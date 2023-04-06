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Международный день спорта на благо развития и мира - РИА Новости, 06.04.2023
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01:28 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/sport-1862842821.html
Международный день спорта на благо развития и мира
Международный день спорта на благо развития и мира - РИА Новости, 06.04.2023
Международный день спорта на благо развития и мира
Генеральная Ассамблея ООН 23 августа 2013 года своей резолюцией постановила провозгласить 6 апреля Международным днем спорта на благо развития и мира (The... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T01:28
2023-04-06T01:28
справки
спорт
в мире
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Генеральная Ассамблея ООН 23 августа 2013 года своей резолюцией постановила провозгласить 6 апреля Международным днем спорта на благо развития и мира (The International Day of Sport for Development and Peace). Впервые он отмечался в 2014 году. Дата 6 апреля была выбрана не случайно. В этот день в 1896 году на стадионе "Панатинаикос" в Афинах (Греция) стартовали первые Олимпийские игры современности. Международный день спорта на благо развития и мира призван напомнить о значимости спорта в современной жизни, его созидательной роли в развитии и миротворчестве, способности менять к лучшему жизнь людей по всему миру. В 2023 году его тема – "Спорт для людей и планеты". ООН давно признала вклад спорта в развитие и мир; сотрудничество между ООН и Международным олимпийским комитетом (МОК) играет центральную роль в развитии спорта как средства достижения согласованных на международном уровне целей развития. В 1993 году Генассамблея ООН приняла резолюцию, возрождающую древнегреческую традицию "олимпийского перемирия". Каждые два года Генеральная Ассамблея принимает резолюцию по спорту как средству содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру, а каждые чередующиеся два года, перед проведением Олимпийских и Паралимпийских игр, принимается резолюция об утверждении мира и построении более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов.Дальнейшее признание спорт получил в декларации, включенной в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года, в которой подчеркивается, что спорт является "одним из важных факторов обеспечения устойчивого развития". В документе также учитывается "растущий вклад спорта в дело развития и мира, поскольку он способствует утверждению принципов терпимости и уважения и содействует расширению прав и возможностей женщин и молодежи, отдельных лиц и общин, а также достижению целей в области здравоохранения, образования и социальной интеграции". В 2014 году в резолюции Генассамблеи ООН "Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру" впервые зафиксирована поддержка "независимости и автономии спорта", а также миссия "Международного олимпийского комитета в качестве лидера Олимпийского движения". Согласно Олимпийской хартии, любая форма дискриминации в отношении страны или лица (расового, религиозного, политического характера, по признаку пола) несовместимы с принадлежностью к Олимпийскому движению. Однако история знает не мало случаев нарушения принципов олимпизма, выраженных в политизации спорта. Это в полной мере было продемонстрировано в ХХ веке: например, бойкотами Олимпийских игр 1980 и 1984 годов, осуществленных по инициативе США и СССР соответственно. В недавнем прошлом элементом политизации спорта стал допинговый скандал, коснувшийся не только отдельных атлетов из Российской Федерации, но и российского государства как такового.В феврале 2022 года из-за ситуации на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях "в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников". Большинство международных федераций последовали этой рекомендации. 14 сентября специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки и специальный докладчик ООН по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации и ксенофобии Тендаи Ачиуме опубликовали открытое письмо президенту МОК Томасу Баху, выразив озабоченность этой рекомендацией, так как отстранение россиян и белорусов на основе их гражданства поднимает вопросы о дискриминации. 25 января 2023 года исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Также было принято решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований. В Международный день спорта на благо развития и мира проходят конференции, семинары, различные спортивные мероприятия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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7 495 645-6601
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справки, спорт, в мире
Справки, Спорт, В мире

Международный день спорта на благо развития и мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСпортсмены
Спортсмены - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральная Ассамблея ООН 23 августа 2013 года своей резолюцией постановила провозгласить 6 апреля Международным днем спорта на благо развития и мира (The International Day of Sport for Development and Peace). Впервые он отмечался в 2014 году.
Дата 6 апреля была выбрана не случайно. В этот день в 1896 году на стадионе "Панатинаикос" в Афинах (Греция) стартовали первые Олимпийские игры современности.
Международный день спорта на благо развития и мира призван напомнить о значимости спорта в современной жизни, его созидательной роли в развитии и миротворчестве, способности менять к лучшему жизнь людей по всему миру.
В 2023 году его тема – "Спорт для людей и планеты".
ООН давно признала вклад спорта в развитие и мир; сотрудничество между ООН и Международным олимпийским комитетом (МОК) играет центральную роль в развитии спорта как средства достижения согласованных на международном уровне целей развития.
В 1993 году Генассамблея ООН приняла резолюцию, возрождающую древнегреческую традицию "олимпийского перемирия". Каждые два года Генеральная Ассамблея принимает резолюцию по спорту как средству содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру, а каждые чередующиеся два года, перед проведением Олимпийских и Паралимпийских игр, принимается резолюция об утверждении мира и построении более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов.
Дальнейшее признание спорт получил в декларации, включенной в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года, в которой подчеркивается, что спорт является "одним из важных факторов обеспечения устойчивого развития". В документе также учитывается "растущий вклад спорта в дело развития и мира, поскольку он способствует утверждению принципов терпимости и уважения и содействует расширению прав и возможностей женщин и молодежи, отдельных лиц и общин, а также достижению целей в области здравоохранения, образования и социальной интеграции".
В 2014 году в резолюции Генассамблеи ООН "Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру" впервые зафиксирована поддержка "независимости и автономии спорта", а также миссия "Международного олимпийского комитета в качестве лидера Олимпийского движения".
Согласно Олимпийской хартии, любая форма дискриминации в отношении страны или лица (расового, религиозного, политического характера, по признаку пола) несовместимы с принадлежностью к Олимпийскому движению.
Однако история знает не мало случаев нарушения принципов олимпизма, выраженных в политизации спорта. Это в полной мере было продемонстрировано в ХХ веке: например, бойкотами Олимпийских игр 1980 и 1984 годов, осуществленных по инициативе США и СССР соответственно. В недавнем прошлом элементом политизации спорта стал допинговый скандал, коснувшийся не только отдельных атлетов из Российской Федерации, но и российского государства как такового.
В феврале 2022 года из-за ситуации на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях "в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников". Большинство международных федераций последовали этой рекомендации.
14 сентября специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки и специальный докладчик ООН по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации и ксенофобии Тендаи Ачиуме опубликовали открытое письмо президенту МОК Томасу Баху, выразив озабоченность этой рекомендацией, так как отстранение россиян и белорусов на основе их гражданства поднимает вопросы о дискриминации.
25 января 2023 года исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.
28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Также было принято решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
В Международный день спорта на благо развития и мира проходят конференции, семинары, различные спортивные мероприятия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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