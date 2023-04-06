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Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 06.04.2023 (обновлено: 18:15 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/udar-1863535197.html
Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса
Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса - РИА Новости, 06.04.2023
Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса
За все время СВО Россия впервые применила в целый ряд различных вооружений. К ним относится и комплекс "Кинжал" - первая в мире гиперзвуковая авиационная... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:01
2023-04-06T18:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
вооруженные силы украины
нато
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. За все время СВО Россия впервые применила в целый ряд различных вооружений. К ним относится и комплекс "Кинжал" - первая в мире гиперзвуковая авиационная ракета. Информации о ней не так уж и много. Но то, что известно - внушает серьезное уважение к ее создателям. Подробности - в материале РИА Новости.Удар по штабуВпервые о боевом применении "Кинжала" официально сообщили в самом начале СВО. Им ударили по подземному складу боеприпасов в Ивано-Франковске. Ракета с легкостью пробила несколько метров бетонных перекрытий и сдетонировала внутри, полностью уничтожив стратегически важный арсенал.С тех пор Минобороны несколько раз отчитывалось об ударах "Кинжалом" по объектам критической инфраструктуры Украины, однако не приводило никаких подробностей. Однако недавно стало известно о боевом применении этой ракеты, которое нанесло ВСУ более чем серьезный урон.Девятого марта 2023-го Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточными ракетами и дронами-камикадзе по десяткам целей на всей территории страны. Это была акция возмездия в ответ на вылазку украинской диверсионной группы в Брянскую область. В результате удара был полностью уничтожен засекреченный командный пункт ВСУ в Киеве.По данным СМИ, внутри в тот момент находились несколько десятков военных советников из стран НАТО - Польши, Великобритании, США. Выжить удалось немногим.Официально в Североатлантическом альянсе на эту оплеуху никак не отреагировали.Перехват невозможенВпервые о существовании гиперзвуковой аэробаллистической ракеты стало известно 1 марта 2018-го, когда о "Кинжале" рассказал президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. К тому времени перспективный ударный комплекс уже несколько лет проходил испытания. А чуть позже стало известно под какие носители он "заточен".Ударить им сегодня способны истребители-перехватчики МиГ-31К, дальние бомбардировщики Ту-23М3М, а в перспективе - "стратеги" Ту-160. Входить в зону действия вражеской ПВО не нужно - максимальная дальность полета ракеты достигает двух тысяч километров. Боевая часть массой в полтонны может быть как обычной, так и ядерной.Но главное достоинство ракеты - огромная скорость. "Кинжал" идет к цели на скорости 10-12 Маха - около четырех тысяч метров в секунду. То есть сто километров ракета преодолевает всего за четверть минуты. Это делает ее практически невидимой для РЛС противника. Вдобавок, боеприпас способен активно маневрировать на траектории, что еще больше затрудняет его перехват.В роли догоняющих"Кинжал" - не единственное оружие России, использующее технологию гиперзвука. На вооружение ВМФ России начали поступать высокоточные ракеты "Циркон", способные бить как по кораблям, так и по наземным целям. Применять их будут новые российские фрегаты, а в перспективе - и подводные лодки.РВСН осваивают гиперзвуковой комплекс "Авангард". Его планирующий боевой блок неуязвим для существующих на сегодняшний день систем противоракетной обороны и способен поразить цель в другом полушарии с практически стопроцентной вероятностью.В Пентагоне признают, что в гиперзвуковой гонке Россия вырвалась далеко вперед. В США разрабатывают сразу несколько высокоскоростных средств поражения. Но ни один из проектов пока не удалось довести до серийного производства. Так гиперзвуковая ракета воздушного базирования ARRW провалила уже несколько испытательных пусков. Пока у России серьезная фора.
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безопасность, россия, сша, вооруженные силы украины, нато, ракетные войска стратегического назначения
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ракетные войска стратегического назначения

Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" перед вылетом в Сирию
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал перед вылетом в Сирию - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Министерство обороны России
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. За все время СВО Россия впервые применила в целый ряд различных вооружений. К ним относится и комплекс "Кинжал" - первая в мире гиперзвуковая авиационная ракета. Информации о ней не так уж и много. Но то, что известно - внушает серьезное уважение к ее создателям. Подробности - в материале РИА Новости.

Удар по штабу

Впервые о боевом применении "Кинжала" официально сообщили в самом начале СВО. Им ударили по подземному складу боеприпасов в Ивано-Франковске. Ракета с легкостью пробила несколько метров бетонных перекрытий и сдетонировала внутри, полностью уничтожив стратегически важный арсенал.
С тех пор Минобороны несколько раз отчитывалось об ударах "Кинжалом" по объектам критической инфраструктуры Украины, однако не приводило никаких подробностей. Однако недавно стало известно о боевом применении этой ракеты, которое нанесло ВСУ более чем серьезный урон.
Девятого марта 2023-го Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточными ракетами и дронами-камикадзе по десяткам целей на всей территории страны. Это была акция возмездия в ответ на вылазку украинской диверсионной группы в Брянскую область. В результате удара был полностью уничтожен засекреченный командный пункт ВСУ в Киеве.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
По данным СМИ, внутри в тот момент находились несколько десятков военных советников из стран НАТО - Польши, Великобритании, США. Выжить удалось немногим.
Официально в Североатлантическом альянсе на эту оплеуху никак не отреагировали.

Перехват невозможен

Впервые о существовании гиперзвуковой аэробаллистической ракеты стало известно 1 марта 2018-го, когда о "Кинжале" рассказал президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. К тому времени перспективный ударный комплекс уже несколько лет проходил испытания. А чуть позже стало известно под какие носители он "заточен".
Ударить им сегодня способны истребители-перехватчики МиГ-31К, дальние бомбардировщики Ту-23М3М, а в перспективе - "стратеги" Ту-160. Входить в зону действия вражеской ПВО не нужно - максимальная дальность полета ракеты достигает двух тысяч километров. Боевая часть массой в полтонны может быть как обычной, так и ядерной.
Но главное достоинство ракеты - огромная скорость. "Кинжал" идет к цели на скорости 10-12 Маха - около четырех тысяч метров в секунду. То есть сто километров ракета преодолевает всего за четверть минуты. Это делает ее практически невидимой для РЛС противника. Вдобавок, боеприпас способен активно маневрировать на траектории, что еще больше затрудняет его перехват.
© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМежконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард"
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения Авангард
© Министерство обороны РФ
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Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард"

В роли догоняющих

"Кинжал" - не единственное оружие России, использующее технологию гиперзвука. На вооружение ВМФ России начали поступать высокоточные ракеты "Циркон", способные бить как по кораблям, так и по наземным целям. Применять их будут новые российские фрегаты, а в перспективе - и подводные лодки.
РВСН осваивают гиперзвуковой комплекс "Авангард". Его планирующий боевой блок неуязвим для существующих на сегодняшний день систем противоракетной обороны и способен поразить цель в другом полушарии с практически стопроцентной вероятностью.
В Пентагоне признают, что в гиперзвуковой гонке Россия вырвалась далеко вперед. В США разрабатывают сразу несколько высокоскоростных средств поражения. Но ни один из проектов пока не удалось довести до серийного производства. Так гиперзвуковая ракета воздушного базирования ARRW провалила уже несколько испытательных пусков. Пока у России серьезная фора.
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАВооруженные силы УкраиныНАТОРакетные войска стратегического назначения
 
 
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