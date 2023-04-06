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Россия будет отвечать на угрозы Запада асимметрично, заявил эксперт - РИА Новости, 06.04.2023
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03:21 06.04.2023 (обновлено: 11:36 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/ugrozy-1863360436.html
Россия будет отвечать на угрозы Запада асимметрично, заявил эксперт
Россия будет отвечать на угрозы Запада асимметрично, заявил эксперт - РИА Новости, 06.04.2023
Россия будет отвечать на угрозы Запада асимметрично, заявил эксперт
Россия будет принимать как симметричные, так и асимметричные меры в ответ на экзистенциальные угрозы Запада, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T03:21
2023-04-06T11:36
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия будет принимать как симметричные, так и асимметричные меры в ответ на экзистенциальные угрозы Запада, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров. По его словам, через новую концепцию Россия посылает соответствующий сигнал Западу. Президент РФ Владимир Путин утвердил 31 марта новую концепцию внешней политики России. Читайте полный текст интервью Владимира Винокурова &gt;&gt;
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россия, сша, владимир путин, владимир винокур, главное разведывательное управление рф, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Владимир Винокур, Главное разведывательное управление РФ, В мире
Россия будет отвечать на угрозы Запада асимметрично, заявил эксперт

Винокуров: Россия будет отвечать и асимметричными мерами на угрозы Запада

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия будет принимать как симметричные, так и асимметричные меры в ответ на экзистенциальные угрозы Запада, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров.
«
"Новой концепцией внешней политики Россия подчеркивает, что продолжит поиск "баланса интересов" с США, но в ответ на недружественные действия Запада готова противостоять экзистенциальным угрозам, принимая как симметричные, так и асимметричные меры", - сказал Винокуров.
По его словам, через новую концепцию Россия посылает соответствующий сигнал Западу.
Президент РФ Владимир Путин утвердил 31 марта новую концепцию внешней политики России.
Читайте полный текст интервью Владимира Винокурова >>
Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Полковник ГРУ в отставке рассказал об ответе России на гибридную войну
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РоссияСШАВладимир ПутинВладимир ВинокурГлавное разведывательное управление РФВ мире
 
 
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