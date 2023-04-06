https://ria.ru/20230406/ukraina-1863408164.html

В Госдуме рассказали, зачем Киев делает громкие заявления по Крыму

В Госдуме рассказали, зачем Киев делает громкие заявления по Крыму - РИА Новости, 06.04.2023

В Госдуме рассказали, зачем Киев делает громкие заявления по Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что киевские политики вешают лапшу на уши западным странам и украинскому народу своими... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:16

2023-04-06T11:16

2023-04-06T11:16

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий белик

госдума рф

владимир зеленский

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845941480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ba67296b986bea60c0a960e4c3136b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что киевские политики вешают лапшу на уши западным странам и украинскому народу своими заявлениями о возможном захвате Крыма и проведении переговоров по статусу полуострова. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие 5-7 месяцев Украина военным путем возьмет Крым под свой контроль, так как у России нет ресурсов, чтобы удерживать ситуацию. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Сибига добавил, что Украина не исключает военный путь взятия Крыма под свой контроль. По его словам, киевские власти пытаются внушить западным кураторам и спонсорам, что наступление украинской армии отбросит Россию к Тихому океану, а украинскому обывателю – что Крым перейдет под их контроль и там не останется ни одного русскоязычного. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230405/ukraina-1863075040.html

https://ria.ru/20230404/krym-1862992555.html

россия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий белик, госдума рф, владимир зеленский, республика крым