https://ria.ru/20230406/trevoga-1863489246.html

Израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана

Израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана - РИА Новости, 06.04.2023

Израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана

Система противоракетной обороны (ПРО) Армии обороны Израиля в четверг перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:43

2023-04-06T14:43

2023-04-06T15:20

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Система противоракетной обороны (ПРО) Армии обороны Израиля в четверг перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в двух небольших израильских городах, расположенных вблизи границы с Ливаном."Получено сообщение о срабатывании сирен в городе Шломи и мошаве Бетцет... Ракета была выпущена из Ливана по территории Израиля и была успешно перехвачена системой ПРО ЦАХАЛа", - говорится в сообщении ведомства.Накануне министр национальной безопасности Израиля на фоне массового пуска ракет с территории сектора Газа заявил о необходимости более жесткого ответа на бомбардировки.

https://ria.ru/20230405/iran-1863128862.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ливан, израиль