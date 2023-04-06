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В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.04.2023
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T23:50
2023-04-06T23:50
2023-04-06T23:50
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, сигналы воздушной тревоги в Черниговской и Сумской областях прозвучали почти одновременно в 23.25 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, сумская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Черниговской и Сумской областях страны