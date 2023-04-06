https://ria.ru/20230406/sneg-1863389883.html

Пляжи турецкого курорта Чешме покрыл слой снега

Пляжи турецкого курорта Чешме покрыл слой снега - РИА Новости, 06.04.2023

Пляжи турецкого курорта Чешме покрыл слой снега

Град и снег внезапно выпали в четверг на турецком курорте Чешме на побережье Эгейского моря, сообщил в Twitter мэр города Тунч Сойер. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:15

2023-04-06T10:15

2023-04-06T10:44

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СТАМБУЛ, 6 апр - РИА Новости. Град и снег внезапно выпали в четверг на турецком курорте Чешме на побережье Эгейского моря, сообщил в Twitter мэр города Тунч Сойер. "Подобная картина в апреле означает, что климатический кризис не стучится в наши двери, а уже присутствует в нашей жизни", - написал Сойер. По его словам, град и снег, сопровождавшиеся штормовым ветром, выпали в трех районах Чешме. "Наши пожарные службы помогли тем, у кого автомобили застряли в снегу, а также устранили последствия стихии", - заявил мэр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эгейское море, в мире, турция, туризм, новости - туризм