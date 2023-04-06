https://ria.ru/20230406/treyler-1863313760.html

Сомелье-фрилансер. Трейлер

Сомелье-фрилансер. Трейлер - РИА Новости, 06.04.2023

Сомелье-фрилансер. Трейлер

Откуда взялись традиции виноделия и сама виноградная лоза в России, что такое "технические сорта" и автохтоны, можно ли самостоятельно стать винным экспертом, и что обязательно стоит учитывать при выборе вина.

2023-04-06T14:00

2023-04-06T14:00

2023-04-06T20:57

подкаст

вино

роскачество

сомелье-фрилансер

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"Сомелье-фрилансер". Трейлер Подкаст про винную культуру и российское виноделие. Как начать разбираться в красном, белом и игристом, научиться выбирать и дегустировать. Узнаем у экспертов - чем хороши российские автохтоны, как делают вино и что ждет отрасль в будущем. audio/mpeg

"Сомелье-фрилансер". Трейлер Подкаст про винную культуру и российское виноделие. Как начать разбираться в красном, белом и игристом, научиться выбирать и дегустировать. Узнаем у экспертов - чем хороши российские автохтоны, как делают вино и что ждет отрасль в будущем. audio/mpeg

Узнаем у экспертов – как научиться различать в вине ноты, танины и остальную партитуру. Как правильно сочетать вино с пельменями, чипсами и высокой кухней, с каких сортов начинать дегустацию и как читать винные этикетки с умом. Какие особенности у российских вин, и что ждет в будущем всю отрасль виноделия.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, вино, роскачество, аудио