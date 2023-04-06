https://ria.ru/20230406/sud-1863554059.html

Суд по ограничению в правах родителей Маши Москалевой перенесли

Суд по ограничению в правах родителей Маши Москалевой перенесли - РИА Новости, 06.04.2023

Суд по ограничению в правах родителей Маши Москалевой перенесли

Судебное заседание по рассмотрению иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к отцу и матери Маши Москалевой об ограничении их... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:54

2023-04-06T17:54

2023-04-06T17:54

ефремов

россия

тульская область

светлана давыдова

мария львова-белова

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Судебное заседание по рассмотрению иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к отцу и матери Маши Москалевой об ограничении их в родительских правах отложено, поскольку органам опеки предстоит изучить целесообразность ограничения в родительских правах мать Маши после того, как она забрала девочку из соцучреждения, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области. Ефремовский межрайонный суд Тульской области 28 марта приговорил отца девочки Алексея Москалева к двум годам колонии за дискредитацию российской армии. В министерстве труда и соцзащиты Тульской области сообщали, что после задержания отца его дочь-шестиклассница, которую он воспитывает один, была помещена в социально-реабилитационный центр в Ефремове. Власти сообщали, что планируют добиваться ограничении отца и матери в родительских правах. По данным источника РИА Новости, отцу вменяют в частности тот факт, что дочь долгое время не ходила в школу, а сам он не выходил на связь с педагогами. Накануне уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что Машу Москалеву из соцучреждения забрала родная мама. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области, в четверг в Ефремове состоялось первое судебное заседание по рассмотрению иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к отцу и матери Маши об ограничении их в родительских правах. "Судом рассмотрено одно ходатайство комиссии…, два ходатайства отдела опеки и попечительства, пять ходатайств представителей ответчика. Судебное заседание отложено для предоставления дополнительных доказательств на 20.04.2023 на 11:00", - сообщает объединенная пресс-служба. Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова Светлана Давыдова пояснила причину переноса заседания. По ее словам, первоначально решение передать Машу в социально-реабилитационный центр было принято в связи с ненадлежащим исполнением родителями своих обязанностей. "Теперь ситуация поменялась, и Ольга Ситчихина (мама девочки – ред.) забрала девочку из центра, сообщив о твердом намерении воспитывать ее в своей семье. Сейчас органы опеки изучают дополнительную информацию о маме, чтобы представить в суд требуемое в таких случаях заключение о целесообразности (нецелесообразности) ограничения ее в родительских правах. Поэтому мы и обратились в суд с просьбой перенести заседание на другую дату", - говорится в официальном комментарии Давыдовой на сайте горадминистрации. Она подчеркнула, что сейчас задача всех уполномоченных органов - помочь Маше и ее маме полностью восстановить свои отношения. Алексей Москалев, ранее не признавший свою вину, скрылся в преддверии оглашения приговора, позже его задержали в Белоруссии. Согласно обвинительному заключению, Москалёв, "используя принадлежащий ему персональный компьютер, разместил на своей странице в социальных сетях записи в виде текстово-графических публикаций, дискредитирующие Вооруженные силы РФ". Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке. Это произошло 25 апреля 2022 года. С момента возбуждения уголовного дела мужчина находился под домашним арестом, его дочь – в социально-реабилитационном центре в Ефремове. По данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова, семья Москалевых состоит "на профилактическом учете семей, находящихся в социально-опасном положении" с мая прошлого года, отец дважды привлекался к административной ответственности, а мама девочки длительное время не интересовалась ее жизнью и жила отдельно.

https://ria.ru/20230405/deti-1863334352.html

https://ria.ru/20230404/siroty-1862860277.html

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ефремов, россия, тульская область, светлана давыдова, мария львова-белова, общество