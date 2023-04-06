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Перинатальный центр в Донецке строят опережающими темпами
Перинатальный центр в Донецке строят опережающими темпами - РИА Новости, 06.04.2023
Перинатальный центр в Донецке строят опережающими темпами
Строительство перинатального центра в Донецке идет опережающими темпами, заявил РИА Новости гендиректор компании "Единый заказчик в сфере строительства" Карен... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T22:25
2023-04-06T22:25
2023-04-06T22:25
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владимир путин
карен оганесян
единый заказчик в сфере строительства
общество
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Строительство перинатального центра в Донецке идет опережающими темпами, заявил РИА Новости гендиректор компании "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян. Ранее президент России Владимир Путин поручил построить многопрофильный медицинский центр в Мариуполе и перинатальный - в Донецке. "Монолитные работы завершены по основному корпусу. Задача была до 1 апреля завершить, мы эти работы завершили 25 марта, соответственно, идем с опережающими темпами. По поручению президента мы должны в этом году не просто получить разрешение на ввод, но обеспечить начало функционирования перинатального центра", - рассказал Оганесян. Он подчеркнул, что проект выполняется в рамках поручения правительства по сокращению административных процедур. "На такой проект, если бы с нуля его разрабатывали, надо было бы минимум год для разработки проекта и еще четыре месяца для прохождения экспертизы, согласования всех разделов проектной документации. То есть за счет того, что мы имеем возможность использовать эффективные проектные решения, (это) позволяет нам сократить тем самым сроки, при этом мы абсолютно не теряем в качестве", - сказал гендиректор компании. Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" с мая 2022 года занимается восстановлением новых регионов России. По данным компании, она осуществляет функции госзаказчика в рамках обеспечения строительства гражданских объектов.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, россия, мариуполь, владимир путин, карен оганесян, единый заказчик в сфере строительства, общество
Донецк, Россия, Мариуполь, Владимир Путин, Карен Оганесян, Единый заказчик в сфере строительства, Общество
Перинатальный центр в Донецке строят опережающими темпами
Оганесян: перинатальный центр в Донецке строят опережающими темпами
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Строительство перинатального центра в Донецке идет опережающими темпами, заявил РИА Новости гендиректор компании "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян.
Ранее президент России Владимир Путин
поручил построить многопрофильный медицинский центр в Мариуполе
и перинатальный - в Донецке.
"Монолитные работы завершены по основному корпусу. Задача была до 1 апреля завершить, мы эти работы завершили 25 марта, соответственно, идем с опережающими темпами. По поручению президента мы должны в этом году не просто получить разрешение на ввод, но обеспечить начало функционирования перинатального центра", - рассказал Оганесян.
Он подчеркнул, что проект выполняется в рамках поручения правительства по сокращению административных процедур. "На такой проект, если бы с нуля его разрабатывали, надо было бы минимум год для разработки проекта и еще четыре месяца для прохождения экспертизы, согласования всех разделов проектной документации. То есть за счет того, что мы имеем возможность использовать эффективные проектные решения, (это) позволяет нам сократить тем самым сроки, при этом мы абсолютно не теряем в качестве", - сказал гендиректор компании.
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" с мая 2022 года занимается восстановлением новых регионов России. По данным компании, она осуществляет функции госзаказчика в рамках обеспечения строительства гражданских объектов.
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