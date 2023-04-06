https://ria.ru/20230406/soyuz-1863450819.html

Это космос: спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" в центре Москвы

Это космос: спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" в центре Москвы - РИА Новости, 06.04.2023

Это космос: спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" в центре Москвы

В космическое путешествие теперь можно отправиться прямо из самого центра российской столицы: здесь установили подлинный спускаемый аппарат корабля "Союз... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:57

2023-04-06T13:57

2023-04-06T20:34

фото

союз мс

москва

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В космическое путешествие теперь можно отправиться прямо из самого центра российской столицы: здесь установили подлинный спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18". Исключительная экскурсия — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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