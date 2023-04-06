https://ria.ru/20230406/tayvan-1863354112.html
Спикер конгресса Маккарти высказался о поставках оружия Тайваню
Спикер конгресса Маккарти высказался о поставках оружия Тайваню - РИА Новости, 06.04.2023
Спикер конгресса Маккарти высказался о поставках оружия Тайваню
США должны продолжать продажи оружия Тайваню и данные поставки должны осуществляться вовремя, заявил спикер палаты представителей американского конгресса Кевин... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T00:32
2023-04-06T00:32
2023-04-06T00:32
в мире
тайвань
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кевин маккарти
цай инвэнь
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США должны продолжать продажи оружия Тайваню и данные поставки должны осуществляться вовремя, заявил спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти после встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь. “Мы должны продолжить продажи оружия Тайваню и убедиться, что такие продажи достигают Тайвань вовремя”, - сообщил он, выступая по итогам переговоров с Цай Инвэнь. Маккарти также отметил, что Вашингтон и Тайбэй должны укрепить экономическую кооперацию, особенно, касающуюся торговли в сфере технологий. Ранее Маккарти на встрече с Инвэнь пообещал, что отношения с регионом продолжат развиваться. Спикер добавил, что отношения с Тайванем "важны как никогда", а связь сильнее, чем была когда-либо на его памяти. По его словам, дружба США и Тайваня представляет важность для всего "свободного мира". Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. В США призывают воздержаться от избыточно резкой реакции, подчеркивая, что Цай Инвэнь следует транзитом в Латинскую Америку.
https://ria.ru/20230406/tayvanm-1863352646.html
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в мире, тайвань, сша, кевин маккарти, цай инвэнь
В мире, Тайвань, США, Кевин Маккарти, Цай Инвэнь
Спикер конгресса Маккарти высказался о поставках оружия Тайваню
Маккарти: США должны продолжать продажи и своевременные поставки оружия Тайваню
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США должны продолжать продажи оружия Тайваню и данные поставки должны осуществляться вовремя, заявил спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти после встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь.
“Мы должны продолжить продажи оружия Тайваню и убедиться, что такие продажи достигают Тайвань вовремя”, - сообщил он, выступая по итогам переговоров с Цай Инвэнь.
Спикер палаты представителей США заявил, что не собирается посещать Тайвань
Маккарти также отметил, что Вашингтон и Тайбэй
должны укрепить экономическую кооперацию, особенно, касающуюся торговли в сфере технологий.
Ранее Маккарти на встрече с Инвэнь пообещал, что отношения с регионом продолжат развиваться. Спикер добавил, что отношения с Тайванем "важны как никогда", а связь сильнее, чем была когда-либо на его памяти. По его словам, дружба США и Тайваня представляет важность для всего "свободного мира".
Китай
традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. В США призывают воздержаться от избыточно резкой реакции, подчеркивая, что Цай Инвэнь следует транзитом в Латинскую Америку
.
США обратились к Китаю из-за визита главы Тайваня