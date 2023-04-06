https://ria.ru/20230406/srok-1863434873.html

В ЛНР дали 15 лет боевику ВСУ, обстрелявшему мирных людей в гумкоридоре

В ЛНР дали 15 лет боевику ВСУ, обстрелявшему мирных людей в гумкоридоре - РИА Новости, 06.04.2023

В ЛНР дали 15 лет боевику ВСУ, обстрелявшему мирных людей в гумкоридоре

Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии строгого режима украинского военного за попытку убийства в 2022 году мирных жителей, бежавших по гуманитарным... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:30

2023-04-06T12:30

2023-04-06T12:30

россия

рубежное

луганская народная республика

главная военная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии строгого режима украинского военного за попытку убийства в 2022 году мирных жителей, бежавших по гуманитарным коридорам из города Рубежное, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины капитана Владислава Мельника", - говорится в сообщении прокуратуры. Суд признал Мельника виновным в покушении на массовое убийство организованной группой общеопасным способом, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, наказание - "15 лет колонии строгого режима". По версии следствия, 10 апреля 2022 года Мельник, проводя с помощью квадрокоптера разведку в городе Рубежное, обнаружил четверых мирных жителей, пытавшихся покинуть населенный пункт по гуманитарным коридорам. Мельник передал их координаты командиру минометной батареи, который обстрелял беженцев осколочными минами. В итоге пожилые люди были сильно напуганы, а 66-летняя потерпевшая получила ранение плеча, впоследствии перенесла операцию по извлечению из него металлического осколка.

https://ria.ru/20230405/poteri-1863208261.html

https://ria.ru/20230404/mariupol-1862909750.html

россия

рубежное

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, рубежное, луганская народная республика, главная военная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)