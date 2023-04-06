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Китай заявил, что примет меры против тайваньских сепаратистов - РИА Новости, 06.04.2023
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05:24 06.04.2023 (обновлено: 09:18 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863363781.html
Китай заявил, что примет меры против тайваньских сепаратистов
Китай заявил, что примет меры против тайваньских сепаратистов - РИА Новости, 06.04.2023
Китай заявил, что примет меры против тайваньских сепаратистов
Китай расценивает транзитную поездку главы администрации Тайваня в США как очередную провокацию, Пекин примет решительные меры для наказания тайваньских... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T05:24
2023-04-06T09:18
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
цай инвэнь
кевин маккарти
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай расценивает транзитную поездку главы администрации Тайваня в США как очередную провокацию, Пекин примет решительные меры для наказания тайваньских сепаратистов, говорится в опубликованном в четверг заявлении канцелярии ЦК Компартии Китая по делам Тайваня. Ранее в среду глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая возвращается на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти. "Это еще один провокационный шаг руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, направленный на дальнейший сговор с США и опору на поддержку Вашингтона в стремлении к независимости. Мы выражаем резкое осуждение и намерены принять решительные меры для наказания сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня", - указано в заявлении. Также отмечается, что Пекин намерен решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863362247.html
https://ria.ru/20230405/kitay-1863293129.html
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, цай инвэнь, кевин маккарти
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Цай Инвэнь, Кевин Маккарти
Китай заявил, что примет меры против тайваньских сепаратистов

ЦК КПК: Пекин примет решительные меры для наказания тайваньских сепаратистов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай расценивает транзитную поездку главы администрации Тайваня в США как очередную провокацию, Пекин примет решительные меры для наказания тайваньских сепаратистов, говорится в опубликованном в четверг заявлении канцелярии ЦК Компартии Китая по делам Тайваня.
Ранее в среду глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая возвращается на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти.
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Китай призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем
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"Это еще один провокационный шаг руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, направленный на дальнейший сговор с США и опору на поддержку Вашингтона в стремлении к независимости. Мы выражаем резкое осуждение и намерены принять решительные меры для наказания сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня", - указано в заявлении.
Также отмечается, что Пекин намерен решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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