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Пляжи турецкого курорта Чешме покрыл слой снега - РИА Новости, 06.04.2023
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Туризм
 
10:15 06.04.2023 (обновлено: 10:44 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/sneg-1863389883.html
Пляжи турецкого курорта Чешме покрыл слой снега
Пляжи турецкого курорта Чешме покрыл слой снега - РИА Новости, 06.04.2023
Пляжи турецкого курорта Чешме покрыл слой снега
Град и снег внезапно выпали в четверг на турецком курорте Чешме на побережье Эгейского моря, сообщил в Twitter мэр города Тунч Сойер. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:15
2023-04-06T10:44
эгейское море
в мире
турция
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СТАМБУЛ, 6 апр - РИА Новости. Град и снег внезапно выпали в четверг на турецком курорте Чешме на побережье Эгейского моря, сообщил в Twitter мэр города Тунч Сойер. "Подобная картина в апреле означает, что климатический кризис не стучится в наши двери, а уже присутствует в нашей жизни", - написал Сойер. По его словам, град и снег, сопровождавшиеся штормовым ветром, выпали в трех районах Чешме. "Наши пожарные службы помогли тем, у кого автомобили застряли в снегу, а также устранили последствия стихии", - заявил мэр.
https://ria.ru/20230330/sneg-1861768701.html
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эгейское море, в мире, турция, туризм, новости - туризм
Эгейское море, В мире, Турция, Туризм, Туризм, Новости - Туризм
Пляжи турецкого курорта Чешме покрыл слой снега

Мэр турецкого города Чешме Сойер опубликовал фото пляжей, покрытых снегом

© Фото очевидцаСнег выпал в Чешме, Турция
Снег выпал в Чешме, Турция
© Фото очевидца
Снег выпал в Чешме, Турция
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 6 апр - РИА Новости. Град и снег внезапно выпали в четверг на турецком курорте Чешме на побережье Эгейского моря, сообщил в Twitter мэр города Тунч Сойер.
"Подобная картина в апреле означает, что климатический кризис не стучится в наши двери, а уже присутствует в нашей жизни", - написал Сойер.
По его словам, град и снег, сопровождавшиеся штормовым ветром, выпали в трех районах Чешме.
"Наши пожарные службы помогли тем, у кого автомобили застряли в снегу, а также устранили последствия стихии", - заявил мэр.
Снег в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В Севастополе выпал снег
30 марта, 10:43
 
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