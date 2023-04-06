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В Братиславе экоактивисты выступили против строительства терминала для СПГ - РИА Новости, 06.04.2023
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13:56 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/spg-1863468957.html
В Братиславе экоактивисты выступили против строительства терминала для СПГ
В Братиславе экоактивисты выступили против строительства терминала для СПГ - РИА Новости, 06.04.2023
В Братиславе экоактивисты выступили против строительства терминала для СПГ
Экологическая организация Greenpeace намерена обжаловать разрешение властей Словакии на строительство терминала для сжиженного природного газа в Братиславе,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:56
2023-04-06T13:56
братислава
словакия
greenpeace
в мире
экология
спг
природный газ
сжиженный природный газ
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БРАТИСЛАВА, 6 апр - РИА Новости. Экологическая организация Greenpeace намерена обжаловать разрешение властей Словакии на строительство терминала для сжиженного природного газа в Братиславе, сообщил словацкий портал dennikn.sk. По данным издания, стоимость терминала составляет порядка 40 миллионов евро. Планируется, что это будет первый подобный терминал в братиславском порту, его установка может быть завершена в 2026 году. Терминал должен будет использоваться как заправочная станция для грузовых судов. "Принципиально отвергаем проект строительства терминала СПГ в братиславском порту и сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить эту абсурдную идею", - цитирует издание заявление Greenpeace. По мнению активистов, этот проект идет вразрез с целями Парижского соглашения по климату.
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братислава, словакия, greenpeace, в мире, экология, спг, природный газ, сжиженный природный газ
Братислава, Словакия, Greenpeace, В мире, Экология, СПГ, Природный газ, сжиженный природный газ
В Братиславе экоактивисты выступили против строительства терминала для СПГ

В Братиславе экоактивисты Greenpeace выступили против строительства терминала для СПГ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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БРАТИСЛАВА, 6 апр - РИА Новости. Экологическая организация Greenpeace намерена обжаловать разрешение властей Словакии на строительство терминала для сжиженного природного газа в Братиславе, сообщил словацкий портал dennikn.sk.
«
"Greenpeace хочет обжаловать согласие министерства окружающей среды с терминалом для сжиженного газа в порту Братиславы", - говорится в сообщении.
По данным издания, стоимость терминала составляет порядка 40 миллионов евро. Планируется, что это будет первый подобный терминал в братиславском порту, его установка может быть завершена в 2026 году. Терминал должен будет использоваться как заправочная станция для грузовых судов.
"Принципиально отвергаем проект строительства терминала СПГ в братиславском порту и сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить эту абсурдную идею", - цитирует издание заявление Greenpeace.
По мнению активистов, этот проект идет вразрез с целями Парижского соглашения по климату.
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БратиславаСловакияGreenpeaceВ миреЭкологияСПГПриродный газсжиженный природный газ
 
 
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