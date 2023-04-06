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Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов
Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов - РИА Новости, 06.04.2023
Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов
Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов, сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:07
2023-04-06T13:07
2023-04-06T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
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укроборонпром
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов, сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин. "Договорились с Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибром 125 миллиметров. Вчера во время официального визита президента Украины в Польшу соответствующий меморандум подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя", - написал Камышин в своем телеграм-канале. По его словам, главная задача министерства - наращивание производства боеприпасов, "как силами украинских предприятий, так и совместно с иностранными партнерами". Ранее в минобороны Украины сообщали, что концерн "Укроборонпром" в кооперации с одной из стран НАТО наладил производство снарядов калибром 122 миллиметра за рубежом, а также новые авиационные боеприпасы осколочного действия.
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РИА Новости
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в мире, украина, киев, польша, укроборонпром, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Польша, Укроборонпром, НАТО
Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов
Украина и Польша договорились совместно производить 125 миллиметровые танковые снаряды