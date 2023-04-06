https://ria.ru/20230406/ukraina-1863433964.html
Киев не демонстрирует перспектив мирного решения, заявили в Кремле
Киев не демонстрирует перспектив мирного решения, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.04.2023
Киев не демонстрирует перспектив мирного решения, заявили в Кремле
Ситуация с Украиной пока сложная, Киев не демонстрирует перспектив мирного урегулирования, пока путей достижения целей, помимо спецоперации нет, заявил... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:26
2023-04-06T12:26
2023-04-06T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ситуация с Украиной пока сложная, Киев не демонстрирует перспектив мирного урегулирования, пока путей достижения целей, помимо спецоперации нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков добавил, что Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг. "И недавно дипломатические успехи... Пекина это красноречиво продемонстрировали. Но с Украиной ситуация пока сложная", - заключил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев, китай, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Китай, Дмитрий Песков
Киев не демонстрирует перспектив мирного решения, заявили в Кремле
Песков: ситуация с Украиной пока сложная, Киев не демонстрирует перспектив мирного решения
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ситуация с Украиной пока сложная, Киев не демонстрирует перспектив мирного урегулирования, пока путей достижения целей, помимо спецоперации нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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"Пока она (Украина - ред.) не демонстрирует каких-либо перспектив для мирного урегулирования. Исходя из той позиции, официальной и неофициальной, которая декларируется из Киева, пока иных путей для нас, как продолжение СВО, нет", - сказал Песков, прокомментировав заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине.
Песков добавил, что Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг.
"И недавно дипломатические успехи... Пекина это красноречиво продемонстрировали. Но с Украиной ситуация пока сложная", - заключил пресс-секретарь главы государства.
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