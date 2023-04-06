Это космос: спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" в центре Москвы

Манежная площадь стала в эти дни самым популярным местом в Москве.
Манежная площадь стала в эти дни самым популярным местом в Москве.
Все потому, что здесь появился павильон с самым настоящим космическим аппаратом.
Все потому, что здесь появился павильон с самым настоящим космическим аппаратом.
Именно на нем осенью 2022 года вернулись на Землю создатели фильма "Вызов" — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.
Именно на нем осенью 2022 года вернулись на Землю создатели фильма "Вызов" — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.
Первая в истории кино картина, снятая в 400 километрах от Земли, выходит на экраны 20 апреля.
Первая в истории кино картина, снятая в 400 километрах от Земли, выходит на экраны 20 апреля.
В преддверии премьеры спускаемый аппарат "Союза МС-18" стал экскурсионным объектом.
В преддверии премьеры спускаемый аппарат "Союза МС-18" стал экскурсионным объектом.
Павильон открыт для всех желающих.
Капсулу можно осмотреть со всех сторон, сфотографировать.
Капсулу можно осмотреть со всех сторон, сфотографировать.
На Охотном Ряду спускаемый аппарат пробудет до вечера 6 апреля, а потом переедет.
На Охотном Ряду спускаемый аппарат пробудет до вечера 6 апреля, а потом переедет.
Его можно будет увидеть в других районах города: на ВДНХ, в парке Горького, зале "Манеж", у кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате, на Воробьевых горах.
Его можно будет увидеть в других районах города: на ВДНХ, в парке Горького, зале "Манеж", у кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате, на Воробьевых горах.