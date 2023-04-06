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Пекин призвал власти Тайваня не подталкивать остров к опасной грани войны - РИА Новости, 06.04.2023
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05:47 06.04.2023 (обновлено: 09:19 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863365072.html
Пекин призвал власти Тайваня не подталкивать остров к опасной грани войны
Пекин призвал власти Тайваня не подталкивать остров к опасной грани войны - РИА Новости, 06.04.2023
Пекин призвал власти Тайваня не подталкивать остров к опасной грани войны
Действия нынешней администрации в Тайбэе не изменят тот факт, что Тайвань — часть Китая, а лишь подтолкнут остров к опасной грани войны, говорится в заявлении... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T05:47
2023-04-06T09:19
в мире
тайвань
китай
сша
цай инвэнь
нэнси пелоси
кевин маккарти
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ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости. Действия нынешней администрации в Тайбэе не изменят тот факт, что Тайвань — часть Китая, а лишь подтолкнут остров к опасной грани войны, говорится в заявлении канцелярии ЦК Компартии Китая по делам Тайваня. Ранее в среду глава администрации острова Цай Инвэнь, которая возвращается на Тайвань после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через Соединенные Штаты, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти. Утверждается, что "на протяжении определенного периода времени руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня неправильно оценивало ситуацию, полагая, что стратегическое соперничество между Китаем и США дает возможность опираться на поддержку Штатов в стремлении к независимости"."ДПП стала более неразборчивой в средствах для привлечения внешних сил", — считают в Компартии Китая. Отмечается, что так называемый транзит Цай Инвэнь в США — это не более чем прикрытие стремления к независимости. Вместе с тем подчеркивается, что Цай Инвэнь и руководство ДПП упрямо отстаивают ошибочную позицию, направленную на достижение независимости Тайваня, "в корыстных интересах партии служат лакеями антикитайских сил в США для сдерживания Китая". Также добавляется, что "в мире существует только один Китай, и Тайвань — его часть, а принцип "одной страны" признается международным сообществом". Причем, напомнили в Пекине, это внутреннее дело КНР, которое не терпит вмешательства.В канцелярии ЦК КПК указали, что США постоянно размывали и выхолащивали принцип "одного Китая" и грубо нарушали свои политические обязательства, которые Вашингтон взял на себя в соответствии с тремя совместными китайско-американскими коммюнике. Ситуация вокруг Тайваня обострилась в прошлом августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863363781.html
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в мире, тайвань, китай, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси, кевин маккарти
В мире, Тайвань, Китай, США, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси, Кевин Маккарти
Пекин призвал власти Тайваня не подталкивать остров к опасной грани войны

ЦК КПК: действия администрации Тайваня могут подтолкнуть остров к опасной грани войны

© AP Photo / Wally SantanaЖители города Цзяи с флагом Тайваня
Жители города Цзяи с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Wally Santana
Жители города Цзяи с флагом Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости. Действия нынешней администрации в Тайбэе не изменят тот факт, что Тайвань — часть Китая, а лишь подтолкнут остров к опасной грани войны, говорится в заявлении канцелярии ЦК Компартии Китая по делам Тайваня.
Ранее в среду глава администрации острова Цай Инвэнь, которая возвращается на Тайвань после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через Соединенные Штаты, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти.
«

"Они не смогут изменить тот факт, что Тайвань является частью Китая, и лишь подтолкнут Тайвань к опасной грани войны, и принесут серьезный вред тайваньским соотечественникам", — указали в канцелярии.

Утверждается, что "на протяжении определенного периода времени руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня неправильно оценивало ситуацию, полагая, что стратегическое соперничество между Китаем и США дает возможность опираться на поддержку Штатов в стремлении к независимости".
"ДПП стала более неразборчивой в средствах для привлечения внешних сил", — считают в Компартии Китая.
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Отмечается, что так называемый транзит Цай Инвэнь в США — это не более чем прикрытие стремления к независимости.
«

"Осуществление полного воссоединения родины является общим стремлением всего китайского народа и сутью национального возрождения. Родина должна быть воссоединена и непременно будет воссоединена", — указали в канцелярии.

Вместе с тем подчеркивается, что Цай Инвэнь и руководство ДПП упрямо отстаивают ошибочную позицию, направленную на достижение независимости Тайваня, "в корыстных интересах партии служат лакеями антикитайских сил в США для сдерживания Китая".
Также добавляется, что "в мире существует только один Китай, и Тайвань — его часть, а принцип "одной страны" признается международным сообществом". Причем, напомнили в Пекине, это внутреннее дело КНР, которое не терпит вмешательства.
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В канцелярии ЦК КПК указали, что США постоянно размывали и выхолащивали принцип "одного Китая" и грубо нарушали свои политические обязательства, которые Вашингтон взял на себя в соответствии с тремя совместными китайско-американскими коммюнике.
«

"Они постоянно допускали ошибочные высказывания и действия по тайваньскому вопросу, посылая серьезные ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня. Какие бы действия ни предпринимали антикитайские силы в США, чтобы использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая или сдерживать Китай путем оказания поддержки Тайваню, исторический процесс воссоединения Китая не будет остановлен", — указали в канцелярии ЦК КПК.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась в прошлом августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
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