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В квартире под Саратовом, где погибли три человека, не выявили утечки газа
В квартире под Саратовом, где погибли три человека, не выявили утечки газа - РИА Новости, 06.04.2023
В квартире под Саратовом, где погибли три человека, не выявили утечки газа
Газовая служба не подтвердила утечку газа в квартире дома в райцентре Татищево Саратовской области, где погибли ребенок и двое взрослых, сообщил министр... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T21:08
2023-04-06T21:08
2023-04-06T21:08
происшествия
саратовская область
саратов
россия
олег костин (пловец)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 6 апр - РИА Новости. Газовая служба не подтвердила утечку газа в квартире дома в райцентре Татищево Саратовской области, где погибли ребенок и двое взрослых, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале. Ранее следствие сообщило, что, предварительно, в четверг в квартире дома на улице Северной обнаружены мертвыми 31-летняя женщина, 34-летний мужчина и 11-летний мальчик. Костин сообщал, что погибшие жители поселка Татищево могли отравиться угарным газом, но эта информация "под вопросом". "В 21.25 (20.25 мск) информация из ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях) МЧС России по Саратовской области: утечка газа в Татищево, улица Северная, 2-ой квартал, дом 7, квартира 3, газовиками не подтверждена", - написал Костин. Прокуратура региона в своем телеграм-канале сообщила, что начала проверку по факту гибели трех человек, совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства происшествия.
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происшествия, саратовская область, саратов, россия, олег костин (пловец), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратовская область, Саратов, Россия, Олег Костин (пловец), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В квартире под Саратовом, где погибли три человека, не выявили утечки газа
Утечку газа в квартире под Саратовом, где погибли два взрослых и ребенок, не подтвердили