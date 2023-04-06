https://ria.ru/20230406/ukraina-1863428462.html
Киев не вернул УПЦ храмы, отобранные в советское время
Киев не вернул УПЦ храмы, отобранные в советское время - РИА Новости, 06.04.2023
Киев не вернул УПЦ храмы, отобранные в советское время
Украина так и не вернула Украинской православной церкви отобранные в советское время храмы, они до сих пор принадлежат государству, в том числе комплекс зданий... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:12
2023-04-06T12:12
2023-04-06T12:12
религия
украина
киев
русская православная церковь
украинская православная церковь
московский патриархат
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Украина так и не вернула Украинской православной церкви отобранные в советское время храмы, они до сих пор принадлежат государству, в том числе комплекс зданий Киево-Печерской лавры, говорится в заявлении ректора Киевской духовной академии и семинарии (КДА) архиепископа Белогородского Сильвестра (Стойчева). Соответствующее заявление опубликовано на сайте академии. КДА находится на территории Киево-Печерской лавры, из которой украинские власти пытаются выгнать монахов и клириков УПЦ, а также студентов КДА. Он напомнил, что Киево-Печерская Лавра "как архитектурный ансамбль сегодня является собственностью государства", однако до установления в Киеве советской власти лавра принадлежала Русской православной церкви, и только "после революции большевики объявили о национализации всего церковного имущества" (УПЦ была преобразована из украинского экзархата РПЦ в 1990 году, получила статус самоуправляемой Церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата). И все же, отмечает иерарх, "через разные договорные документы" власти предоставляли религиозным организациям возможность пользоваться этим имуществом, в том числе Киево-Печерской лаврой. Так, в 1990 году решением кабмина УССР в пользование Русской православной церкви были переданы постройки на территории Киевской лавры, в том числе корпуса, в которых сейчас размещена академия (часть построек лавры была передана Церкви таким же решением от 1988 года). Тогда был подписан и соответствующий акт приемки имущества от национального заповедника к Духовной академии. Он также напомнил, что Русская православная церковь не претендовала на имущество, перешедшее ей от УССР, которое оказалось в пользовании созданной в 1990 году Украинской православной церкви, о чем говорится в письме патриарха Московского и всея Руси Алексия II министру юстиции Украины В.В. Онопенко от 29 декабря 1993 года. "На протяжении многих лет между заповедником, монастырем и академией существовали вполне конструктивные отношения. Потому что каждая сторона понимала, что Киево-Печерская лавра – это ценность! Для заповедника это ценность историческая и архитектурная, для монастыря – духовная. Церковь понимает и помнит, что в советское время именно музеи чаще всего были спасателями храмов от разрушения, добивались сохранения монастырей и храмов как памятников культуры. Многие советские реставраторы, ювелиры, художники проделали колоссальную работу по сохранению церковных древностей", - подчеркнул архиепископ. Он также отметил, что сотрудники национального заповедника "Киево-Печерская лавра "обладают знаниями и опытом, позволяющими наблюдать за сохранением храмов и древностей Лавры". "Созданный большевиками барьер между храмом и музеем, Церковью и государством, наукой и богословскими школами, за прошедшие тридцать лет был практически преодолен. Но не являемся ли мы сейчас свидетелями возведения нового барьера", - заключил иерарх. В марте Минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве в одностороннем порядке договора аренды Киево-Печерской лавры, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Госкомиссия должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее в лавру, почти круглосуточно дежурят в лавры, молятся. У входа в лавру также дежурят украинские нацисты, призывая к насилию и оскорбляя верующих. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
https://ria.ru/20230403/lavra-1862612137.html
https://ria.ru/20230203/kiev-1849338188.html
https://ria.ru/20230405/lavra-1863000936.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, русская православная церковь, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Киев, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Киев не вернул УПЦ храмы, отобранные в советское время
Архивепископ Сильвестр: Украина так и не вернула УПЦ отобранные в советское время храмы
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости.
Украина так и не вернула Украинской православной церкви отобранные в советское время храмы, они до сих пор принадлежат государству, в том числе комплекс зданий Киево-Печерской лавры, говорится в заявлении
ректора Киевской духовной академии и семинарии (КДА) архиепископа Белогородского Сильвестра (Стойчева).
Соответствующее заявление опубликовано на сайте академии. КДА находится на территории Киево-Печерской лавры, из которой украинские власти пытаются выгнать монахов и клириков УПЦ, а также студентов КДА.
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Он напомнил, что Киево-Печерская Лавра "как архитектурный ансамбль сегодня является собственностью государства", однако до установления в Киеве советской власти лавра принадлежала Русской православной церкви
, и только "после революции большевики объявили о национализации всего церковного имущества" (УПЦ была преобразована из украинского экзархата РПЦ в 1990 году, получила статус самоуправляемой Церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата
).
«
"Украинское государство является владельцем архитектурного комплекса Киево-Печерской лавры, получив его "в наследство" от советской власти. После крушения "мировой системы социализма" в странах советского лагеря произошла в разных формах реституция отобранного коммунистами имущества... На Украине полноценной реституции имущества, в том числе религиозного, к сожалению, не произошло", - сказал архиепископ Сильвестр.
И все же, отмечает иерарх, "через разные договорные документы" власти предоставляли религиозным организациям возможность пользоваться этим имуществом, в том числе Киево-Печерской лаврой. Так, в 1990 году решением кабмина УССР в пользование Русской православной церкви были переданы постройки на территории Киевской лавры, в том числе корпуса, в которых сейчас размещена академия (часть построек лавры была передана Церкви таким же решением от 1988 года). Тогда был подписан и соответствующий акт приемки имущества от национального заповедника к Духовной академии.
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Он также напомнил, что Русская православная церковь не претендовала на имущество, перешедшее ей от УССР, которое оказалось в пользовании созданной в 1990 году Украинской православной церкви, о чем говорится в письме патриарха Московского и всея Руси Алексия II министру юстиции Украины В.В. Онопенко от 29 декабря 1993 года.
"На протяжении многих лет между заповедником, монастырем и академией существовали вполне конструктивные отношения. Потому что каждая сторона понимала, что Киево-Печерская лавра – это ценность! Для заповедника это ценность историческая и архитектурная, для монастыря – духовная. Церковь понимает и помнит, что в советское время именно музеи чаще всего были спасателями храмов от разрушения, добивались сохранения монастырей и храмов как памятников культуры. Многие советские реставраторы, ювелиры, художники проделали колоссальную работу по сохранению церковных древностей", - подчеркнул архиепископ.
Он также отметил, что сотрудники национального заповедника "Киево-Печерская лавра "обладают знаниями и опытом, позволяющими наблюдать за сохранением храмов и древностей Лавры". "Созданный большевиками барьер между храмом и музеем, Церковью и государством, наукой и богословскими школами, за прошедшие тридцать лет был практически преодолен. Но не являемся ли мы сейчас свидетелями возведения нового барьера", - заключил иерарх.
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В марте Минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве в одностороннем порядке договора аренды Киево-Печерской лавры, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Госкомиссия должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее в лавру, почти круглосуточно дежурят в лавры, молятся. У входа в лавру также дежурят украинские нацисты, призывая к насилию и оскорбляя верующих.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
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