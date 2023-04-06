https://ria.ru/20230406/tseny-1863398215.html

ФАС предложила перечень товаров для формирования индикаторов цен

ФАС предложила перечень товаров для формирования индикаторов цен - РИА Новости, 06.04.2023

ФАС предложила перечень товаров для формирования индикаторов цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила перечень товаров для формирования национальных ценовых индикаторов, в частности на продукты нефтяной... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:44

2023-04-06T10:44

2023-04-06T10:44

россия

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила перечень товаров для формирования национальных ценовых индикаторов, в частности на продукты нефтяной и нефтегазохимической промышленности, агропромышленного комплекса, черной и цветной металлургии, минеральные удобрения, сообщило ведомство. "ФАС России сформировала план работы по формированию национальных индикаторов. Первым этапом предусмотрено определение перечня товаров и его утверждение правительством РФ... В настоящее время служба сформировала с ведомствами перечень товаров и направила его в правительство РФ на согласование", - говорится в сообщении ФАС. "В проект вошли продукты нефтяной и нефтегазохимической промышленности, агропромышленного комплекса, черной и цветной металлургии, минеральные удобрения и другие", - добавляется в релизе. ФАС отмечает, что необходимость создания отечественных индикаторов связана с тем, что до последнего времени российские площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Но внутренние цены, привязанные к так называемым "нетбэкам", создают предпосылки завышения цен для российских производителей и потребителей, считают в службе. Ведомство добавляет, что следующим этапом станет непосредственно формирование национальных индикаторов. Затем будет проведена оценка возможности использования биржевых и внебиржевых индикаторов в налоговом и бюджетном регулировании и контроле. "Также подготовлен проект документа, которым утверждается состав ведомств и механизм работы определения национальных индикаторов на базе биржевого комитета ФАС России. Появление отечественных индикаторов позволит обеспечить прозрачность и качественную информационно-аналитическую поддержку всем участникам рынка, потребителям, общественным и экспертным сообществам", - заключают в ФАС. В конце марта формирование перечня анонсировал замглавы ФАС России Виталий Королев. Он говорил, что служба занимается сейчас формированием перечня сырьевых товаров для создания на них российских ценовых индикаторов.

https://realty.ria.ru/20230403/fas-1862569313.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)