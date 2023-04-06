https://ria.ru/20230406/tramp-1863551822.html

Актриса Сторми Дэниэлс заявила, что Трамп не заслуживает сесть в тюрьму

Актриса Сторми Дэниэлс заявила, что Трамп не заслуживает сесть в тюрьму - РИА Новости, 06.04.2023

Актриса Сторми Дэниэлс заявила, что Трамп не заслуживает сесть в тюрьму

Фигурантка дела против бывшего президента США Дональда Трампа порноактриса Сторми Дэниэлс не верит, что экс-глава Белого дома заслуживает тюремного заключения. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:49

2023-04-06T17:49

2023-04-06T17:49

в мире

сша

дональд трамп

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Фигурантка дела против бывшего президента США Дональда Трампа порноактриса Сторми Дэниэлс не верит, что экс-глава Белого дома заслуживает тюремного заключения. "Я не думаю, что его преступления против меня заслуживают лишения свободы", - заявила она в интервью телеканалу Fox News. Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Вместе с тем, Дэниэлс призналась, что с нетерпением ждет возможности дать показания в рамках судебного разбирательства. "Это пугает, но я с нетерпением жду (дачи показаний). Мне нечего скрывать, и я единственная, кто говорит правду", - отметила она. Дэниэлс добавила, что если в рамках дела не будет вызвана для дачи показаний, то о ней могут судить как о неблагонадежной и не заслуживающей доверия фигурантке дела против экс-президента США. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет за решеткой. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия. По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы. В свою очередь, Трамп заявил, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", настаивая на политической подоплеке своего преследования, происходящего в интересах действующего президента Джо Байдена. Трамп также добавил, что США "катятся в ад".

https://ria.ru/20230406/konkurentsiya-1863363326.html

https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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