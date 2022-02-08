https://ria.ru/20220208/sochi-1771689721.html
В Сочи скоро появятся глэмпинги и экологические отели
В Сочи скоро появятся глэмпинги и экологические отели - РИА Новости, 08.02.2022
В Сочи скоро появятся глэмпинги и экологические отели
Экологические отели и правила, по которым они будут работать, планируется создать в Сочи в 2022 году, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:14
2022-02-08T16:14
2022-02-08T16:14
туризм
туризм
россия
сочи
краснодарский край
новости - туризм
туристы
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155308/61/1553086152_0:133:2550:1567_1920x0_80_0_0_700d65f3e3259f2c85a43cecb9bbe393.jpg
СОЧИ, 8 фев – РИА Новости. Экологические отели и правила, по которым они будут работать, планируется создать в Сочи в 2022 году, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.По его мнению, на сегодняшний день в России не существует специальных стандартов, регламентирующих функционал подобных средств размещения."В настоящее время мы работаем в комитете над законопроектом по экологическим отелям-глэмпингам. Потому что сейчас это внеправовое поле, хотя это очень популярный вид размещения. Мы также рассматриваем создание таких экоотелей в Сочи в ближайшем году", – сказал Кривоносов.Он добавил, что сейчас комитетом активно обсуждается утверждение общих правил для российских экогостиниц. "Мы собираемся прорабатывать вопрос о ГОСТах, понятийном аппарате, что такое глэмпинги, экологические отели и где их можно размещать", – отметил собеседник агентства.При этом, по словам Кривоносова, проект создания глэмпингов в зоне зеленых насаждений будет обсуждаться с министерством природных ресурсов и экологии.
https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html
россия
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155308/61/1553086152_142:0:2409:1700_1920x0_80_0_0_4d0fea0528b9b2039f93b9bc77d2ba90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, сочи, краснодарский край, новости - туризм, туристы, отели, отдых на море
В Сочи скоро появятся глэмпинги и экологические отели
Экологические отели планируется создать в Сочи в 2022 году
СОЧИ, 8 фев – РИА Новости. Экологические отели и правила, по которым они будут работать, планируется создать в Сочи в 2022 году, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.
По его мнению, на сегодняшний день в России не существует специальных стандартов, регламентирующих функционал подобных средств размещения.
"В настоящее время мы работаем в комитете над законопроектом по экологическим отелям-глэмпингам. Потому что сейчас это внеправовое поле, хотя это очень популярный вид размещения. Мы также рассматриваем создание таких экоотелей в Сочи в ближайшем году", – сказал Кривоносов.
Он добавил, что сейчас комитетом активно обсуждается утверждение общих правил для российских экогостиниц. "Мы собираемся прорабатывать вопрос о ГОСТах, понятийном аппарате, что такое глэмпинги, экологические отели и где их можно размещать", – отметил собеседник агентства.
При этом, по словам Кривоносова, проект создания глэмпингов в зоне зеленых насаждений будет обсуждаться с министерством природных ресурсов и экологии.