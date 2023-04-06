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Виктор Бут отправит Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме - РИА Новости, 06.04.2023
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18:49 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/tramp-1863572828.html
Виктор Бут отправит Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме
Виктор Бут отправит Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме - РИА Новости, 06.04.2023
Виктор Бут отправит Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме
Член ЛДПР Виктор Бут отправит экс-президенту США Дональду Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме, сообщили журналистам в пресс-службе партии. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:49
2023-04-06T18:49
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Член ЛДПР Виктор Бут отправит экс-президенту США Дональду Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме, сообщили журналистам в пресс-службе партии. Бут отправит Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме, где объяснит нюансы общения с тюремной администрацией, расскажет о правилах поведения на территории тюрьмы, как найти общий язык с сокамерниками, надзирателями и заключенными, отмечается в сообщении. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.
https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html
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в мире, сша, виктор бут, дональд трамп, лдпр, россия
В мире, США, Виктор Бут, Дональд Трамп, ЛДПР, Россия
Виктор Бут отправит Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме

Виктор Бут отправит экс-президенту США Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Член ЛДПР Виктор Бут отправит экс-президенту США Дональду Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме, сообщили журналистам в пресс-службе партии.
«
"Я считаю, что ваша жизнь в опасности, поскольку вы пытались спасти американский народ от геноцида глобалистской кабалы. Я знаю, о чём говорю, потому что я сам сидел в американской тюрьме… ", - приводит пресс-служба партии отрывок из инструкции.
Бут отправит Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме, где объяснит нюансы общения с тюремной администрацией, расскажет о правилах поведения на территории тюрьмы, как найти общий язык с сокамерниками, надзирателями и заключенными, отмечается в сообщении.
В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.
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