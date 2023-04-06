https://ria.ru/20230406/sobor-1863449000.html

В Польской православной церкви призвали созвать собор из-за гонений на УПЦ

В Польской православной церкви призвали созвать собор из-за гонений на УПЦ - РИА Новости, 06.04.2023

В Польской православной церкви призвали созвать собор из-за гонений на УПЦ

Ситуация с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь усугубляет разделение мирового православия, собор епископов Польской православной церкви... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:10

2023-04-06T13:10

2023-04-06T13:10

религия

украина

польша

россия

польская православная церковь

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_55ee6dcb8fc71a021c0a837476817e9a.jpg

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Ситуация с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь усугубляет разделение мирового православия, собор епископов Польской православной церкви призывает организовать встречу предстоятелей поместных православных церквей для разрешения этого кризиса, следует из сообщения, опубликованного на сайте Польской православной церкви. "Оценили нынешнее состояние православия в целом и в Польше. Решено: Святой собор епископов Польской православной церкви выражает сожаление в связи с разделением мирового православия, усугубляемым текущей церковной ситуацией на Украине. Священный собор поддерживает свою позицию по созыву собрания руководителей поместных церквей для ликвидации разобщенности. В связи с деструктивной церковной реальностью на Украине, Собор епископов Польской православной церкви сохраняет в силе все предыдущие резолюции", - сказано в сообщении. Собор также рассмотрел вопрос об освещении деятельности церкви в польских СМИ и медиа. "Святой собор епископов заявляет, что это дестабилизирующая деятельность (СМИ и медиа – ред.) направлена на маргинализацию и деградацию церковной жизни, служит ослаблению православия и отталкиванию граждан от Церкви. Эти информационные сообщения являются преднамеренными и злонамеренными действиями, они лживы", - утверждает собор. Он также призвал прихожан Польской православной церкви к единству и "молитвенной бдительности", "ибо только это может уберечь экклезиальный (экклезиология - учение о Церкви – ред.) организм, которым является церковь Живого Бога, от агрессивной деятельности озлобленного мира". В феврале митрополит Варшавский и всей Польши Савва (Грыцуняк) в письме патриарху Московскому и всея Руси Кириллу выразил надежду на то, что зло на Украине, "разрушающее божественный церковный организм, будет уничтожено Христом", после чего в отношении главы полькой церкви развернулась кампания в польских СМИ. В марте митрополит Савва назвал происходящее в Киево-Печерской лавре и других храмах канонической Украинской православной церкви "порабощением и преследованием со стороны украинских властей". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же в 2018 году начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. ПЦУ не признают большинство поместных православных церквей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее неоднократно призывал организовать встречу глав поместных православных церквей мира для соборного решения украинского церковного кризиса и кризиса мирового православия, возникшего на фоне поддержки украинских раскольников со стороны патриарха Константинопольского Варфоломея.

https://ria.ru/20230405/lavra-1863340030.html

https://ria.ru/20230405/lavra-1863000936.html

https://ria.ru/20230404/oon-1863030756.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, польша, россия, польская православная церковь, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц