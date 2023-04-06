https://ria.ru/20230406/ukraina-1863382832.html

"Конец лета". Стало известно, к чему нужно готовиться ВСУ

"Конец лета". Стало известно, к чему нужно готовиться ВСУ - РИА Новости, 06.04.2023

"Конец лета". Стало известно, к чему нужно готовиться ВСУ

Конфликт на Украине закончится летом 2023 года поражением Киева после неудачного контрнаступления ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia офицер... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T09:33

2023-04-06T09:33

2023-04-06T10:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

киев

артемовск

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится летом 2023 года поражением Киева после неудачного контрнаступления ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Военный добавил, что конфликт может закончиться и раньше из-за полного разгрома ВСУ. Он считает, что скоро украинские военные будут не в силах справляться с огромными потерями, что и приведет к поражению. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если ВСУ потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.

https://ria.ru/20230406/zaporozhe-1863236820.html

украина

киев

артемовск

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев, артемовск