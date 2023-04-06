https://ria.ru/20230406/vetnam-1863451959.html
Россия видит потенциал в росте поставок нефти во Вьетнам, заявили в МЭР
Россия видит потенциал в росте поставок нефти во Вьетнам, заявили в МЭР - РИА Новости, 06.04.2023
Россия видит потенциал в росте поставок нефти во Вьетнам, заявили в МЭР
Россия видит значительный потенциал в наращивании поставок нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них во Вьетнам, заявил заместитель министра... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:16
2023-04-06T13:16
2023-04-06T13:17
россия
вьетнам
экономика
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863382044_0:289:3128:2048_1920x0_80_0_0_7814923342341eec7b747b72890ff463.jpg
ХАНОЙ, 6 апр – РИА Новости. Россия видит значительный потенциал в наращивании поставок нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них во Вьетнам, заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев. "У нас есть существенный потенциал для увеличения поставок из России нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них. Очевидно, что существует заметный потенциал сельскохозяйственных товаров. Это не только пшеница и мясо, это и другие зерновые культуры, кукуруза, соевые бобы", - сказал замминистра, выступая на деловом форуме "Россия-Вьетнам: новые возможности и перспективные направления сотрудничества". "Хотели бы отметить еще одно направление, по которым существует заметный потенциал вьетнамских поставок в Россию. Это в первую очередь электроника. Это не только телефоны, но и все остальные виды", - продолжил Ильичев. Он пригласил вьетнамских производителей занять освободившиеся ниши на российском рынке, в числе которых назвал товары легкой промышленности и продукты питания. "Мы приглашаем наших вьетнамских коллег извлечь максимум возможного из текущего момента и занять освободившиеся высококонкурентные ниши на освободившемся российском рынке. Среди таких перспективных ниш мы можем выделить одежду, спортивные товары, продукты питания, электронику, мебель. Это все те сферы, в которых вьетнамские производители успешны и эффективны", - отметил замминистра. Российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть 10 миллиардов долларов к 2025 году, заявил ранее в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Для достижения задачи Россия и Вьетнам разработали комплексный план действий по основным направлениям совместной работы – это промышленность, сельское хозяйство, энергетика, финансы, транспорт, цифровизация. Чернышенко также заявил о планируемом расширении инструментов для наращивания независимых расчетов между Россией и Вьетнамом.
https://ria.ru/20230404/vetnam-1862822490.html
https://ria.ru/20220906/vetnam-1814720842.html
россия
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863382044_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_61c0bb9cd983eaf257b27e0ed282ba13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, экономика, дмитрий чернышенко
Россия, Вьетнам, Экономика, Дмитрий Чернышенко
Россия видит потенциал в росте поставок нефти во Вьетнам, заявили в МЭР
Замглавы МЭР Ильичев: Россия видит потенциал в росте поставок нефти и металлов во Вьетнам
ХАНОЙ, 6 апр – РИА Новости. Россия видит значительный потенциал в наращивании поставок нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них во Вьетнам, заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.
"У нас есть существенный потенциал для увеличения поставок из России нефтепродуктов, угля, металлов и продукции из них. Очевидно, что существует заметный потенциал сельскохозяйственных товаров. Это не только пшеница и мясо, это и другие зерновые культуры, кукуруза, соевые бобы", - сказал замминистра, выступая на деловом форуме "Россия-Вьетнам: новые возможности и перспективные направления сотрудничества".
Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима, заявил посол
"Хотели бы отметить еще одно направление, по которым существует заметный потенциал вьетнамских поставок в Россию. Это в первую очередь электроника. Это не только телефоны, но и все остальные виды", - продолжил Ильичев.
Он пригласил вьетнамских производителей занять освободившиеся ниши на российском рынке, в числе которых назвал товары легкой промышленности и продукты питания. "Мы приглашаем наших вьетнамских коллег извлечь максимум возможного из текущего момента и занять освободившиеся высококонкурентные ниши на освободившемся российском рынке. Среди таких перспективных ниш мы можем выделить одежду, спортивные товары, продукты питания, электронику, мебель. Это все те сферы, в которых вьетнамские производители успешны и эффективны", - отметил замминистра.
Российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть 10 миллиардов долларов к 2025 году, заявил ранее в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Для достижения задачи Россия и Вьетнам разработали комплексный план действий по основным направлениям совместной работы – это промышленность, сельское хозяйство, энергетика, финансы, транспорт, цифровизация.
Чернышенко также заявил о планируемом расширении инструментов для наращивания независимых расчетов между Россией и Вьетнамом.
Минсельхоз: Россия заинтересована в расширении поставок во Вьетнам пшеницы