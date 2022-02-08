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Туризм
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В Сочи скоро появятся глэмпинги и экологические отели
В Сочи скоро появятся глэмпинги и экологические отели - РИА Новости, 08.02.2022
В Сочи скоро появятся глэмпинги и экологические отели
Экологические отели и правила, по которым они будут работать, планируется создать в Сочи в 2022 году, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:14
2022-02-08T16:14
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СОЧИ, 8 фев – РИА Новости. Экологические отели и правила, по которым они будут работать, планируется создать в Сочи в 2022 году, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.По его мнению, на сегодняшний день в России не существует специальных стандартов, регламентирующих функционал подобных средств размещения."В настоящее время мы работаем в комитете над законопроектом по экологическим отелям-глэмпингам. Потому что сейчас это внеправовое поле, хотя это очень популярный вид размещения. Мы также рассматриваем создание таких экоотелей в Сочи в ближайшем году", – сказал Кривоносов.Он добавил, что сейчас комитетом активно обсуждается утверждение общих правил для российских экогостиниц. "Мы собираемся прорабатывать вопрос о ГОСТах, понятийном аппарате, что такое глэмпинги, экологические отели и где их можно размещать", – отметил собеседник агентства.При этом, по словам Кривоносова, проект создания глэмпингов в зоне зеленых насаждений будет обсуждаться с министерством природных ресурсов и экологии.
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туризм, россия, сочи, краснодарский край, новости - туризм, туристы, отели, отдых на море
16:14 08.02.2022
 
В Сочи скоро появятся глэмпинги и экологические отели

Экологические отели планируется создать в Сочи в 2022 году

© Depositphotos / mihtianderДевушка в гамаке
Девушка в гамаке - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Depositphotos / mihtiander
Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 фев – РИА Новости. Экологические отели и правила, по которым они будут работать, планируется создать в Сочи в 2022 году, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.
По его мнению, на сегодняшний день в России не существует специальных стандартов, регламентирующих функционал подобных средств размещения.
"В настоящее время мы работаем в комитете над законопроектом по экологическим отелям-глэмпингам. Потому что сейчас это внеправовое поле, хотя это очень популярный вид размещения. Мы также рассматриваем создание таких экоотелей в Сочи в ближайшем году", – сказал Кривоносов.
Он добавил, что сейчас комитетом активно обсуждается утверждение общих правил для российских экогостиниц. "Мы собираемся прорабатывать вопрос о ГОСТах, понятийном аппарате, что такое глэмпинги, экологические отели и где их можно размещать", – отметил собеседник агентства.
При этом, по словам Кривоносова, проект создания глэмпингов в зоне зеленых насаждений будет обсуждаться с министерством природных ресурсов и экологии.
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