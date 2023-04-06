https://ria.ru/20230406/ucheniya-1863415970.html

Белорусские ракетчики проводят учения у границ с Польшей и Украиной

Белорусские ракетчики проводят учения у границ с Польшей и Украиной - РИА Новости, 06.04.2023

Белорусские ракетчики проводят учения у границ с Польшей и Украиной

Белорусские ракетчики проводят учения на полигоне "Брестский", расположенном недалеко от границ с Польшей и Украиной, сообщила пресс-служба министерства обороны РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:39

2023-04-06T11:39

2023-04-06T11:52

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украина

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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Белорусские ракетчики проводят учения на полигоне "Брестский", расположенном недалеко от границ с Польшей и Украиной, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "На полигоне "Брестский" проходит тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка. Военнослужащие своевременно прибыли в назначенный район, развернули дивизион в боевое положение, заступили на боевое дежурство и отработали по реальной авиации в качестве контрольных целей", - говорится в сообщении. Как отмечается, все задачи решались в условиях максимально приближенным к боевым, с практически непрерывным воздействием диверсионно-разведывательных групп условного противника.

https://ria.ru/20230405/putin-1863323048.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

польша, украина, в мире