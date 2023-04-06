Рейтинг@Mail.ru
Россия будет внимательно следить за учениями с США в Сербии, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 06.04.2023 (обновлено: 12:33 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/ucheniya-1863431197.html
Россия будет внимательно следить за учениями с США в Сербии, заявил Песков
Россия будет внимательно следить за учениями с США в Сербии, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2023
Россия будет внимательно следить за учениями с США в Сербии, заявил Песков
В России будут внимательно наблюдать за военными учениями "Платиновый волк" в Сербии с участием США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:20
2023-04-06T12:33
в мире
сербия
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148106/81/1481068194_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fcc75c9588b1433bf9a2cb61463ba54d.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В России будут внимательно наблюдать за военными учениями "Платиновый волк" в Сербии с участием США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В министерстве обороны Сербии в среду сообщили РИА Новости, что армия проведет 16-30 июня учения "Платиновый волк" с партнерскими государствами для достижения уровня оперативной совместимости в многонациональных операциях. В ведомстве подчеркнули, что и далее в силе решение правительства Сербии от 27 февраля 2022 года, "которым прекращаются и откладываются все действия в связи с учениями с иностранными партнерами"."Что касается упомянутых учений, мы, безусловно, будем очень внимательно за ними наблюдать", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента отметил, что попытки убедить Сербию принять антироссийскую позицию не прекращаются."Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно. Знаем, что Белград под страшным давлением, беспрецедентным давлением", - сказал Песков, отвечая на вопрос, вызывает ли у России обеспокоенность позиция Сербии по проведению военных учений с США, и считают ли в Кремле, что Сербию пытаются привлечь на сторону антироссийской позиции.
https://ria.ru/20230327/trebovaniya-1860805830.html
https://ria.ru/20230329/serbiya-1861675880.html
сербия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148106/81/1481068194_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_688fed5b223ad1f629233bed89e40284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, сша
В мире, Сербия, Россия, США
Россия будет внимательно следить за учениями с США в Сербии, заявил Песков

Песков: в России будут внимательно наблюдать за военными учениями с США в Сербии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГвардия Сербии
Гвардия Сербии - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Гвардия Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В России будут внимательно наблюдать за военными учениями "Платиновый волк" в Сербии с участием США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В министерстве обороны Сербии в среду сообщили РИА Новости, что армия проведет 16-30 июня учения "Платиновый волк" с партнерскими государствами для достижения уровня оперативной совместимости в многонациональных операциях. В ведомстве подчеркнули, что и далее в силе решение правительства Сербии от 27 февраля 2022 года, "которым прекращаются и откладываются все действия в связи с учениями с иностранными партнерами".
Флаг Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против России
27 марта, 02:41
"Что касается упомянутых учений, мы, безусловно, будем очень внимательно за ними наблюдать", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что попытки убедить Сербию принять антироссийскую позицию не прекращаются.
"Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно. Знаем, что Белград под страшным давлением, беспрецедентным давлением", - сказал Песков, отвечая на вопрос, вызывает ли у России обеспокоенность позиция Сербии по проведению военных учений с США, и считают ли в Кремле, что Сербию пытаются привлечь на сторону антироссийской позиции.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Президент Сербии назвал причину, по которой страна желает вступить в ЕС
29 марта, 18:48
 
В миреСербияРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала