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Израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана
Израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана - РИА Новости, 06.04.2023
Израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана
Система противоракетной обороны (ПРО) Армии обороны Израиля в четверг перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:43
2023-04-06T14:43
2023-04-06T15:20
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Система противоракетной обороны (ПРО) Армии обороны Израиля в четверг перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в двух небольших израильских городах, расположенных вблизи границы с Ливаном."Получено сообщение о срабатывании сирен в городе Шломи и мошаве Бетцет... Ракета была выпущена из Ливана по территории Израиля и была успешно перехвачена системой ПРО ЦАХАЛа", - говорится в сообщении ведомства.Накануне министр национальной безопасности Израиля на фоне массового пуска ракет с территории сектора Газа заявил о необходимости более жесткого ответа на бомбардировки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль
Израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана
В двух израильских городах на границе с Ливаном прозвучали сирены воздушной тревоги
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости.
Система противоракетной обороны (ПРО) Армии обороны Израиля в четверг перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана, сообщила
пресс-служба ЦАХАЛа.
Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в двух небольших израильских городах, расположенных вблизи границы с Ливаном.
"Получено сообщение о срабатывании сирен в городе Шломи и мошаве Бетцет... Ракета была выпущена из Ливана по территории Израиля и была успешно перехвачена системой ПРО ЦАХАЛа", - говорится в сообщении ведомства.
Накануне министр национальной безопасности Израиля на фоне массового пуска ракет с территории сектора Газа заявил о необходимости более жесткого ответа на бомбардировки.
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