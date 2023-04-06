https://ria.ru/20230406/tayvan-1863371638.html

Тайвань попросил суда не сотрудничать с патрулирующими кораблями КНР

Тайвань попросил суда не сотрудничать с патрулирующими кораблями КНР - РИА Новости, 06.04.2023

Тайвань попросил суда не сотрудничать с патрулирующими кораблями КНР

Тайвань попросил местные суда не сотрудничать с китайской морской полицией при попытках провести инспекцию тайваньских коммерческих судов, сообщает Центральное... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T08:13

2023-04-06T08:13

2023-04-06T11:13

в мире

тайвань

китай

сша

цай инвэнь

нэнси пелоси

кевин маккарти

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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Тайвань попросил местные суда не сотрудничать с китайской морской полицией при попытках провести инспекцию тайваньских коммерческих судов, сообщает Центральное информационное агентство со ссылкой на морское и портовое бюро Тайваня. В среду управление по безопасности на море китайской восточной провинции Фуцзянь сообщило, что Китай приступил к патрулированию в центральной и северной частях Тайваньского пролива на фоне сообщений о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду вечером Бюро выпустило заявление, в котором попросило экипажи тайваньских кораблей отклонять любые попытки зайти на борт, рекомендовав связываться с администрацией береговой охраны для оказания помощи. Ранее в четверг минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что авианосец "Шаньдун" военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая находится примерно в 200 морских милях (370,4 километра) к востоку от самой южной точки Тайваня, взлетов палубной авиации пока замечено не было. По его словам, не исключено, что нахождение авианосной группы ВМС НАОК в соответствующем районе, скорее всего, является частью учений, при этом из-за чувствительного времени, когда глава администрации Тайваня Цай Инвэнь возвращается на остров после транзита в США на пути из Гватемалы и Белиза, тайваньские военные внимательно изучают и оценивают планы китайского авианосца. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230406/tayvan-1863365072.html

https://ria.ru/20230405/vizit-1863335354.html

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китай

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси, кевин маккарти