит потенциал в росте поставок нефти во Вьетнам, заявили в МЭР
Россия видит значительный потенциал в наращивании поставок нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них во Вьетнам, заявил заместитель министра... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:16
2023-04-06T13:17
россия
вьетнам
экономика
дмитрий чернышенко
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ХАНОЙ, 6 апр – РИА Новости. Россия видит значительный потенциал в наращивании поставок нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них во Вьетнам, заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев. "У нас есть существенный потенциал для увеличения поставок из России нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них. Очевидно, что существует заметный потенциал сельскохозяйственных товаров. Это не только пшеница и мясо, это и другие зерновые культуры, кукуруза, соевые бобы", - сказал замминистра, выступая на деловом форуме "Россия-Вьетнам: новые возможности и перспективные направления сотрудничества". "Хотели бы отметить еще одно направление, по которым существует заметный потенциал вьетнамских поставок в Россию. Это в первую очередь электроника. Это не только телефоны, но и все остальные виды", - продолжил Ильичев. Он пригласил вьетнамских производителей занять освободившиеся ниши на российском рынке, в числе которых назвал товары легкой промышленности и продукты питания. "Мы приглашаем наших вьетнамских коллег извлечь максимум возможного из текущего момента и занять освободившиеся высококонкурентные ниши на освободившемся российском рынке. Среди таких перспективных ниш мы можем выделить одежду, спортивные товары, продукты питания, электронику, мебель. Это все те сферы, в которых вьетнамские производители успешны и эффективны", - отметил замминистра. Российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть 10 миллиардов долларов к 2025 году, заявил ранее в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Для достижения задачи Россия и Вьетнам разработали комплексный план действий по основным направлениям совместной работы – это промышленность, сельское хозяйство, энергетика, финансы, транспорт, цифровизация. Чернышенко также заявил о планируемом расширении инструментов для наращивания независимых расчетов между Россией и Вьетнамом.
https://ria.ru/20230404/vetnam-1862822490.html
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россия, вьетнам, экономика, дмитрий чернышенко
Россия, Вьетнам, Экономика, Дмитрий Чернышенко
Россия видит потенциал в росте поставок нефти во Вьетнам, заявили в МЭР

Замглавы МЭР Ильичев: Россия видит потенциал в росте поставок нефти и металлов во Вьетнам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко после церемонии возложения цветов к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко после церемонии возложения цветов к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко после церемонии возложения цветов к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. Архивное фото
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ХАНОЙ, 6 апр – РИА Новости. Россия видит значительный потенциал в наращивании поставок нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них во Вьетнам, заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.
"У нас есть существенный потенциал для увеличения поставок из России нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них. Очевидно, что существует заметный потенциал сельскохозяйственных товаров. Это не только пшеница и мясо, это и другие зерновые культуры, кукуруза, соевые бобы", - сказал замминистра, выступая на деловом форуме "Россия-Вьетнам: новые возможности и перспективные направления сотрудничества".
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"Хотели бы отметить еще одно направление, по которым существует заметный потенциал вьетнамских поставок в Россию. Это в первую очередь электроника. Это не только телефоны, но и все остальные виды", - продолжил Ильичев.
Он пригласил вьетнамских производителей занять освободившиеся ниши на российском рынке, в числе которых назвал товары легкой промышленности и продукты питания. "Мы приглашаем наших вьетнамских коллег извлечь максимум возможного из текущего момента и занять освободившиеся высококонкурентные ниши на освободившемся российском рынке. Среди таких перспективных ниш мы можем выделить одежду, спортивные товары, продукты питания, электронику, мебель. Это все те сферы, в которых вьетнамские производители успешны и эффективны", - отметил замминистра.
Российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть 10 миллиардов долларов к 2025 году, заявил ранее в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Для достижения задачи Россия и Вьетнам разработали комплексный план действий по основным направлениям совместной работы – это промышленность, сельское хозяйство, энергетика, финансы, транспорт, цифровизация.
Чернышенко также заявил о планируемом расширении инструментов для наращивания независимых расчетов между Россией и Вьетнамом.
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РоссияВьетнамЭкономикаДмитрий Чернышенко
 
 
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