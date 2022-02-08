https://ria.ru/20220208/sochi-1771689721.html

В Сочи скоро появятся глэмпинги и экологические отели

В Сочи скоро появятся глэмпинги и экологические отели - РИА Новости, 08.02.2022

В Сочи скоро появятся глэмпинги и экологические отели

Экологические отели и правила, по которым они будут работать, планируется создать в Сочи в 2022 году, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:14

2022-02-08T16:14

2022-02-08T16:14

туризм

туризм

россия

сочи

краснодарский край

новости - туризм

туристы

отели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155308/61/1553086152_0:133:2550:1567_1920x0_80_0_0_700d65f3e3259f2c85a43cecb9bbe393.jpg

СОЧИ, 8 фев – РИА Новости. Экологические отели и правила, по которым они будут работать, планируется создать в Сочи в 2022 году, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.По его мнению, на сегодняшний день в России не существует специальных стандартов, регламентирующих функционал подобных средств размещения."В настоящее время мы работаем в комитете над законопроектом по экологическим отелям-глэмпингам. Потому что сейчас это внеправовое поле, хотя это очень популярный вид размещения. Мы также рассматриваем создание таких экоотелей в Сочи в ближайшем году", – сказал Кривоносов.Он добавил, что сейчас комитетом активно обсуждается утверждение общих правил для российских экогостиниц. "Мы собираемся прорабатывать вопрос о ГОСТах, понятийном аппарате, что такое глэмпинги, экологические отели и где их можно размещать", – отметил собеседник агентства.При этом, по словам Кривоносова, проект создания глэмпингов в зоне зеленых насаждений будет обсуждаться с министерством природных ресурсов и экологии.

https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html

россия

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, россия, сочи, краснодарский край, новости - туризм, туристы, отели, отдых на море