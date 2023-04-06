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Израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана - РИА Новости, 06.04.2023
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14:43 06.04.2023 (обновлено: 15:20 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/trevoga-1863489246.html
Израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана
Израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана - РИА Новости, 06.04.2023
Израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана
Система противоракетной обороны (ПРО) Армии обороны Израиля в четверг перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:43
2023-04-06T15:20
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Система противоракетной обороны (ПРО) Армии обороны Израиля в четверг перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в двух небольших израильских городах, расположенных вблизи границы с Ливаном."Получено сообщение о срабатывании сирен в городе Шломи и мошаве Бетцет... Ракета была выпущена из Ливана по территории Израиля и была успешно перехвачена системой ПРО ЦАХАЛа", - говорится в сообщении ведомства.Накануне министр национальной безопасности Израиля на фоне массового пуска ракет с территории сектора Газа заявил о необходимости более жесткого ответа на бомбардировки.
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в мире, ливан, израиль
В мире, Ливан, Израиль
Израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана

В двух израильских городах на границе с Ливаном прозвучали сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол"
Израильский противоракетный комплекс Железный купол - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Система противоракетной обороны (ПРО) Армии обороны Израиля в четверг перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.
Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в двух небольших израильских городах, расположенных вблизи границы с Ливаном.
"Получено сообщение о срабатывании сирен в городе Шломи и мошаве Бетцет... Ракета была выпущена из Ливана по территории Израиля и была успешно перехвачена системой ПРО ЦАХАЛа", - говорится в сообщении ведомства.
Накануне министр национальной безопасности Израиля на фоне массового пуска ракет с территории сектора Газа заявил о необходимости более жесткого ответа на бомбардировки.
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