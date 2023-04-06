https://ria.ru/20230406/sud-1863521508.html
Экс-кандидату в президенты Белоруссии Дмитриеву дали срок
Экс-кандидату в президенты Белоруссии Дмитриеву дали срок - РИА Новости, 06.04.2023
Экс-кандидату в президенты Белоруссии Дмитриеву дали срок
Суд в Минске приговорил кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Андрея Дмитриева к наказанию в виде полутора лет лишения свободы за участие в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:23
2023-04-06T16:23
2023-04-06T16:44
белоруссия
в мире
андрей дмитриев
александр лукашенко
следственный комитет россии (ск рф)
минск
наша партия
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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Суд в Минске приговорил кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Андрея Дмитриева к наказанию в виде полутора лет лишения свободы за участие в протестных акциях оппозиции, передает корреспондент РИА Новости."Признать виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, при отсутствии признаков более тяжкого преступления и... назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - сказала судья.Ранее прокурор попросил назначить Дмитриеву два года лишения свободы.Согласно решению с суда, в счет отбывания наказания Дмитриеву будет зачтен срок содержания под стражей с 11 января этого года из расчёта один день задержания к полутора суткам лишения свободы. Суд также постановил отменить арест, ранее наложенный на имущество Дмитриева.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в порядке, определенном законодательством страны. Защита политика воздержалась от комментариев относительно того, будет ли обжаловать приговор.В среду суд Московского района Минска приступил к рассмотрению дела Дмитриева, обвиняемого по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.Гособвинитель в суде заявил, что Дмитриев в августе-сентябре 2020 года принимал участие в трех несанкционированных акциях оппозиции в центре Минска. По словам прокурора, обвиняемый принял активное участие в групповых действиях по нарушению общественного порядка, сопряженных с явным неповиновением требованиям милиции и повлекших нарушение работы общественного транспорта. При этом признаков более тяжкого преступления не выявлено. В суде Дмитриев заявил, что признает вину полностью.Оргкомитет "Нашей партии", одним из инициаторов создания которой является Дмитриев, ранее сообщил, что политик был задержан вечером 11 января и помещен в изолятор временного содержания в Минске. СК Белоруссии подтвердил задержание Дмитриева, сообщив, что он подозревается по статье о грубом нарушении порядка, а также следователи проверяют возможность координации его деятельности из-за рубежа. В СК тогда отметили, что "Дмитриев принимал активное участие в уличных беспорядках, проходивших на территории столицы в августе-сентябре 2020 года".Дмитриева на выборах в 2020 году поддержали 1,21% избирателей. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20230313/belorussiya-1857607482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, андрей дмитриев, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), минск, наша партия
Белоруссия, В мире, Андрей Дмитриев, Александр Лукашенко, Следственный комитет России (СК РФ), Минск, Наша партия
Экс-кандидату в президенты Белоруссии Дмитриеву дали срок
Экс-кандидата в президенты Белоруссии Дмитриева осудили на полтора года колонии
МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Суд в Минске приговорил кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Андрея Дмитриева к наказанию в виде полутора лет лишения свободы за участие в протестных акциях оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, при отсутствии признаков более тяжкого преступления и... назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - сказала судья.
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Ранее прокурор попросил назначить Дмитриеву два года лишения свободы.
Согласно решению с суда, в счет отбывания наказания Дмитриеву будет зачтен срок содержания под стражей с 11 января этого года из расчёта один день задержания к полутора суткам лишения свободы. Суд также постановил отменить арест, ранее наложенный на имущество Дмитриева.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в порядке, определенном законодательством страны. Защита политика воздержалась от комментариев относительно того, будет ли обжаловать приговор.
В среду суд Московского района Минска
приступил к рассмотрению дела Дмитриева, обвиняемого по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.
Лукашенко подписал закон о возможности утраты гражданства экстремистами
Гособвинитель в суде заявил, что Дмитриев в августе-сентябре 2020 года принимал участие в трех несанкционированных акциях оппозиции в центре Минска. По словам прокурора, обвиняемый принял активное участие в групповых действиях по нарушению общественного порядка, сопряженных с явным неповиновением требованиям милиции и повлекших нарушение работы общественного транспорта. При этом признаков более тяжкого преступления не выявлено. В суде Дмитриев заявил, что признает вину полностью.
Оргкомитет "Нашей партии
", одним из инициаторов создания которой является Дмитриев, ранее сообщил, что политик был задержан вечером 11 января и помещен в изолятор временного содержания в Минске. СК
Белоруссии подтвердил задержание Дмитриева, сообщив, что он подозревается по статье о грубом нарушении порядка, а также следователи проверяют возможность координации его деятельности из-за рубежа. В СК тогда отметили, что "Дмитриев принимал активное участие в уличных беспорядках, проходивших на территории столицы в августе-сентябре 2020 года".
Дмитриева на выборах в 2020 году поддержали 1,21% избирателей. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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