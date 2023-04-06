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Медведчук считает, что украинская "демократия" добралась до США

Медведчук считает, что украинская "демократия" добралась до США - РИА Новости, 06.04.2023

Медведчук считает, что украинская "демократия" добралась до США

Украинская "демократия", которая навязывалась Киеву Вашингтоном, приползла теперь в сами США, и она будет разрушать государственные институты этой страны,... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:03

2023-04-06T14:03

2023-04-06T14:03

в мире

сша

украина

виктор медведчук

дональд трамп

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинская "демократия", которая навязывалась Киеву Вашингтоном, приползла теперь в сами США, и она будет разрушать государственные институты этой страны, заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, комментируя ситуацию вокруг бывшего американского президента Дональда Трампа. "События вокруг преследования экс-президента Дональда Трампа разворачиваются по украинскому сценарию. Судите сами: власть США заявляет, что готова финансировать войну на востоке Европы вечно и бесконечно. Естественно у американского народа возникают вопросы, зачем, собственно, эта война нужна стране, почему она не имеет конца-края, и куда, собственно, идут налоги избирателей. Американский избиратель не заинтересован финансировать войну на противоположном конце земного шара, поскольку видит серьезные проблемы у себя в стране. На фоне этого политика мира становится привлекательной для американских избирателей и обречена на скорую победу", - написал он в комментарии для телеграм-канала "Другая Украина". По словам Медведчука, американское правосудие политически насилуется, и миротворца объявляют преступником "без серьезной доказательной базы, исключительно на политических хотелках". "Все это уже пройдено на Украине. Сначала обвиняем политиков, которые выступают за мир, в несуществующих преступлениях. Но на этом, как показывает украинский опыт, остановиться невозможно. Дальше нужно закрыть "неправильные" СМИ и партии с мирной повесткой дня, устроить гонения на церкви, проповедующие мир, запретить "неправильные" политические движения, кидать за решетку активных граждан, ратующих за мир. И весь этот шабаш назвать победой демократии. Так поступили американские ученики с Украиной. Только если речь идет о США, то все это не может не вызвать широкомасштабной войны, о чем и предупреждает, собственно, Трамп в каждом своем выступлении", - указал Медведчук. "Все это говорит об одном — украинская хваленая "демократия", которая навязывалась США на Украине, приползла в Америку, и будет разрушать государственные институты этой страны, как ранее уничтожалась и была уничтожена украинская государственность", - заявил он. Медведчук напомнил недавнее заявление Трампа о том, что США "катятся в ад". "И тут невозможно с ним не согласиться, поскольку Украина уже в аду и тянет туда США. Украинские ученики превзошли своих американских учителей, и сами сегодня стали учителями правового беспредела. Остается только добавить, что в ад беззакония и произвола Украину столкнула американская политика, а сегодня она пожинает плоды своей деятельности. Как говорится, "воздастся каждому по делам их"", - резюмировал он. Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия. По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие якобы заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы. Трамп ранее заявил, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне". Он настаивает на политической подоплеке своего преследования, которое, по его мнению, организовано в интересах действующего главы государства Джо Байдена. Экс-президент также добавил, что США "катятся в ад".

https://ria.ru/20230405/zhizn-1863068477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, виктор медведчук, дональд трамп