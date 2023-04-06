Китай заявил, что примет меры против тайваньских сепаратистов
ЦК КПК: Пекин примет решительные меры для наказания тайваньских сепаратистов
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай расценивает транзитную поездку главы администрации Тайваня в США как очередную провокацию, Пекин примет решительные меры для наказания тайваньских сепаратистов, говорится в опубликованном в четверг заявлении канцелярии ЦК Компартии Китая по делам Тайваня.
Ранее в среду глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая возвращается на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти.
"Это еще один провокационный шаг руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, направленный на дальнейший сговор с США и опору на поддержку Вашингтона в стремлении к независимости. Мы выражаем резкое осуждение и намерены принять решительные меры для наказания сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня", - указано в заявлении.
Также отмечается, что Пекин намерен решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.