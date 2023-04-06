https://ria.ru/20230406/ukraina-1863451655.html
В США разрушили главную мечту Украины
В США разрушили главную мечту Украины - РИА Новости, 06.04.2023
В США разрушили главную мечту Украины
Шансы Украины в краткосрочной перспективе стать членом НАТО не увеличились после вступления в альянс Финляндии, пишет Newsweek. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:16
2023-04-06T13:16
2023-04-06T17:55
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Шансы Украины в краткосрочной перспективе стать членом НАТО не увеличились после вступления в альянс Финляндии, пишет Newsweek."Пока Украина находится в полномасштабном конфликте с Россией, вступление в НАТО может привести к прямому столкновению альянса с Москвой", — говорится в публикации.Украина давно хочет стать членом НАТО и является одной из четырех стран, включая Грузию, которые сейчас находятся в статусе претендентов на вступление в альянс, напоминает издание."Никто не захочет вступать в какой-то автоматический процесс из-за пятой статьи. Пока Украина намерена "вернуть" свою территорию военными средствами, невозможно представить, чтобы она стала членом альянса", — резюмирует автор.Четвертого апреля флаг Финляндии подняли в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, таким образом, она официально стала 31-м членом альянса. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ее расширение вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах.
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863412478.html
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в мире, украина, финляндия, россия, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Финляндия, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
В США разрушили главную мечту Украины
Newsweek: вступление Финляндии в НАТО не поможет Украине стать членом альянса
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Шансы Украины в краткосрочной перспективе стать членом НАТО не увеличились после вступления в альянс Финляндии, пишет Newsweek
.
"Пока Украина находится в полномасштабном конфликте с Россией, вступление в НАТО может привести к прямому столкновению альянса с Москвой", — говорится в публикации.
Украина давно хочет стать членом НАТО и является одной из четырех стран, включая Грузию, которые сейчас находятся в статусе претендентов на вступление в альянс, напоминает издание.
"Никто не захочет вступать в какой-то автоматический процесс из-за пятой статьи. Пока Украина намерена "вернуть" свою территорию военными средствами, невозможно представить, чтобы она стала членом альянса", — резюмирует автор.
Четвертого апреля флаг Финляндии подняли в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, таким образом, она официально стала 31-м членом альянса. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ее расширение вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах.
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