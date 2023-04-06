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В Польской православной церкви призвали созвать собор из-за гонений на УПЦ - РИА Новости, 06.04.2023
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Религия
 
13:10 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/sobor-1863449000.html
В Польской православной церкви призвали созвать собор из-за гонений на УПЦ
В Польской православной церкви призвали созвать собор из-за гонений на УПЦ - РИА Новости, 06.04.2023
В Польской православной церкви призвали созвать собор из-за гонений на УПЦ
Ситуация с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь усугубляет разделение мирового православия, собор епископов Польской православной церкви... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:10
2023-04-06T13:10
религия
украина
польша
россия
польская православная церковь
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Ситуация с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь усугубляет разделение мирового православия, собор епископов Польской православной церкви призывает организовать встречу предстоятелей поместных православных церквей для разрешения этого кризиса, следует из сообщения, опубликованного на сайте Польской православной церкви. "Оценили нынешнее состояние православия в целом и в Польше. Решено: Святой собор епископов Польской православной церкви выражает сожаление в связи с разделением мирового православия, усугубляемым текущей церковной ситуацией на Украине. Священный собор поддерживает свою позицию по созыву собрания руководителей поместных церквей для ликвидации разобщенности. В связи с деструктивной церковной реальностью на Украине, Собор епископов Польской православной церкви сохраняет в силе все предыдущие резолюции", - сказано в сообщении. Собор также рассмотрел вопрос об освещении деятельности церкви в польских СМИ и медиа. "Святой собор епископов заявляет, что это дестабилизирующая деятельность (СМИ и медиа – ред.) направлена на маргинализацию и деградацию церковной жизни, служит ослаблению православия и отталкиванию граждан от Церкви. Эти информационные сообщения являются преднамеренными и злонамеренными действиями, они лживы", - утверждает собор. Он также призвал прихожан Польской православной церкви к единству и "молитвенной бдительности", "ибо только это может уберечь экклезиальный (экклезиология - учение о Церкви – ред.) организм, которым является церковь Живого Бога, от агрессивной деятельности озлобленного мира". В феврале митрополит Варшавский и всей Польши Савва (Грыцуняк) в письме патриарху Московскому и всея Руси Кириллу выразил надежду на то, что зло на Украине, "разрушающее божественный церковный организм, будет уничтожено Христом", после чего в отношении главы полькой церкви развернулась кампания в польских СМИ. В марте митрополит Савва назвал происходящее в Киево-Печерской лавре и других храмах канонической Украинской православной церкви "порабощением и преследованием со стороны украинских властей". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же в 2018 году начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. ПЦУ не признают большинство поместных православных церквей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее неоднократно призывал организовать встречу глав поместных православных церквей мира для соборного решения украинского церковного кризиса и кризиса мирового православия, возникшего на фоне поддержки украинских раскольников со стороны патриарха Константинопольского Варфоломея.
https://ria.ru/20230405/lavra-1863340030.html
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Религия, Украина, Польша, Россия, Польская православная церковь, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
В Польской православной церкви призвали созвать собор из-за гонений на УПЦ

В Польше призвали созвать собор поместных православных церквей из-за гонений на УПЦ

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Ситуация с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь усугубляет разделение мирового православия, собор епископов Польской православной церкви призывает организовать встречу предстоятелей поместных православных церквей для разрешения этого кризиса, следует из сообщения, опубликованного на сайте Польской православной церкви.
"Оценили нынешнее состояние православия в целом и в Польше. Решено: Святой собор епископов Польской православной церкви выражает сожаление в связи с разделением мирового православия, усугубляемым текущей церковной ситуацией на Украине. Священный собор поддерживает свою позицию по созыву собрания руководителей поместных церквей для ликвидации разобщенности. В связи с деструктивной церковной реальностью на Украине, Собор епископов Польской православной церкви сохраняет в силе все предыдущие резолюции", - сказано в сообщении.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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Собор также рассмотрел вопрос об освещении деятельности церкви в польских СМИ и медиа. "Святой собор епископов заявляет, что это дестабилизирующая деятельность (СМИ и медиа – ред.) направлена на маргинализацию и деградацию церковной жизни, служит ослаблению православия и отталкиванию граждан от Церкви. Эти информационные сообщения являются преднамеренными и злонамеренными действиями, они лживы", - утверждает собор.
Он также призвал прихожан Польской православной церкви к единству и "молитвенной бдительности", "ибо только это может уберечь экклезиальный (экклезиология - учение о Церкви – ред.) организм, которым является церковь Живого Бога, от агрессивной деятельности озлобленного мира".
В феврале митрополит Варшавский и всей Польши Савва (Грыцуняк) в письме патриарху Московскому и всея Руси Кириллу выразил надежду на то, что зло на Украине, "разрушающее божественный церковный организм, будет уничтожено Христом", после чего в отношении главы полькой церкви развернулась кампания в польских СМИ. В марте митрополит Савва назвал происходящее в Киево-Печерской лавре и других храмах канонической Украинской православной церкви "порабощением и преследованием со стороны украинских властей".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Верующие у стен Киево-Печерской лавры, 4 апреля 2023 года - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Что началось в Киево-Печерской лавре после захода "Правого сектора"*
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Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же в 2018 году начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. ПЦУ не признают большинство поместных православных церквей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее неоднократно призывал организовать встречу глав поместных православных церквей мира для соборного решения украинского церковного кризиса и кризиса мирового православия, возникшего на фоне поддержки украинских раскольников со стороны патриарха Константинопольского Варфоломея.
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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