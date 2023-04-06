https://ria.ru/20230406/soyuz-1863354389.html

Корабль "Союз МС-23" переместят с одного модуля МКС на другой

Корабль "Союз МС-23" переместят с одного модуля МКС на другой - РИА Новости, 06.04.2023

Корабль "Союз МС-23" переместят с одного модуля МКС на другой

Российский космонавт Сергей Прокопьев вместе с коллегами по экипажу Дмитрием Петелиным и американцем Фрэнком Рубио перестыкует корабль "Союз МС-23" с одного... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T00:39

2023-04-06T00:39

2023-04-06T00:50

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Прокопьев вместе с коллегами по экипажу Дмитрием Петелиным и американцем Фрэнком Рубио перестыкует корабль "Союз МС-23" с одного модуля Международной космической станции на другой, чтобы весной-летом провести выходы в открытый космос, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Сегодня на Международной космической станции планируется перестыковка пилотируемого корабля "Союз МС-23" с малого исследовательского модуля "Поиск" на узловой модуль "Причал", - говорится в сообщении. Уточняется, что операцию выполнит в ручном режиме командир корабля Сергей Прокопьев. Вместе с ним в "Союзе МС-23" во время перестыковки будут находиться космонавт Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио. Отмечается, что перед операцией экипаж закроет переходные люки между "Союзом МС-23" и "Поиском", проверит их герметичность и наденет аварийно-спасательные скафандры "Сокол-КВ2". Далее космонавты займут места в спускаемом аппарате корабля, закроют люк в бытовой отсек и проверят герметичность люка и скафандров. Отделение "Союза" от станции ожидается в 11.45 мск, его стыковка к модулю "Причал" произойдет в 12.23 мск. После этого экипаж откроет люк в бытовой отсек, снимет скафандры, проверит герметичность переходных люков между "Союзом" и "Причалом" и откроет их. Как пояснили в "Роскосмосе", перемещение корабля необходимо для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск", запланированных на весну-лето 2023 года. По данным госкорпорации, это будет уже 51-я перестыковка, выполненная кораблями семейства "Союз" на орбитальных станциях с 1978 года. На МКС подобная операция будет проводиться в 21-й раз. Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". Из-за того, что в корабле после попадания микрометеороида в радиатор вышла из строя система охлаждения, экипаж решили вернуть на Землю на следующем корабле. "Союз МС-23" пристыковался к "Поиску" в автоматическом режиме 26 февраля 2023 года. "Союз МС-22" также в автоматическом режиме отстыковался от станции 28 марта. Его спускаемый аппарат через несколько часов в этот же день приземлился в Казахстане. На МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции. Помимо Прокопьева, Петелина и Рубио в него входят еще один россиянин Андрей Федяев, американские астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Все четверо прибыли на станцию на американском Crew Dragon 3 марта.

https://ria.ru/20230328/soyuz-1861267928.html

https://ria.ru/20230328/dvfu-1861105771.html

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космос - риа наука, земля, казахстан, оаэ, роскосмос, наса