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"Конец лета". Стало известно, к чему нужно готовиться ВСУ - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 06.04.2023 (обновлено: 10:16 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863382832.html
"Конец лета". Стало известно, к чему нужно готовиться ВСУ
"Конец лета". Стало известно, к чему нужно готовиться ВСУ - РИА Новости, 06.04.2023
"Конец лета". Стало известно, к чему нужно готовиться ВСУ
Конфликт на Украине закончится летом 2023 года поражением Киева после неудачного контрнаступления ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia офицер... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:33
2023-04-06T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
киев
артемовск
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится летом 2023 года поражением Киева после неудачного контрнаступления ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Военный добавил, что конфликт может закончиться и раньше из-за полного разгрома ВСУ. Он считает, что скоро украинские военные будут не в силах справляться с огромными потерями, что и приведет к поражению. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если ВСУ потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.
https://ria.ru/20230406/zaporozhe-1863236820.html
украина
киев
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев, Артемовск
"Конец лета". Стало известно, к чему нужно готовиться ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: конфликт закончится летом 2023 года из-за огромных потерь ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится летом 2023 года поражением Киева после неудачного контрнаступления ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
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"Если обобщить суицидальные наклонности Украины, то они бросили все свои ресурсы на Артемовск, чтобы удержать его, и теперь они там проиграли. Они собираются пойти на самоубийственное контрнаступление, у которого нет шанса на успех. Вот почему я продолжаю говорить, что спецоперация завершится в конце лета", — сказал он.

Военный добавил, что конфликт может закончиться и раньше из-за полного разгрома ВСУ. Он считает, что скоро украинские военные будут не в силах справляться с огромными потерями, что и приведет к поражению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если ВСУ потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКиевАртемовск
 
 
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