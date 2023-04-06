https://ria.ru/20230406/ukraina-1863547257.html

В США указали на угрозу, которая заставит их оставить Украину через полгода

В США указали на угрозу, которая заставит их оставить Украину через полгода - РИА Новости, 06.04.2023

В США указали на угрозу, которая заставит их оставить Украину через полгода

Финансовый кризис может стать причиной отказа Соединенных Штатов от поддержки Украины через полгода, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:37

2023-04-06T17:37

2023-04-06T18:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Финансовый кризис может стать причиной отказа Соединенных Штатов от поддержки Украины через полгода, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."В следующие шесть месяцев наиболее вероятным сценарием для США будет финансовый кризис, спровоцированный экономическим спадом, что вынудит нас оставить Украину", — отметил он.По мнению военного, нельзя исключать, что в этот период некоторые европейские правительства могут пересмотреть свою поддержку Киева, так как ЕС сейчас находится в еще более тяжелом экономическом положении.При этом полковник обратил внимание на перемены в отношении простых европейцев к украинскому кризису. Сейчас все больше людей призывают к переговорам, выступая против дальнейших поставок, резюмировал Макгрегор.

https://ria.ru/20230406/zelenskiy-1863497881.html

https://ria.ru/20230406/ukraina-1863451655.html

украина

сша

киев

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в мире, украина, сша, киев, пентагон, евросоюз