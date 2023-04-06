https://ria.ru/20230406/ukraina-1863461089.html
Путин: киевский режим жесток не только к нашим гражданам, но и к своим
Путин: киевский режим жесток не только к нашим гражданам, но и к своим - РИА Новости, 06.04.2023
Путин: киевский режим жесток не только к нашим гражданам, но и к своим
РФ имеет дело с киевским режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к российским гражданам, но и к своим, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:39
2023-04-06T13:39
2023-04-06T13:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. РФ имеет дело с киевским режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к российским гражданам, но и к своим, заявил президент РФ Владимир Путин.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в четверг планируется встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями новых регионов России, перенесённая со среды из-за плотного графика.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
Путин: киевский режим жесток не только к нашим гражданам, но и к своим
Путин: киевский режим жесток не только по отношению к нашим гражданам, но и к своим