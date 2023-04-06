Киев не демонстрирует перспектив мирного решения, заявили в Кремле

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"Пока она (Украина - ред.) не демонстрирует каких-либо перспектив для мирного урегулирования. Исходя из той позиции, официальной и неофициальной, которая декларируется из Киева, пока иных путей для нас, как продолжение СВО, нет", - сказал Песков, прокомментировав заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине.