https://ria.ru/20230406/ukraina-1863408164.html
В Госдуме рассказали, зачем Киев делает громкие заявления по Крыму
В Госдуме рассказали, зачем Киев делает громкие заявления по Крыму - РИА Новости, 06.04.2023
В Госдуме рассказали, зачем Киев делает громкие заявления по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что киевские политики вешают лапшу на уши западным странам и украинскому народу своими... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:16
2023-04-06T11:16
2023-04-06T11:16
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий белик
госдума рф
владимир зеленский
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что киевские политики вешают лапшу на уши западным странам и украинскому народу своими заявлениями о возможном захвате Крыма и проведении переговоров по статусу полуострова. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие 5-7 месяцев Украина военным путем возьмет Крым под свой контроль, так как у России нет ресурсов, чтобы удерживать ситуацию. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Сибига добавил, что Украина не исключает военный путь взятия Крыма под свой контроль. По его словам, киевские власти пытаются внушить западным кураторам и спонсорам, что наступление украинской армии отбросит Россию к Тихому океану, а украинскому обывателю – что Крым перейдет под их контроль и там не останется ни одного русскоязычного. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863075040.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, дмитрий белик, госдума рф, владимир зеленский, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Владимир Зеленский, Республика Крым
В Госдуме рассказали, зачем Киев делает громкие заявления по Крыму
Депутат ГД Белик: Киев заявлениями по Крыму вешает лапшу на уши Западу и жителям Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что киевские политики вешают лапшу на уши западным странам и украинскому народу своими заявлениями о возможном захвате Крыма и проведении переговоров по статусу полуострова.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие 5-7 месяцев Украина военным путем возьмет Крым под свой контроль, так как у России нет ресурсов, чтобы удерживать ситуацию. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Сибига добавил, что Украина не исключает военный путь взятия Крыма под свой контроль.
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"Сегодня украинская политика как никогда нуждается в фразах: "Дайте денег". А взамен - лапша на уши. Именно поэтому выдвинуты такие громкие заявления как контрнаступление и переговоры о статусе Крыма. Одно звучит для западного финансиста, другое – для украинского обывателя", - сказал Белик агентству.
По его словам, киевские власти пытаются внушить западным кураторам и спонсорам, что наступление украинской армии отбросит Россию к Тихому океану, а украинскому обывателю – что Крым перейдет под их контроль и там не останется ни одного русскоязычного.
«
"Но, как говорится в известном анекдоте, не стоит путать туризм с эмиграцией. Ожидания у украинских политиков одни, а вот реальность их ждет совершено иная", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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