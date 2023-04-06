https://ria.ru/20230406/vinokurov-1863192898.html
Владимир Винокуров: Москва фактически объявила ультиматум Западу
Владимир Винокуров: Москва фактически объявила ультиматум Западу - РИА Новости, 06.04.2023
Владимир Винокуров: Москва фактически объявила ультиматум Западу
Утвержденная 31 марта президентом РФ Владимиром Путиным концепция внешней политики России вызвала широкую дискуссию за рубежом. Особенно заинтересовал... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:00
2023-04-06T11:00
2023-04-06T11:00
интервью
владимир путин
оон
нато
главное разведывательное управление рф
россия
сша
москва
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Утвержденная 31 марта президентом РФ Владимиром Путиным концепция внешней политики России вызвала широкую дискуссию за рубежом. Особенно заинтересовал иностранных наблюдателей и экспертов силовой аспект документа. Прокомментировать некоторые положения нового документа, касающиеся военной составляющей, руководитель профильной редакции РИА Новости Сергей Сафронов попросил руководителя Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктора исторических наук, полковника ГРУ Генштаба РФ в отставке Владимира Винокурова.– Владимир Иванович, многие специалисты за рубежом называют новую редакцию концепции внешней политики вызывающей и агрессивной. Какую оценку дали бы вы?– Считаю этот документ профессиональным, логичным, продуманным и хорошо аргументированным. Он окончательно расставил точки над i по такому важному вопросу, как применение Россией военной силы в международных отношениях.– В чем это заключается?– В Концепции внешней политики 2023 года отмечается повышение в последнее время роли фактора силы в международных делах, что приводит к расширению конфликтного пространства в ряде стратегически важных регионов. В связи с этим Российская Федерация заявляет о том, что ее Вооруженные силы могут использоваться в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ и законодательством страны. Россия рассматривает статью 51 Устава ООН в качестве адекватной и не подлежащей ревизии правовой основы для применения силы в порядке самообороны. (Статья 51 устава ООН предусматривает право стран на самооборону, включая коллективную самооборону, от вооруженного нападения – ред.)– В каких случаях предполагается использовать военный компонент "жесткой силы" России?– Использование Вооруженных сил РФ может быть направлено, в частности, на решение задач по отражению и предотвращению вооруженного нападения на Россию и (или) ее союзников, по урегулированию кризисов, по поддержанию (восстановлению) мира в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности с участием России в их зоне ответственности, по обеспечению защиты своих граждан, находящихся за рубежом, по борьбе с международным терроризмом и пиратством.– Чем вы объясняете такой решительный поворот к применению Россией силы в международных отношениях?– Это стало возможным благодаря тому, что в новой Концепции внешней политики Россия провозглашается самодостаточным государством-цивилизацией, что позволяет, во-первых, отказаться от интеграции в международные процессы и проекты, в которых объективно доминирует Запад, и, во-вторых, применять по собственному усмотрению военную силу в случае появления угроз себе и своим союзникам.– Не кажется ли вам, что в новой концепции прослеживаются аналогии с подобным документом США, главного потребителя дипломатии силы?– Такое тоже присутствует. А почему бы нет? Последний пример – решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Соединенные Штаты всегда широко применяли свою военную и экономическую мощь: вспомним хотя бы их "атомную дипломатию" (бомбардировки Хиросимы и Нагасаки), "дипломатию канонерок" (провокация ВМС США в Тонкинском заливе с целью оправдать агрессию против Вьетнама), "долларовую дипломатию" и другие. Здесь уместно привести известную фразу короля Пруссии Фридриха II Великого: "Дипломатия без оружия — что музыка без оркестра".– Какие сигналы мы шлем тем самым коллективному Западу?– Новой концепцией внешней политики Россия подчеркивает, что продолжит поиск "баланса интересов" с США, но в ответ на недружественные действия Запада готова противостоять "экзистенциальным угрозам", принимая как симметричные, так и асимметричные меры.– На Западе утверждается, что в ответ на конфронтацию Москва решила ответить гибридной войной. Что Вы скажете по этому поводу?– У нас есть мудрая пословица: "На воре шапка горит". Означает она простое: преступник зачастую выдает себя своим собственным поведением. Так, вот поведение нашего главного противника в последнее время ясно указывает на того, кто является проводником гибридной войны и цветных революций как нового вида межгосударственного противоборства.Гибридная война США против России идет уже многие годы в виде незаконных экономических санкций и координированных информационно-психологических операций, имеющих целью изменить сознание населения, подорвать его моральный дух и принудить к капитуляции, кибератак, экономических и политических санкций при постоянном системном наращивании военного давления. В последнее время под надуманными предлогами активно наращиваются меры военного давления на Россию с целью ее сдерживания и изоляции. Не будем забывать и о подрыве "Северных потоков", и о сети американского биологического и химического оружия за рубежом, которые являются самым грязным военным инструментом Вашингтона. Что касается ответа России в виде симметричных мер на гибридную войну Запада, то это вынужденная реакция в виде самообороны.– Что характерное вы отметили еще в новой редакции концепции внешней политики?– Мне понравился фрагмент концепции, касающийся отношений России с большинством государств Европы, США и другими англосаксонскими государствами. В нем идет речь о готовности нашей страны к "созданию условий для прекращения недружественных действий европейских государств и их объединений, полного отказа этих государств и их объединений от антироссийского курса (в том числе от вмешательства во внутренние дела России), а также для их перехода к долгосрочной политике добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.– Что так?– Это своего рода ультиматум коллективному Западу. Мы говорим им, что в ответ на новую концепцию внешней политики эти государства должны: отказаться от поддержки Украины и угроз у российских границ; прекратить расширение НАТО; согласиться с тем, что эпоха однополярного мира канула в Лету и приступить к построению более справедливого мирового порядка; предпринять конкретные дипломатические шаги по улучшению отношений с Россией. Если США, НАТО и ЕС не отреагируют на эти предложения России, нестабильность в мире будет расти.Такой ультиматум требовался уже давно.
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862167018.html
https://ria.ru/20230401/velikobritaniya-1862348293.html
https://ria.ru/20230403/kontseptsiya-1862763633.html
https://ria.ru/20230401/polyarnost-1862390857.html
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интервью, владимир путин, оон, нато, главное разведывательное управление рф, россия, сша, москва, генштаб вс россии, гру рф
Интервью, Владимир Путин, ООН, НАТО, Главное разведывательное управление РФ, Россия, США, Москва, Генштаб ВС России, ГРУ РФ
Утвержденная 31 марта президентом РФ Владимиром Путиным концепция внешней политики России вызвала широкую дискуссию за рубежом. Особенно заинтересовал иностранных наблюдателей и экспертов силовой аспект документа. Прокомментировать некоторые положения нового документа, касающиеся военной составляющей, руководитель профильной редакции РИА Новости Сергей Сафронов попросил руководителя Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктора исторических наук, полковника ГРУ Генштаба РФ в отставке Владимира Винокурова.
– Владимир Иванович, многие специалисты за рубежом называют новую редакцию концепции внешней политики вызывающей и агрессивной. Какую оценку дали бы вы?
– Считаю этот документ профессиональным, логичным, продуманным и хорошо аргументированным. Он окончательно расставил точки над i по такому важному вопросу, как применение Россией военной силы в международных отношениях.
Опубликована новая Концепция внешней политики России
– В Концепции внешней политики 2023 года отмечается повышение в последнее время роли фактора силы в международных делах, что приводит к расширению конфликтного пространства в ряде стратегически важных регионов. В связи с этим Российская Федерация заявляет о том, что ее Вооруженные силы могут использоваться в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ и законодательством страны. Россия рассматривает статью 51 Устава ООН
в качестве адекватной и не подлежащей ревизии правовой основы для применения силы в порядке самообороны. (Статья 51 устава ООН предусматривает право стран на самооборону, включая коллективную самооборону, от вооруженного нападения – ред.)
– В каких случаях предполагается использовать военный компонент "жесткой силы" России?
– Использование Вооруженных сил РФ может быть направлено, в частности, на решение задач по отражению и предотвращению вооруженного нападения на Россию и (или) ее союзников, по урегулированию кризисов, по поддержанию (восстановлению) мира в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности с участием России в их зоне ответственности, по обеспечению защиты своих граждан, находящихся за рубежом, по борьбе с международным терроризмом и пиратством.
МИД Британии отреагировал на новую Концепцию внешней политики России
– Чем вы объясняете такой решительный поворот к применению Россией силы в международных отношениях?
– Это стало возможным благодаря тому, что в новой Концепции внешней политики Россия провозглашается самодостаточным государством-цивилизацией, что позволяет, во-первых, отказаться от интеграции в международные процессы и проекты, в которых объективно доминирует Запад, и, во-вторых, применять по собственному усмотрению военную силу в случае появления угроз себе и своим союзникам.
– Не кажется ли вам, что в новой концепции прослеживаются аналогии с подобным документом США, главного потребителя дипломатии силы?
– Такое тоже присутствует. А почему бы нет? Последний пример – решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии
. Соединенные Штаты всегда широко применяли свою военную и экономическую мощь: вспомним хотя бы их "атомную дипломатию" (бомбардировки Хиросимы
и Нагасаки
), "дипломатию канонерок" (провокация ВМС США в Тонкинском заливе с целью оправдать агрессию против Вьетнама
), "долларовую дипломатию" и другие. Здесь уместно привести известную фразу короля Пруссии Фридриха II Великого: "Дипломатия без оружия — что музыка без оркестра".
– Какие сигналы мы шлем тем самым коллективному Западу?
– Новой концепцией внешней политики Россия подчеркивает, что продолжит поиск "баланса интересов" с США, но в ответ на недружественные действия Запада готова противостоять "экзистенциальным угрозам", принимая как симметричные, так и асимметричные меры.
ЕС назвал концепцию внешней политики России попыткой преодолеть изоляцию
– На Западе утверждается, что в ответ на конфронтацию Москва решила ответить гибридной войной. Что Вы скажете по этому поводу?
– У нас есть мудрая пословица: "На воре шапка горит". Означает она простое: преступник зачастую выдает себя своим собственным поведением. Так, вот поведение нашего главного противника в последнее время ясно указывает на того, кто является проводником гибридной войны и цветных революций как нового вида межгосударственного противоборства.
Гибридная война США против России идет уже многие годы в виде незаконных экономических санкций и координированных информационно-психологических операций, имеющих целью изменить сознание населения, подорвать его моральный дух и принудить к капитуляции, кибератак, экономических и политических санкций при постоянном системном наращивании военного давления. В последнее время под надуманными предлогами активно наращиваются меры военного давления на Россию с целью ее сдерживания и изоляции. Не будем забывать и о подрыве "Северных потоков", и о сети американского биологического и химического оружия за рубежом, которые являются самым грязным военным инструментом Вашингтона
. Что касается ответа России в виде симметричных мер на гибридную войну Запада, то это вынужденная реакция в виде самообороны.
– Что характерное вы отметили еще в новой редакции концепции внешней политики?
– Мне понравился фрагмент концепции, касающийся отношений России с большинством государств Европы
, США и другими англосаксонскими государствами. В нем идет речь о готовности нашей страны к "созданию условий для прекращения недружественных действий европейских государств и их объединений, полного отказа этих государств и их объединений от антироссийского курса (в том числе от вмешательства во внутренние дела России), а также для их перехода к долгосрочной политике добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.
Эксперт: концепция внешней политики России изменит традиционную полярность
– Это своего рода ультиматум коллективному Западу. Мы говорим им, что в ответ на новую концепцию внешней политики эти государства должны: отказаться от поддержки Украины
и угроз у российских границ; прекратить расширение НАТО
; согласиться с тем, что эпоха однополярного мира канула в Лету и приступить к построению более справедливого мирового порядка; предпринять конкретные дипломатические шаги по улучшению отношений с Россией. Если США, НАТО и ЕС
не отреагируют на эти предложения России, нестабильность в мире будет расти.
Такой ультиматум требовался уже давно.