https://ria.ru/20230406/spg-1863468957.html
В Братиславе экоактивисты выступили против строительства терминала для СПГ
В Братиславе экоактивисты выступили против строительства терминала для СПГ - РИА Новости, 06.04.2023
В Братиславе экоактивисты выступили против строительства терминала для СПГ
Экологическая организация Greenpeace намерена обжаловать разрешение властей Словакии на строительство терминала для сжиженного природного газа в Братиславе,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:56
2023-04-06T13:56
2023-04-06T13:56
братислава
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greenpeace
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спг
природный газ
сжиженный природный газ
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БРАТИСЛАВА, 6 апр - РИА Новости. Экологическая организация Greenpeace намерена обжаловать разрешение властей Словакии на строительство терминала для сжиженного природного газа в Братиславе, сообщил словацкий портал dennikn.sk. По данным издания, стоимость терминала составляет порядка 40 миллионов евро. Планируется, что это будет первый подобный терминал в братиславском порту, его установка может быть завершена в 2026 году. Терминал должен будет использоваться как заправочная станция для грузовых судов. "Принципиально отвергаем проект строительства терминала СПГ в братиславском порту и сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить эту абсурдную идею", - цитирует издание заявление Greenpeace. По мнению активистов, этот проект идет вразрез с целями Парижского соглашения по климату.
https://ria.ru/20230331/ekoaktivisty-1862223803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
братислава, словакия, greenpeace, в мире, экология, спг, природный газ, сжиженный природный газ
Братислава, Словакия, Greenpeace, В мире, Экология, СПГ, Природный газ, сжиженный природный газ
В Братиславе экоактивисты выступили против строительства терминала для СПГ
В Братиславе экоактивисты Greenpeace выступили против строительства терминала для СПГ
БРАТИСЛАВА, 6 апр - РИА Новости.
Экологическая организация Greenpeace намерена обжаловать разрешение властей Словакии на строительство терминала для сжиженного природного газа в Братиславе, сообщил словацкий портал dennikn.sk
.
«
"Greenpeace хочет обжаловать согласие министерства окружающей среды с терминалом для сжиженного газа в порту Братиславы", - говорится в сообщении.
По данным издания, стоимость терминала составляет порядка 40 миллионов евро. Планируется, что это будет первый подобный терминал в братиславском порту, его установка может быть завершена в 2026 году. Терминал должен будет использоваться как заправочная станция для грузовых судов.
"Принципиально отвергаем проект строительства терминала СПГ в братиславском порту и сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить эту абсурдную идею", - цитирует издание заявление Greenpeace.
По мнению активистов, этот проект идет вразрез с целями Парижского соглашения по климату.
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