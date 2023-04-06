Рейтинг@Mail.ru
"Ускорили собственную гибель". В США осознали ошибку санкций против России - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 06.04.2023 (обновлено: 09:32 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/ukreplenie-1863358360.html
"Ускорили собственную гибель". В США осознали ошибку санкций против России
"Ускорили собственную гибель". В США осознали ошибку санкций против России - РИА Новости, 06.04.2023
"Ускорили собственную гибель". В США осознали ошибку санкций против России
Антироссийские санкции обернулись против Запада и не смогли привести к желаемым результатам касательно рубля, пишет обозреватель The National Interest Брайан... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T02:10
2023-04-06T09:32
цены на нефть
москва
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Антироссийские санкции обернулись против Запада и не смогли привести к желаемым результатам касательно рубля, пишет обозреватель The National Interest Брайан Патрик Болджер.По его словам, валюты, основанные на ресурсах, стали прорывом в экономике. Запад же, обложив санкциями российские энергоносители и золото, "ускорил свою собственную кончину". За последние полгода, отметил обозреватель, рубль укрепился и поднялся по отношению к доллару, а "двойным ударом" стало решение Москвы продавать нефть и золото за российскую валюту. Он также добавил, что банковский кризис в странах Запада говорит о слабости фиатной системы, так как валюта не обеспечена товарами, в то время как евразийский блок готовится использовать в торговле валюты на основе золота, нефти, зерна и металлов.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230404/rubl-1862790254.html
https://ria.ru/20230404/yuan-1862798137.html
москва
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, москва, россия, китай
Цены на нефть, Москва, Россия, Китай
"Ускорили собственную гибель". В США осознали ошибку санкций против России

NI: стремление Запада сжечь рубль привело к укреплению экономики России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Антироссийские санкции обернулись против Запада и не смогли привести к желаемым результатам касательно рубля, пишет обозреватель The National Interest Брайан Патрик Болджер.
«
"По сути, стремление Запада сжечь рубль имело неприятные последствия. Укрепление цен на нефть оказало сопутствующее влияние на укрепление рубля. Каков итог? <...> Россия и Китай теперь способны контролировать цены на золото и нефть, и это определяет эпоху. Мы отдаляемся от западного мира", — заявил Болджер.
По его словам, валюты, основанные на ресурсах, стали прорывом в экономике. Запад же, обложив санкциями российские энергоносители и золото, "ускорил свою собственную кончину". За последние полгода, отметил обозреватель, рубль укрепился и поднялся по отношению к доллару, а "двойным ударом" стало решение Москвы продавать нефть и золото за российскую валюту.
Он также добавил, что банковский кризис в странах Запада говорит о слабости фиатной системы, так как валюта не обеспечена товарами, в то время как евразийский блок готовится использовать в торговле валюты на основе золота, нефти, зерна и металлов.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Аналитики объяснили, почему рубль слабеет при росте цен на нефть
4 апреля, 02:43
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Пересчета банкнот в 100 юаней в банке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
СМИ: Китай "наращивает мощь" юаня, чтобы бросить вызов доллару
4 апреля, 06:51
 
Цены на нефтьМоскваРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала