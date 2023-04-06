https://ria.ru/20230406/ucheniya-1863431197.html
Россия будет внимательно следить за учениями с США в Сербии, заявил Песков
Россия будет внимательно следить за учениями с США в Сербии, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2023
Россия будет внимательно следить за учениями с США в Сербии, заявил Песков
В России будут внимательно наблюдать за военными учениями "Платиновый волк" в Сербии с участием США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:20
2023-04-06T12:20
2023-04-06T12:33
в мире
сербия
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148106/81/1481068194_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fcc75c9588b1433bf9a2cb61463ba54d.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В России будут внимательно наблюдать за военными учениями "Платиновый волк" в Сербии с участием США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В министерстве обороны Сербии в среду сообщили РИА Новости, что армия проведет 16-30 июня учения "Платиновый волк" с партнерскими государствами для достижения уровня оперативной совместимости в многонациональных операциях. В ведомстве подчеркнули, что и далее в силе решение правительства Сербии от 27 февраля 2022 года, "которым прекращаются и откладываются все действия в связи с учениями с иностранными партнерами"."Что касается упомянутых учений, мы, безусловно, будем очень внимательно за ними наблюдать", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента отметил, что попытки убедить Сербию принять антироссийскую позицию не прекращаются."Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно. Знаем, что Белград под страшным давлением, беспрецедентным давлением", - сказал Песков, отвечая на вопрос, вызывает ли у России обеспокоенность позиция Сербии по проведению военных учений с США, и считают ли в Кремле, что Сербию пытаются привлечь на сторону антироссийской позиции.
https://ria.ru/20230327/trebovaniya-1860805830.html
https://ria.ru/20230329/serbiya-1861675880.html
сербия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148106/81/1481068194_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_688fed5b223ad1f629233bed89e40284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, сша
В мире, Сербия, Россия, США
Россия будет внимательно следить за учениями с США в Сербии, заявил Песков
Песков: в России будут внимательно наблюдать за военными учениями с США в Сербии