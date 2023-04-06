https://ria.ru/20230406/spg-1863468957.html

В Братиславе экоактивисты выступили против строительства терминала для СПГ

В Братиславе экоактивисты выступили против строительства терминала для СПГ - РИА Новости, 06.04.2023

В Братиславе экоактивисты выступили против строительства терминала для СПГ

Экологическая организация Greenpeace намерена обжаловать разрешение властей Словакии на строительство терминала для сжиженного природного газа в Братиславе,... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:56

2023-04-06T13:56

2023-04-06T13:56

братислава

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природный газ

сжиженный природный газ

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БРАТИСЛАВА, 6 апр - РИА Новости. Экологическая организация Greenpeace намерена обжаловать разрешение властей Словакии на строительство терминала для сжиженного природного газа в Братиславе, сообщил словацкий портал dennikn.sk. По данным издания, стоимость терминала составляет порядка 40 миллионов евро. Планируется, что это будет первый подобный терминал в братиславском порту, его установка может быть завершена в 2026 году. Терминал должен будет использоваться как заправочная станция для грузовых судов. "Принципиально отвергаем проект строительства терминала СПГ в братиславском порту и сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить эту абсурдную идею", - цитирует издание заявление Greenpeace. По мнению активистов, этот проект идет вразрез с целями Парижского соглашения по климату.

https://ria.ru/20230331/ekoaktivisty-1862223803.html

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словакия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

братислава, словакия, greenpeace, в мире, экология, спг, природный газ, сжиженный природный газ