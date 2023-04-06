https://ria.ru/20230406/ukraina-1863623776.html

В супермаркетах в Киеве начали продавать "Джавелины"

В супермаркетах в Киеве начали продавать "Джавелины" - РИА Новости, 06.04.2023

В супермаркетах в Киеве начали продавать "Джавелины"

На полках киевских магазинов появились семена с названиями военной техники и оружия, пишет украинский портал Страна. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T23:29

2023-04-06T23:29

2023-04-06T23:30

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На полках киевских магазинов появились семена с названиями военной техники и оружия, пишет украинский портал Страна."Производители предлагают приобрести рукколу "Волонтерка", кукурузу "Джавелин", кабачки "Нептун". Также можно вырастить свеклу "Бандера"", — говорится в материале.Отмечается, что украинские власти пытаются бороться с использованием подобных названий в коммерческих целях, уточнили журналисты. В Верховную раду уже внесен законопроект об их запрете.Запад активно накачивает украинскую армию западными ПТРК Javelin наряду с другим оружием и военной техникой. Во вторник Пентагон объявил об очередном пакете американской военной помощи, который оценивается в 2,6 миллиарда долларов. В пакет включили и противотанковые комплексы TOW и Javelin.

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, верховная рада украины, киев, украина