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Россия будет отвечать на угрозы Запада асимметрично, заявил эксперт
Россия будет отвечать на угрозы Запада асимметрично, заявил эксперт - РИА Новости, 06.04.2023
Россия будет отвечать на угрозы Запада асимметрично, заявил эксперт
Россия будет принимать как симметричные, так и асимметричные меры в ответ на экзистенциальные угрозы Запада, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T03:21
2023-04-06T03:21
2023-04-06T11:36
россия
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владимир путин
владимир винокур
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в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия будет принимать как симметричные, так и асимметричные меры в ответ на экзистенциальные угрозы Запада, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров. По его словам, через новую концепцию Россия посылает соответствующий сигнал Западу. Президент РФ Владимир Путин утвердил 31 марта новую концепцию внешней политики России. Читайте полный текст интервью Владимира Винокурова >>
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россия, сша, владимир путин, владимир винокур, главное разведывательное управление рф, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Владимир Винокур, Главное разведывательное управление РФ, В мире
Россия будет отвечать на угрозы Запада асимметрично, заявил эксперт
Винокуров: Россия будет отвечать и асимметричными мерами на угрозы Запада