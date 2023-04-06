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Это космос: спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" в центре Москвы - РИА Новости, 06.04.2023
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13:57 06.04.2023 (обновлено: 20:34 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/soyuz-1863450819.html
Это космос: спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" в центре Москвы
Это космос: спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" в центре Москвы - РИА Новости, 06.04.2023
Это космос: спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" в центре Москвы
В космическое путешествие теперь можно отправиться прямо из самого центра российской столицы: здесь установили подлинный спускаемый аппарат корабля "Союз... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:57
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союз мс
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В космическое путешествие теперь можно отправиться прямо из самого центра российской столицы: здесь установили подлинный спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18". Исключительная экскурсия — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, союз мс, москва
Фото, Союз МС, Москва

Это космос: спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" в центре Москвы

Читать ria.ru в
В космическое путешествие теперь можно отправиться прямо из самого центра российской столицы: здесь установили подлинный спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18". Исключительная экскурсия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Манежная площадь стала в эти дни самым популярным местом в Москве.

Посетительница в павильоне со спускаемым аппаратом корабля Союз МС-18, на котором космонавт Олег Новицкий, режиссер фильма Вызов Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с МКС, на Манежной площади в Москве

Манежная площадь стала в эти дни самым популярным местом в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 9
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Все потому, что здесь появился павильон с самым настоящим космическим аппаратом.

Посетительницы в павильоне со спускаемым аппаратом корабля Союз МС-18, на котором космонавт Олег Новицкий, режиссер фильма Вызов Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с МКС, на Манежной площади в Москве

Все потому, что здесь появился павильон с самым настоящим космическим аппаратом.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Именно на нем осенью 2022 года вернулись на Землю создатели фильма "Вызов" — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Посетители стоят в очереди в павильон со спускаемым аппаратом корабля Союз МС-18, на котором космонавт Олег Новицкий, режиссер фильма Вызов Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с МКС, на Манежной площади в Москве

Именно на нем осенью 2022 года вернулись на Землю создатели фильма "Вызов" — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Первая в истории кино картина, снятая в 400 километрах от Земли, выходит на экраны 20 апреля.

Посетитель фотографирует спускаемый аппарат корабля Союз МС-18, на котором космонавт Олег Новицкий, режиссер фильма Вызов Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с МКС, установленный в павильоне на Манежной площади в Москве

Первая в истории кино картина, снятая в 400 километрах от Земли, выходит на экраны 20 апреля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В преддверии премьеры спускаемый аппарат "Союза МС-18" стал экскурсионным объектом.

Посетители в павильоне со спускаемым аппаратом корабля Союз МС-18, на котором космонавт Олег Новицкий, режиссер фильма Вызов Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с МКС, на Манежной площади в Москве

В преддверии премьеры спускаемый аппарат "Союза МС-18" стал экскурсионным объектом.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Павильон открыт для всех желающих.

Посетительница в павильоне со спускаемым аппаратом корабля Союз МС-18, на котором космонавт Олег Новицкий, режиссер фильма Вызов Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с МКС, на Манежной площади в Москве

Павильон открыт для всех желающих.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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6 из 9
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Капсулу можно осмотреть со всех сторон, сфотографировать.

Посетительница в павильоне со спускаемым аппаратом корабля Союз МС-18, на котором космонавт Олег Новицкий, режиссер фильма Вызов Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с МКС, на Манежной площади в Москве

Капсулу можно осмотреть со всех сторон, сфотографировать.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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7 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На Охотном Ряду спускаемый аппарат пробудет до вечера 6 апреля, а потом переедет.

Посетитель в павильоне со спускаемым аппаратом корабля Союз МС-18, на котором космонавт Олег Новицкий, режиссер фильма Вызов Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с МКС, на Манежной площади в Москве

На Охотном Ряду спускаемый аппарат пробудет до вечера 6 апреля, а потом переедет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 9
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Его можно будет увидеть в других районах города: на ВДНХ, в парке Горького, зале "Манеж", у кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате, на Воробьевых горах.

Посетители в павильоне со спускаемым аппаратом корабля Союз МС-18, на котором космонавт Олег Новицкий, режиссер фильма Вызов Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с МКС, на Манежной площади в Москве

Его можно будет увидеть в других районах города: на ВДНХ, в парке Горького, зале "Манеж", у кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате, на Воробьевых горах.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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9 из 9
 
ФотоСоюз МСМосква
 
 
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