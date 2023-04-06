https://ria.ru/20230406/ucheniya-1863415970.html
Белорусские ракетчики проводят учения у границ с Польшей и Украиной
Белорусские ракетчики проводят учения у границ с Польшей и Украиной - РИА Новости, 06.04.2023
Белорусские ракетчики проводят учения у границ с Польшей и Украиной
Белорусские ракетчики проводят учения на полигоне "Брестский", расположенном недалеко от границ с Польшей и Украиной, сообщила пресс-служба министерства обороны РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:39
2023-04-06T11:39
2023-04-06T11:52
польша
украина
в мире
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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Белорусские ракетчики проводят учения на полигоне "Брестский", расположенном недалеко от границ с Польшей и Украиной, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "На полигоне "Брестский" проходит тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка. Военнослужащие своевременно прибыли в назначенный район, развернули дивизион в боевое положение, заступили на боевое дежурство и отработали по реальной авиации в качестве контрольных целей", - говорится в сообщении. Как отмечается, все задачи решались в условиях максимально приближенным к боевым, с практически непрерывным воздействием диверсионно-разведывательных групп условного противника.
https://ria.ru/20230405/putin-1863323048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, в мире
Белорусские ракетчики проводят учения у границ с Польшей и Украиной
Белорусские ракетчики проводят учения на полигоне недалеко от границ с Польшей и Украиной
МИНСК, 6 апр - РИА Новости.
Белорусские ракетчики проводят учения на полигоне "Брестский", расположенном недалеко от границ с Польшей и Украиной, сообщила пресс-служба
министерства обороны республики.
"На полигоне "Брестский" проходит тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка. Военнослужащие своевременно прибыли в назначенный район, развернули дивизион в боевое положение, заступили на боевое дежурство и отработали по реальной авиации в качестве контрольных целей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, все задачи решались в условиях максимально приближенным к боевым, с практически непрерывным воздействием диверсионно-разведывательных групп условного противника.
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