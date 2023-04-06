https://ria.ru/20230406/sochi-1863420654.html

В Сочинском нацпарке собираются открыть глэмпинги

В Сочинском нацпарке собираются открыть глэмпинги - РИА Новости, 06.04.2023

В Сочинском нацпарке собираются открыть глэмпинги

Сочинский нацпарк впервые открыт к сотрудничеству с инвесторами, готовыми вкладываться в проекты по созданию глэмпингов, сообщил РИА Новости директор учреждения РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:46

2023-04-06T14:46

2023-04-06T14:46

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825764759_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_7e136b8ee1966272d49f58c970becbd0.jpg

СОЧИ, 6 апр — РИА Новости. Сочинский нацпарк впервые открыт к сотрудничеству с инвесторами, готовыми вкладываться в проекты по созданию глэмпингов, сообщил РИА Новости директор учреждения Андрей Бородин. По его словам, развитие таких объектов на территории заповедника возможно на основании принятых изменений федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях"."Поступает огромное количество заявок по всей России. Более тысячи предложений за последние две-три недели. Это крупные компании, организующие отдых в глэмпингах, всевозможные НКО, ассоциации", — сказал Бородин.При этом он отметил, что многие обращения не рассматриваются нацпарком, поскольку предприниматели не могут предложить полноценный проект "с понятной концепцией и привязкой к месту".Эксперт добавил, что для создания глэмпингов будет проведено зонирование, которое возможно только в двух функциональных зонах национального парка — это места рекреации и хозяйственного использования. Все остальные территории, имеющие статус особо охраняемых, остаются закрытыми, могут быть доступны разве что для транзитных проходов, поскольку первостепенная задача — сохранение природы. В феврале 2022 года заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов рассказывал РИА Новости, что в России, в частности, на территории Сочи планируется создать экологические отели и правила, по которым они будут работать.

https://ria.ru/20230406/sochi-1863407243.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи