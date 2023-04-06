https://ria.ru/20230406/tresh-1863479651.html

В Ивановской области задержали треш-блогера, унижавшего девочку

В Ивановской области задержали треш-блогера, унижавшего девочку - РИА Новости, 06.04.2023

В Ивановской области задержали треш-блогера, унижавшего девочку

Полицейские в Ивановской области поймали треш-блогера, унижавшего девочку в ходе интернет-трансляции, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:27

2023-04-06T14:27

2023-04-06T17:07

ивановская область

россия

происшествия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Полицейские в Ивановской области поймали треш-блогера, унижавшего девочку в ходе интернет-трансляции, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее в соцсетях появились несколько видео. На одном мужчина и девочка сидят напротив друг друга. После недолгого разговора он бьет в кресло, попадает ли при этом по ребенку, непонятно. Девочка начинает плакать, говорит, что ей больно, и хочет уйти, но мужчина ее не отпускает. На другом этот же мужчина кричит в камеру, что он педофил. Утверждается, что на кадрах треш-блогер из города Кохма Ивановской области и, предположительно, его дочь."Сотрудниками полиции Ивановской области задержан стример, унижавший девочку в прямом эфире", - сказала Волк, не приводя каких-либо подробностей.Региональные УМВД и СУСК ранее сообщали о проверках после публикации резонансного видео. При этом СУСК заинтересовался и другим роликом, где мужчина "высказывается о совершении им преступлений в отношении детей". Официально его имя не называется, однако в соцсетях пишут, что на видео - треш-блогер Дмитрий Серов. Одноименный пользователь соцсети "ВКонтакте" схожей с "героем" резонансного ролика внешностью числится администратором паблика "ХочуПожратьTV". Есть также канал на YouTube - на нем треш-стримеры публикуют видеозаписи, на которых глумятся над людьми. Среди самых просматриваемых роликов на канале - "На что готов мужик ради 50 литров пива" и "Что купит алкоголик на 5000 рублей".

https://ria.ru/20230403/tresh-1862630546.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ивановская область, россия, происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)