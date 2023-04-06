https://ria.ru/20230406/tramp-1863572828.html
Виктор Бут отправит Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме
Виктор Бут отправит Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме - РИА Новости, 06.04.2023
Виктор Бут отправит Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме
Член ЛДПР Виктор Бут отправит экс-президенту США Дональду Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме, сообщили журналистам в пресс-службе партии. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:49
2023-04-06T18:49
2023-04-06T18:49
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Член ЛДПР Виктор Бут отправит экс-президенту США Дональду Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме, сообщили журналистам в пресс-службе партии. Бут отправит Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме, где объяснит нюансы общения с тюремной администрацией, расскажет о правилах поведения на территории тюрьмы, как найти общий язык с сокамерниками, надзирателями и заключенными, отмечается в сообщении. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.
https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Виктор Бут отправит Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме
Виктор Бут отправит экс-президенту США Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме