https://ria.ru/20230406/ucheniya-1863431197.html

Россия будет внимательно следить за учениями с США в Сербии, заявил Песков

Россия будет внимательно следить за учениями с США в Сербии, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2023

Россия будет внимательно следить за учениями с США в Сербии, заявил Песков

В России будут внимательно наблюдать за военными учениями "Платиновый волк" в Сербии с участием США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:20

2023-04-06T12:20

2023-04-06T12:33

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В России будут внимательно наблюдать за военными учениями "Платиновый волк" в Сербии с участием США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В министерстве обороны Сербии в среду сообщили РИА Новости, что армия проведет 16-30 июня учения "Платиновый волк" с партнерскими государствами для достижения уровня оперативной совместимости в многонациональных операциях. В ведомстве подчеркнули, что и далее в силе решение правительства Сербии от 27 февраля 2022 года, "которым прекращаются и откладываются все действия в связи с учениями с иностранными партнерами"."Что касается упомянутых учений, мы, безусловно, будем очень внимательно за ними наблюдать", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента отметил, что попытки убедить Сербию принять антироссийскую позицию не прекращаются."Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно. Знаем, что Белград под страшным давлением, беспрецедентным давлением", - сказал Песков, отвечая на вопрос, вызывает ли у России обеспокоенность позиция Сербии по проведению военных учений с США, и считают ли в Кремле, что Сербию пытаются привлечь на сторону антироссийской позиции.

https://ria.ru/20230327/trebovaniya-1860805830.html

https://ria.ru/20230329/serbiya-1861675880.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, россия, сша