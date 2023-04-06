https://ria.ru/20230406/tela-1863598410.html
В квартире под Саратовом нашли тела ребенка и двух взрослых
В квартире под Саратовом нашли тела ребенка и двух взрослых - РИА Новости, 06.04.2023
В квартире под Саратовом нашли тела ребенка и двух взрослых
Следователи выясняют причины гибели ребенка и двоих взрослых в квартире дома в райцентре Татищево Саратовской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T20:13
2023-04-06T20:13
2023-04-06T20:13
происшествия
саратов
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 6 апр - РИА Новости. Следователи выясняют причины гибели ребенка и двоих взрослых в квартире дома в райцентре Татищево Саратовской области, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ. "По предварительным данным, 6 апреля 2023 года в помещении квартиры, расположенной в одном из домов на улице Северной... обнаружены тела 31-летней женщины, 34-летнего мужчины и 11-летнего мальчика без признаков жизни и телесных повреждений. Следователем СК проведен осмотр места происшествия, в помещении квартиры осмотрено газовое оборудование. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении. Министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале уточнил, что, предварительно, погибшие жители поселка Татищево отравились угарным газом. "Под вопросом - информация уточняется... Смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи", - отметил он.
https://ria.ru/20230306/gaz-1856067589.html
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происшествия, саратов, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В квартире под Саратовом нашли тела ребенка и двух взрослых
В квартире в райцентре Татищево под Саратовом нашли тела ребенка и двух взрослых