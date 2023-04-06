Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне СВО
Патриарх Кирилл назначил протоиерея Димитрия Василенкова главным священником в зоне СВО
© Фото : Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви/Станислав МарченкоПредседатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков
Председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о назначении главного военного священника духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне специальной военной операции (СВО), им стал председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков.
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"Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии, несущего послушание председателя отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии, исполняющим обязанности заместителя председателя синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции", – сообщает сайт Русской православной церкви.
Кроме того, прежний глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров назначен исполняющим обязанности заместителя этого отдела. Исполняющим обязанности председателя отдела стал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), возглавляющий синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.