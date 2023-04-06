https://ria.ru/20230406/ugrozy-1863360436.html

Россия будет отвечать на угрозы Запада асимметрично, заявил эксперт

Россия будет отвечать на угрозы Запада асимметрично, заявил эксперт - РИА Новости, 06.04.2023

Россия будет отвечать на угрозы Запада асимметрично, заявил эксперт

Россия будет принимать как симметричные, так и асимметричные меры в ответ на экзистенциальные угрозы Запада, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T03:21

2023-04-06T03:21

2023-04-06T11:36

россия

сша

владимир путин

владимир винокур

главное разведывательное управление рф

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия будет принимать как симметричные, так и асимметричные меры в ответ на экзистенциальные угрозы Запада, заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров. По его словам, через новую концепцию Россия посылает соответствующий сигнал Западу. Президент РФ Владимир Путин утвердил 31 марта новую концепцию внешней политики России. Читайте полный текст интервью Владимира Винокурова >>

https://ria.ru/20230406/voyna-1863360105.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, владимир винокур, главное разведывательное управление рф, в мире