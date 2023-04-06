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В супермаркетах в Киеве начали продавать "Джавелины" - РИА Новости, 06.04.2023
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23:29 06.04.2023 (обновлено: 23:30 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863623776.html
В супермаркетах в Киеве начали продавать "Джавелины"
В супермаркетах в Киеве начали продавать "Джавелины" - РИА Новости, 06.04.2023
В супермаркетах в Киеве начали продавать "Джавелины"
На полках киевских магазинов появились семена с названиями военной техники и оружия, пишет украинский портал Страна. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T23:29
2023-04-06T23:30
в мире
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На полках киевских магазинов появились семена с названиями военной техники и оружия, пишет украинский портал Страна."Производители предлагают приобрести рукколу "Волонтерка", кукурузу "Джавелин", кабачки "Нептун". Также можно вырастить свеклу "Бандера"", — говорится в материале.Отмечается, что украинские власти пытаются бороться с использованием подобных названий в коммерческих целях, уточнили журналисты. В Верховную раду уже внесен законопроект об их запрете.Запад активно накачивает украинскую армию западными ПТРК Javelin наряду с другим оружием и военной техникой. Во вторник Пентагон объявил об очередном пакете американской военной помощи, который оценивается в 2,6 миллиарда долларов. В пакет включили и противотанковые комплексы TOW и Javelin.
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Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
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в мире, верховная рада украины, киев, украина
В мире, Верховная Рада Украины, Киев, Украина
В супермаркетах в Киеве начали продавать "Джавелины"

Страна: в супермаркетах в Киеве появились семена кукурузы "Джавелин" и свеклы "Бандера"

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На полках киевских магазинов появились семена с названиями военной техники и оружия, пишет украинский портал Страна.
"Производители предлагают приобрести рукколу "Волонтерка", кукурузу "Джавелин", кабачки "Нептун". Также можно вырастить свеклу "Бандера"", — говорится в материале.
Отмечается, что украинские власти пытаются бороться с использованием подобных названий в коммерческих целях, уточнили журналисты. В Верховную раду уже внесен законопроект об их запрете.
Запад активно накачивает украинскую армию западными ПТРК Javelin наряду с другим оружием и военной техникой. Во вторник Пентагон объявил об очередном пакете американской военной помощи, который оценивается в 2,6 миллиарда долларов. В пакет включили и противотанковые комплексы TOW и Javelin.
Девушка пишет ручкой - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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