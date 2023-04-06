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Белорусские ракетчики проводят учения у границ с Польшей и Украиной - РИА Новости, 06.04.2023
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11:39 06.04.2023 (обновлено: 11:52 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/ucheniya-1863415970.html
Белорусские ракетчики проводят учения у границ с Польшей и Украиной
Белорусские ракетчики проводят учения у границ с Польшей и Украиной - РИА Новости, 06.04.2023
Белорусские ракетчики проводят учения у границ с Польшей и Украиной
Белорусские ракетчики проводят учения на полигоне "Брестский", расположенном недалеко от границ с Польшей и Украиной, сообщила пресс-служба министерства обороны РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:39
2023-04-06T11:52
польша
украина
в мире
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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Белорусские ракетчики проводят учения на полигоне "Брестский", расположенном недалеко от границ с Польшей и Украиной, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "На полигоне "Брестский" проходит тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка. Военнослужащие своевременно прибыли в назначенный район, развернули дивизион в боевое положение, заступили на боевое дежурство и отработали по реальной авиации в качестве контрольных целей", - говорится в сообщении. Как отмечается, все задачи решались в условиях максимально приближенным к боевым, с практически непрерывным воздействием диверсионно-разведывательных групп условного противника.
https://ria.ru/20230405/putin-1863323048.html
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польша, украина, в мире
Польша, Украина, В мире
Белорусские ракетчики проводят учения у границ с Польшей и Украиной

Белорусские ракетчики проводят учения на полигоне недалеко от границ с Польшей и Украиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВоенная техника во время учений на полигоне "Обуз-Лесновский" в Брестской области
Военная техника во время учений на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Военная техника во время учений на полигоне "Обуз-Лесновский" в Брестской области. Архивное фото
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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Белорусские ракетчики проводят учения на полигоне "Брестский", расположенном недалеко от границ с Польшей и Украиной, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"На полигоне "Брестский" проходит тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка. Военнослужащие своевременно прибыли в назначенный район, развернули дивизион в боевое положение, заступили на боевое дежурство и отработали по реальной авиации в качестве контрольных целей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, все задачи решались в условиях максимально приближенным к боевым, с практически непрерывным воздействием диверсионно-разведывательных групп условного противника.
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