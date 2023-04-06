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В Сочинском нацпарке собираются открыть глэмпинги - РИА Новости, 06.04.2023
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Туризм
 
14:46 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/sochi-1863420654.html
В Сочинском нацпарке собираются открыть глэмпинги
В Сочинском нацпарке собираются открыть глэмпинги - РИА Новости, 06.04.2023
В Сочинском нацпарке собираются открыть глэмпинги
Сочинский нацпарк впервые открыт к сотрудничеству с инвесторами, готовыми вкладываться в проекты по созданию глэмпингов, сообщил РИА Новости директор учреждения РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:46
2023-04-06T14:46
туризм
туризм
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сочи
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СОЧИ, 6 апр — РИА Новости. Сочинский нацпарк впервые открыт к сотрудничеству с инвесторами, готовыми вкладываться в проекты по созданию глэмпингов, сообщил РИА Новости директор учреждения Андрей Бородин. По его словам, развитие таких объектов на территории заповедника возможно на основании принятых изменений федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях"."Поступает огромное количество заявок по всей России. Более тысячи предложений за последние две-три недели. Это крупные компании, организующие отдых в глэмпингах, всевозможные НКО, ассоциации", — сказал Бородин.При этом он отметил, что многие обращения не рассматриваются нацпарком, поскольку предприниматели не могут предложить полноценный проект "с понятной концепцией и привязкой к месту".Эксперт добавил, что для создания глэмпингов будет проведено зонирование, которое возможно только в двух функциональных зонах национального парка — это места рекреации и хозяйственного использования. Все остальные территории, имеющие статус особо охраняемых, остаются закрытыми, могут быть доступны разве что для транзитных проходов, поскольку первостепенная задача — сохранение природы. В феврале 2022 года заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов рассказывал РИА Новости, что в России, в частности, на территории Сочи планируется создать экологические отели и правила, по которым они будут работать.
https://ria.ru/20230406/sochi-1863407243.html
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туризм, новости - туризм, сочи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи
В Сочинском нацпарке собираются открыть глэмпинги

Нацпарк Сочи привлекает инвесторов для создания глэмпингов на своей территории

© РИА Новости / Сергей ПятаковОтдыхающие, глэмпинг "Глоток воздуха"
Отдыхающие, глэмпинг Глоток воздуха - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 апр — РИА Новости. Сочинский нацпарк впервые открыт к сотрудничеству с инвесторами, готовыми вкладываться в проекты по созданию глэмпингов, сообщил РИА Новости директор учреждения Андрей Бородин.
По его словам, развитие таких объектов на территории заповедника возможно на основании принятых изменений федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях".
"Поступает огромное количество заявок по всей России. Более тысячи предложений за последние две-три недели. Это крупные компании, организующие отдых в глэмпингах, всевозможные НКО, ассоциации", — сказал Бородин.
При этом он отметил, что многие обращения не рассматриваются нацпарком, поскольку предприниматели не могут предложить полноценный проект "с понятной концепцией и привязкой к месту".
Эксперт добавил, что для создания глэмпингов будет проведено зонирование, которое возможно только в двух функциональных зонах национального парка — это места рекреации и хозяйственного использования. Все остальные территории, имеющие статус особо охраняемых, остаются закрытыми, могут быть доступны разве что для транзитных проходов, поскольку первостепенная задача — сохранение природы.
В феврале 2022 года заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов рассказывал РИА Новости, что в России, в частности, на территории Сочи планируется создать экологические отели и правила, по которым они будут работать.
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