"Конец лета". Стало известно, к чему нужно готовиться ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: конфликт закончится летом 2023 года из-за огромных потерь ВСУ
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится летом 2023 года поражением Киева после неудачного контрнаступления ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«
"Если обобщить суицидальные наклонности Украины, то они бросили все свои ресурсы на Артемовск, чтобы удержать его, и теперь они там проиграли. Они собираются пойти на самоубийственное контрнаступление, у которого нет шанса на успех. Вот почему я продолжаю говорить, что спецоперация завершится в конце лета", — сказал он.
Военный добавил, что конфликт может закончиться и раньше из-за полного разгрома ВСУ. Он считает, что скоро украинские военные будут не в силах справляться с огромными потерями, что и приведет к поражению.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если ВСУ потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если ВСУ потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.