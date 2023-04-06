https://ria.ru/20230406/svyaschennik-1863514720.html

Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне СВО

Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне СВО - РИА Новости, 06.04.2023

Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о назначении главного военного священника духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:04

2023-04-06T16:04

2023-04-06T16:11

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863516117_0:0:1281:722_1920x0_80_0_0_bc21e44d6bd1430c407b736ea88091aa.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о назначении главного военного священника духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне специальной военной операции (СВО), им стал председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков. Кроме того, прежний глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров назначен исполняющим обязанности заместителя этого отдела. Исполняющим обязанности председателя отдела стал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), возглавляющий синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.

https://ria.ru/20230222/svyaschennik-1853588444.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, вооруженные силы рф