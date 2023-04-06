https://ria.ru/20230406/ukraina-1863461089.html

Путин: киевский режим жесток не только к нашим гражданам, но и к своим

Путин: киевский режим жесток не только к нашим гражданам, но и к своим - РИА Новости, 06.04.2023

Путин: киевский режим жесток не только к нашим гражданам, но и к своим

РФ имеет дело с киевским режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к российским гражданам, но и к своим, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:39

2023-04-06T13:39

2023-04-06T13:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир путин

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. РФ имеет дело с киевским режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к российским гражданам, но и к своим, заявил президент РФ Владимир Путин.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в четверг планируется встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями новых регионов России, перенесённая со среды из-за плотного графика.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир путин, денис пушилин, донецкая народная республика, россия