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Российские войска пресекли попытку проникновения ДРГ в Брянской области
Российские войска пресекли попытку проникновения ДРГ в Брянской области - РИА Новости, 06.04.2023
Российские войска пресекли попытку проникновения ДРГ в Брянской области
ВС России и ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:34
2023-04-06T18:34
2023-04-06T20:09
специальная военная операция на украине
украина
россия
брянская область
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
диверсант
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВС России и ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.Российские артиллеристы нанесли удар по диверсантам, которые понесли потери и отошли на территорию Украины.Потерь среди российских военнослужащих нет.
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РИА Новости
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Российские войска пресекли попытку проникновения ДРГ в Брянской области
ВС России и ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область