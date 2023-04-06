https://ria.ru/20230406/sochi-1863411783.html

Сочинский нацпарк планирует ограничить число посетителей

Сочинский нацпарк планирует ограничить число посетителей - РИА Новости, 06.04.2023

Сочинский нацпарк планирует ограничить число посетителей

Сочинский национальный парк пересмотрит правила допустимого числа туристов, это нужно, чтобы сохранить реликтовую природу, заявил директор учреждения Андрей... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:02

2023-04-06T12:02

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СОЧИ, 6 апр - РИА Новости. Сочинский национальный парк пересмотрит правила допустимого числа туристов, это нужно, чтобы сохранить реликтовую природу, заявил директор учреждения Андрей Бородин. По его словам, в настоящее время на учете парка состоят более 150 маршрутов, и все они не оборудованы полноценно. Для решения вопроса, по мнению Бородина, необходимо пересмотреть допустимое число посетителей, иначе природе наносится урон. Методика расчета лимита будет утверждена правительством РФ, отметил он. "Мы хотим утвердить новые правила, по которым предприниматели или компания возьмут на себя обязательства полностью выкупить весь объем рекреационной емкости (число людей, допустимое для посещения объектов без существенного ущерба для природы - ред.) по определенному маршруту. Любой маршрут действует на территории парка, опираясь на рекреационную емкость. Парк принимает значительно больше, и это несет за собой экологические риски. Происходит деградация почвы, вытаптывание и уничтожение редких видов", – рассказал РИА Новости Бородин. При этом, он отметил, что увеличить число посетителей возможно, если оборудовать тропы. "Мы говорим об обустроенных маршрутах. Это настилы, переходы. По необорудованной тропинке могут пройти десять человек, не более того, а по настильной тропе – уже сто человек. Поэтому самое главное сейчас – провести работы по благоустройству и оборудованию троп", – подчеркнул Бородин. В среду нацпарк заявил о приостановке работы экскурсионных объектов на неопределенный срок, поскольку руководство учреждения впервые за 15 лет намерено в судебном порядке разорвать договоры с недобросовестными агентами, обслуживающими туристические маршруты парка и не соблюдающими правила пользования рекреационными землями.

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новости - туризм, сочи, россия, отдых в россии, экология в россии, достопримечательности