Тайвань попросил суда не сотрудничать с патрулирующими кораблями КНР
Тайвань попросил местные суда не сотрудничать с патрулирующими в проливе кораблями КНР
© AFP 2023 / GREG BAKERГрузовое судно проплывает мимо острова Пингтан (ближайшая к Тайваню точка) в провинции Фуцзянь в Китае. 6 апреля 2023
Грузовое судно проплывает мимо острова Пингтан (ближайшая к Тайваню точка) в провинции Фуцзянь в Китае. 6 апреля 2023
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Тайвань попросил местные суда не сотрудничать с китайской морской полицией при попытках провести инспекцию тайваньских коммерческих судов, сообщает Центральное информационное агентство со ссылкой на морское и портовое бюро Тайваня.
В среду управление по безопасности на море китайской восточной провинции Фуцзянь сообщило, что Китай приступил к патрулированию в центральной и северной частях Тайваньского пролива на фоне сообщений о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.
Сообщается, что в среду вечером Бюро выпустило заявление, в котором попросило экипажи тайваньских кораблей отклонять любые попытки зайти на борт, рекомендовав связываться с администрацией береговой охраны для оказания помощи.
Ранее в четверг минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что авианосец "Шаньдун" военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая находится примерно в 200 морских милях (370,4 километра) к востоку от самой южной точки Тайваня, взлетов палубной авиации пока замечено не было.
По его словам, не исключено, что нахождение авианосной группы ВМС НАОК в соответствующем районе, скорее всего, является частью учений, при этом из-за чувствительного времени, когда глава администрации Тайваня Цай Инвэнь возвращается на остров после транзита в США на пути из Гватемалы и Белиза, тайваньские военные внимательно изучают и оценивают планы китайского авианосца.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.