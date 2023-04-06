https://ria.ru/20230406/vinokurov-1863192898.html

Владимир Винокуров: Москва фактически объявила ультиматум Западу

Владимир Винокуров: Москва фактически объявила ультиматум Западу - РИА Новости, 06.04.2023

Владимир Винокуров: Москва фактически объявила ультиматум Западу

Утвержденная 31 марта президентом РФ Владимиром Путиным концепция внешней политики России вызвала широкую дискуссию за рубежом. Особенно заинтересовал... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:00

2023-04-06T11:00

2023-04-06T11:00

интервью

владимир путин

оон

нато

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россия

сша

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Утвержденная 31 марта президентом РФ Владимиром Путиным концепция внешней политики России вызвала широкую дискуссию за рубежом. Особенно заинтересовал иностранных наблюдателей и экспертов силовой аспект документа. Прокомментировать некоторые положения нового документа, касающиеся военной составляющей, руководитель профильной редакции РИА Новости Сергей Сафронов попросил руководителя Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктора исторических наук, полковника ГРУ Генштаба РФ в отставке Владимира Винокурова.– Владимир Иванович, многие специалисты за рубежом называют новую редакцию концепции внешней политики вызывающей и агрессивной. Какую оценку дали бы вы?– Считаю этот документ профессиональным, логичным, продуманным и хорошо аргументированным. Он окончательно расставил точки над i по такому важному вопросу, как применение Россией военной силы в международных отношениях.– В чем это заключается?– В Концепции внешней политики 2023 года отмечается повышение в последнее время роли фактора силы в международных делах, что приводит к расширению конфликтного пространства в ряде стратегически важных регионов. В связи с этим Российская Федерация заявляет о том, что ее Вооруженные силы могут использоваться в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ и законодательством страны. Россия рассматривает статью 51 Устава ООН в качестве адекватной и не подлежащей ревизии правовой основы для применения силы в порядке самообороны. (Статья 51 устава ООН предусматривает право стран на самооборону, включая коллективную самооборону, от вооруженного нападения – ред.)– В каких случаях предполагается использовать военный компонент "жесткой силы" России?– Использование Вооруженных сил РФ может быть направлено, в частности, на решение задач по отражению и предотвращению вооруженного нападения на Россию и (или) ее союзников, по урегулированию кризисов, по поддержанию (восстановлению) мира в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности с участием России в их зоне ответственности, по обеспечению защиты своих граждан, находящихся за рубежом, по борьбе с международным терроризмом и пиратством.– Чем вы объясняете такой решительный поворот к применению Россией силы в международных отношениях?– Это стало возможным благодаря тому, что в новой Концепции внешней политики Россия провозглашается самодостаточным государством-цивилизацией, что позволяет, во-первых, отказаться от интеграции в международные процессы и проекты, в которых объективно доминирует Запад, и, во-вторых, применять по собственному усмотрению военную силу в случае появления угроз себе и своим союзникам.– Не кажется ли вам, что в новой концепции прослеживаются аналогии с подобным документом США, главного потребителя дипломатии силы?– Такое тоже присутствует. А почему бы нет? Последний пример – решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Соединенные Штаты всегда широко применяли свою военную и экономическую мощь: вспомним хотя бы их "атомную дипломатию" (бомбардировки Хиросимы и Нагасаки), "дипломатию канонерок" (провокация ВМС США в Тонкинском заливе с целью оправдать агрессию против Вьетнама), "долларовую дипломатию" и другие. Здесь уместно привести известную фразу короля Пруссии Фридриха II Великого: "Дипломатия без оружия — что музыка без оркестра".– Какие сигналы мы шлем тем самым коллективному Западу?– Новой концепцией внешней политики Россия подчеркивает, что продолжит поиск "баланса интересов" с США, но в ответ на недружественные действия Запада готова противостоять "экзистенциальным угрозам", принимая как симметричные, так и асимметричные меры.– На Западе утверждается, что в ответ на конфронтацию Москва решила ответить гибридной войной. Что Вы скажете по этому поводу?– У нас есть мудрая пословица: "На воре шапка горит". Означает она простое: преступник зачастую выдает себя своим собственным поведением. Так, вот поведение нашего главного противника в последнее время ясно указывает на того, кто является проводником гибридной войны и цветных революций как нового вида межгосударственного противоборства.Гибридная война США против России идет уже многие годы в виде незаконных экономических санкций и координированных информационно-психологических операций, имеющих целью изменить сознание населения, подорвать его моральный дух и принудить к капитуляции, кибератак, экономических и политических санкций при постоянном системном наращивании военного давления. В последнее время под надуманными предлогами активно наращиваются меры военного давления на Россию с целью ее сдерживания и изоляции. Не будем забывать и о подрыве "Северных потоков", и о сети американского биологического и химического оружия за рубежом, которые являются самым грязным военным инструментом Вашингтона. Что касается ответа России в виде симметричных мер на гибридную войну Запада, то это вынужденная реакция в виде самообороны.– Что характерное вы отметили еще в новой редакции концепции внешней политики?– Мне понравился фрагмент концепции, касающийся отношений России с большинством государств Европы, США и другими англосаксонскими государствами. В нем идет речь о готовности нашей страны к "созданию условий для прекращения недружественных действий европейских государств и их объединений, полного отказа этих государств и их объединений от антироссийского курса (в том числе от вмешательства во внутренние дела России), а также для их перехода к долгосрочной политике добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.– Что так?– Это своего рода ультиматум коллективному Западу. Мы говорим им, что в ответ на новую концепцию внешней политики эти государства должны: отказаться от поддержки Украины и угроз у российских границ; прекратить расширение НАТО; согласиться с тем, что эпоха однополярного мира канула в Лету и приступить к построению более справедливого мирового порядка; предпринять конкретные дипломатические шаги по улучшению отношений с Россией. Если США, НАТО и ЕС не отреагируют на эти предложения России, нестабильность в мире будет расти.Такой ультиматум требовался уже давно.

https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862167018.html

https://ria.ru/20230401/velikobritaniya-1862348293.html

https://ria.ru/20230403/kontseptsiya-1862763633.html

https://ria.ru/20230401/polyarnost-1862390857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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