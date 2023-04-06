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ФСБ и КГБ задержали террориста, проникшего на территорию Белоруссии - РИА Новости, 06.04.2023
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14:59 06.04.2023 (обновлено: 15:45 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/terrorist-1863495690.html
ФСБ и КГБ задержали террориста, проникшего на территорию Белоруссии
ФСБ и КГБ задержали террориста, проникшего на территорию Белоруссии - РИА Новости, 06.04.2023
ФСБ и КГБ задержали террориста, проникшего на территорию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский КГБ и ФСБ России провели совместную операцию, задержан террорист. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:59
2023-04-06T15:45
белоруссия
россия
безопасность
александр лукашенко
кгб белоруссии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский КГБ и ФСБ России провели совместную операцию, задержан террорист."Мы закончили, Владимир Владимирович, с Александром Васильевичем Бортниковым сегодня операцию, мы в ближайшее время проинформируем общество. Вы знаете, мы задержали этого террориста, который проник на территорию Белоруссии, и через Россию, я уже докладывал, они хотели его вывезти в другую страну. Провели операцию ФСБ, КГБ, накрыли всю сеть, россияне дорабатывают по другим направлениям здесь, в России. Так что в покое нас не оставят", - сказал Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в четверг в Москве.По его словам, главное - что в Белоруссии, что в России есть схроны оружия, взрывчатки, "заходят, берут это". "Вот как и в Питере произошла ситуация. Скорее всего, в карманах через границу обычный человек не везет боеприпасы и взрывчатку. Схрон здесь уже, и у нас мы несколько таких накрыли", - отметил белорусский президент.
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белоруссия, россия, безопасность, александр лукашенко, кгб белоруссии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Белоруссия, Россия, Безопасность, Александр Лукашенко, КГБ Белоруссии, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ и КГБ задержали террориста, проникшего на территорию Белоруссии

Лукашенко сообщил, что ФСБ и КГБ задержали террориста, проникшего на территорию Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудники спецназа КГБ Белоруссии
Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский КГБ и ФСБ России провели совместную операцию, задержан террорист.
"Мы закончили, Владимир Владимирович, с Александром Васильевичем Бортниковым сегодня операцию, мы в ближайшее время проинформируем общество. Вы знаете, мы задержали этого террориста, который проник на территорию Белоруссии, и через Россию, я уже докладывал, они хотели его вывезти в другую страну. Провели операцию ФСБ, КГБ, накрыли всю сеть, россияне дорабатывают по другим направлениям здесь, в России. Так что в покое нас не оставят", - сказал Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в четверг в Москве.
По его словам, главное - что в Белоруссии, что в России есть схроны оружия, взрывчатки, "заходят, берут это". "Вот как и в Питере произошла ситуация. Скорее всего, в карманах через границу обычный человек не везет боеприпасы и взрывчатку. Схрон здесь уже, и у нас мы несколько таких накрыли", - отметил белорусский президент.
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БелоруссияРоссияБезопасностьАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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