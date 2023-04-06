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Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне СВО - РИА Новости, 06.04.2023
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Религия
 
16:04 06.04.2023 (обновлено: 16:11 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/svyaschennik-1863514720.html
Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне СВО
Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне СВО - РИА Новости, 06.04.2023
Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне СВО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о назначении главного военного священника духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:04
2023-04-06T16:11
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о назначении главного военного священника духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне специальной военной операции (СВО), им стал председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков. Кроме того, прежний глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров назначен исполняющим обязанности заместителя этого отдела. Исполняющим обязанности председателя отдела стал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), возглавляющий синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.
https://ria.ru/20230222/svyaschennik-1853588444.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, вооруженные силы рф
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Вооруженные силы РФ
Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне СВО

Патриарх Кирилл назначил протоиерея Димитрия Василенкова главным священником в зоне СВО

© Фото : Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви/Станислав МарченкоПредседатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков
Председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви/Станислав Марченко
Председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о назначении главного военного священника духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне специальной военной операции (СВО), им стал председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков.
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"Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии, несущего послушание председателя отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии, исполняющим обязанности заместителя председателя синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции", – сообщает сайт Русской православной церкви.
Кроме того, прежний глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров назначен исполняющим обязанности заместителя этого отдела. Исполняющим обязанности председателя отдела стал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), возглавляющий синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.
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РелигияРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьВооруженные силы РФ
 
 
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