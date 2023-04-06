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Российские войска пресекли попытку проникновения ДРГ в Брянской области - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:34 06.04.2023 (обновлено: 20:09 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/spetsoperatsiya-1863569165.html
Российские войска пресекли попытку проникновения ДРГ в Брянской области
Российские войска пресекли попытку проникновения ДРГ в Брянской области - РИА Новости, 06.04.2023
Российские войска пресекли попытку проникновения ДРГ в Брянской области
ВС России и ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:34
2023-04-06T20:09
специальная военная операция на украине
украина
россия
брянская область
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
диверсант
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВС России и ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.Российские артиллеристы нанесли удар по диверсантам, которые понесли потери и отошли на территорию Украины.Потерь среди российских военнослужащих нет.
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украина, россия, брянская область, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, диверсант, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Брянская область, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, диверсант, В мире
Российские войска пресекли попытку проникновения ДРГ в Брянской области

ВС России и ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр РИА Новости. ВС России и ФСБ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня около 8.30 утра подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Случовск Брянской области", — сказали в ведомстве.

Российские артиллеристы нанесли удар по диверсантам, которые понесли потери и отошли на территорию Украины.
Потерь среди российских военнослужащих нет.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 апреля, 17:05
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБрянская областьБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныдиверсантВ мире
 
 
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