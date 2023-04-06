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Актриса Сторми Дэниэлс заявила, что Трамп не заслуживает сесть в тюрьму - РИА Новости, 06.04.2023
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17:49 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/tramp-1863551822.html
Актриса Сторми Дэниэлс заявила, что Трамп не заслуживает сесть в тюрьму
Актриса Сторми Дэниэлс заявила, что Трамп не заслуживает сесть в тюрьму - РИА Новости, 06.04.2023
Актриса Сторми Дэниэлс заявила, что Трамп не заслуживает сесть в тюрьму
Фигурантка дела против бывшего президента США Дональда Трампа порноактриса Сторми Дэниэлс не верит, что экс-глава Белого дома заслуживает тюремного заключения. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:49
2023-04-06T17:49
в мире
сша
дональд трамп
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Фигурантка дела против бывшего президента США Дональда Трампа порноактриса Сторми Дэниэлс не верит, что экс-глава Белого дома заслуживает тюремного заключения. "Я не думаю, что его преступления против меня заслуживают лишения свободы", - заявила она в интервью телеканалу Fox News. Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Вместе с тем, Дэниэлс призналась, что с нетерпением ждет возможности дать показания в рамках судебного разбирательства. "Это пугает, но я с нетерпением жду (дачи показаний). Мне нечего скрывать, и я единственная, кто говорит правду", - отметила она. Дэниэлс добавила, что если в рамках дела не будет вызвана для дачи показаний, то о ней могут судить как о неблагонадежной и не заслуживающей доверия фигурантке дела против экс-президента США. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет за решеткой. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия. По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы. В свою очередь, Трамп заявил, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", настаивая на политической подоплеке своего преследования, происходящего в интересах действующего президента Джо Байдена. Трамп также добавил, что США "катятся в ад".
https://ria.ru/20230406/konkurentsiya-1863363326.html
https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html
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в мире, сша, дональд трамп, арест трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Арест Трампа
Актриса Сторми Дэниэлс заявила, что Трамп не заслуживает сесть в тюрьму

Актриса Сторми Дэниэлс заявила, что действия Трампа против нее не заслуживают тюрьмы

© AP Photo / Matt SaylesСторми Дэниэлс
Сторми Дэниэлс - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Matt Sayles
Сторми Дэниэлс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Фигурантка дела против бывшего президента США Дональда Трампа порноактриса Сторми Дэниэлс не верит, что экс-глава Белого дома заслуживает тюремного заключения.
"Я не думаю, что его преступления против меня заслуживают лишения свободы", - заявила она в интервью телеканалу Fox News.
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Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи.
Вместе с тем, Дэниэлс призналась, что с нетерпением ждет возможности дать показания в рамках судебного разбирательства. "Это пугает, но я с нетерпением жду (дачи показаний). Мне нечего скрывать, и я единственная, кто говорит правду", - отметила она.
Дэниэлс добавила, что если в рамках дела не будет вызвана для дачи показаний, то о ней могут судить как о неблагонадежной и не заслуживающей доверия фигурантке дела против экс-президента США.
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5 апреля, 11:57
По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет за решеткой. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия.
По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы.
В свою очередь, Трамп заявил, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", настаивая на политической подоплеке своего преследования, происходящего в интересах действующего президента Джо Байдена. Трамп также добавил, что США "катятся в ад".
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20 марта, 08:00
 
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