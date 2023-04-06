https://ria.ru/20230406/ukraina-1863428462.html

Киев не вернул УПЦ храмы, отобранные в советское время

Киев не вернул УПЦ храмы, отобранные в советское время - РИА Новости, 06.04.2023

Киев не вернул УПЦ храмы, отобранные в советское время

Украина так и не вернула Украинской православной церкви отобранные в советское время храмы, они до сих пор принадлежат государству, в том числе комплекс зданий... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:12

2023-04-06T12:12

2023-04-06T12:12

религия

украина

киев

русская православная церковь

украинская православная церковь

московский патриархат

ситуация вокруг упц

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Украина так и не вернула Украинской православной церкви отобранные в советское время храмы, они до сих пор принадлежат государству, в том числе комплекс зданий Киево-Печерской лавры, говорится в заявлении ректора Киевской духовной академии и семинарии (КДА) архиепископа Белогородского Сильвестра (Стойчева). Соответствующее заявление опубликовано на сайте академии. КДА находится на территории Киево-Печерской лавры, из которой украинские власти пытаются выгнать монахов и клириков УПЦ, а также студентов КДА. Он напомнил, что Киево-Печерская Лавра "как архитектурный ансамбль сегодня является собственностью государства", однако до установления в Киеве советской власти лавра принадлежала Русской православной церкви, и только "после революции большевики объявили о национализации всего церковного имущества" (УПЦ была преобразована из украинского экзархата РПЦ в 1990 году, получила статус самоуправляемой Церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата). И все же, отмечает иерарх, "через разные договорные документы" власти предоставляли религиозным организациям возможность пользоваться этим имуществом, в том числе Киево-Печерской лаврой. Так, в 1990 году решением кабмина УССР в пользование Русской православной церкви были переданы постройки на территории Киевской лавры, в том числе корпуса, в которых сейчас размещена академия (часть построек лавры была передана Церкви таким же решением от 1988 года). Тогда был подписан и соответствующий акт приемки имущества от национального заповедника к Духовной академии. Он также напомнил, что Русская православная церковь не претендовала на имущество, перешедшее ей от УССР, которое оказалось в пользовании созданной в 1990 году Украинской православной церкви, о чем говорится в письме патриарха Московского и всея Руси Алексия II министру юстиции Украины В.В. Онопенко от 29 декабря 1993 года. "На протяжении многих лет между заповедником, монастырем и академией существовали вполне конструктивные отношения. Потому что каждая сторона понимала, что Киево-Печерская лавра – это ценность! Для заповедника это ценность историческая и архитектурная, для монастыря – духовная. Церковь понимает и помнит, что в советское время именно музеи чаще всего были спасателями храмов от разрушения, добивались сохранения монастырей и храмов как памятников культуры. Многие советские реставраторы, ювелиры, художники проделали колоссальную работу по сохранению церковных древностей", - подчеркнул архиепископ. Он также отметил, что сотрудники национального заповедника "Киево-Печерская лавра "обладают знаниями и опытом, позволяющими наблюдать за сохранением храмов и древностей Лавры". "Созданный большевиками барьер между храмом и музеем, Церковью и государством, наукой и богословскими школами, за прошедшие тридцать лет был практически преодолен. Но не являемся ли мы сейчас свидетелями возведения нового барьера", - заключил иерарх. В марте Минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве в одностороннем порядке договора аренды Киево-Печерской лавры, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Госкомиссия должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее в лавру, почти круглосуточно дежурят в лавры, молятся. У входа в лавру также дежурят украинские нацисты, призывая к насилию и оскорбляя верующих. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

https://ria.ru/20230403/lavra-1862612137.html

https://ria.ru/20230203/kiev-1849338188.html

https://ria.ru/20230405/lavra-1863000936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, русская православная церковь, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)