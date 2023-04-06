https://ria.ru/20230406/ukraina-1863422774.html

Экс-посол Украины призвал ФРГ не делать из украинцев дураков и дать оружия

Экс-посол Украины призвал ФРГ не делать из украинцев дураков и дать оружия - РИА Новости, 06.04.2023

Экс-посол Украины призвал ФРГ не делать из украинцев дураков и дать оружия

Экс-посол Украины в Германии, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Берлин не делать из украинцев дураков и дать больше оружия, по его... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:58

2023-04-06T11:58

2023-04-06T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

андрей мельник

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Экс-посол Украины в Германии, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Берлин не делать из украинцев дураков и дать больше оружия, по его словам, от Германии уже удалось получить вооружения более чем на 3 миллиарда евро. "Благодаря проактивной позиции президента Зеленского, благодаря нашему публичному давлению через немецкие масс-медиа Киеву удалось получить от Берлина немецкого вооружения более чем на 3 миллиарда евро. И это явно не лимит. Поэтому не надо из нас сегодня дураков делать и говорить: "Вот мы передали вам 18 "леопардов", на этом финита". Немцев сегодня убеждают, что они уже и так сделали чуть ли не слишком много для нас", - сказал Мельник в интервью изданию "РБК-Украина". По его словам, сейчас нет общественного давления, чтобы Берлин и в дальнейшем наращивал помощь Украине. "Безусловно, более 3 миллиардов евро на оружие, которое Германия дала нам за тринадцать с лишним месяцев войны, это действительно круто, мы благодарны за эту поддержку. Но давайте будем честными: этого явно недостаточно", - добавил Мельник. Мельник отметил, что Германия оказала Украине помощь в размере 0,1% своего ВВП в то время, как "Эстония дала оружия на один процент, то есть в десять раз больше". "Поэтому, если вы, дорогие немецкие друзья, действительно хотите быть лидером, вы должны делать больше, чем другие, не один, а полтора или два процента ВВП. И так нон-стоп до самой победы", - добавил Мельник. Минобороны Германии ранее сообщило о прибытии на Украину 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны. Позже министр обороны Германии Борис Писториус исключил отправку Украине дополнительного числа танков Leopard сверх того количества, о котором уже было объявлено ранее. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Мельник известен своими грубыми высказывания. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. В октябре Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20230405/ukraina-1863149866.html

https://ria.ru/20230404/volonter-1863007925.html

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, андрей мельник, ситуация в днр и лнр