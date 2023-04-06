"Ускорили собственную гибель". В США осознали ошибку санкций против России
NI: стремление Запада сжечь рубль привело к укреплению экономики России
Денежные купюры США. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Антироссийские санкции обернулись против Запада и не смогли привести к желаемым результатам касательно рубля, пишет обозреватель The National Interest Брайан Патрик Болджер.
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"По сути, стремление Запада сжечь рубль имело неприятные последствия. Укрепление цен на нефть оказало сопутствующее влияние на укрепление рубля. Каков итог? <...> Россия и Китай теперь способны контролировать цены на золото и нефть, и это определяет эпоху. Мы отдаляемся от западного мира", — заявил Болджер.
По его словам, валюты, основанные на ресурсах, стали прорывом в экономике. Запад же, обложив санкциями российские энергоносители и золото, "ускорил свою собственную кончину". За последние полгода, отметил обозреватель, рубль укрепился и поднялся по отношению к доллару, а "двойным ударом" стало решение Москвы продавать нефть и золото за российскую валюту.
Он также добавил, что банковский кризис в странах Запада говорит о слабости фиатной системы, так как валюта не обеспечена товарами, в то время как евразийский блок готовится использовать в торговле валюты на основе золота, нефти, зерна и металлов.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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