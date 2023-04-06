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Российские войска пресекли попытку проникновения ДРГ в Брянской области

Российские войска пресекли попытку проникновения ДРГ в Брянской области - РИА Новости, 06.04.2023

Российские войска пресекли попытку проникновения ДРГ в Брянской области

ВС России и ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:34

2023-04-06T18:34

2023-04-06T20:09

специальная военная операция на украине

украина

россия

брянская область

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

диверсант

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВС России и ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.Российские артиллеристы нанесли удар по диверсантам, которые понесли потери и отошли на территорию Украины.Потерь среди российских военнослужащих нет.

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россия

брянская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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